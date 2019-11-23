国产科幻片之光《流浪地球》斩获金鸡奖最佳影片大奖，《红海行动》林超贤获得最佳导演奖，获奖名单来了！







林超贤凭借作品《红海行动》夺得最佳导演奖，他的前作《湄公河行动》拿到过第31届金鸡奖最佳影片大奖，他近年来的作品不仅在票房上大获成功，口碑和奖项上也不断获得业内外的肯定，《红海行动》也让他首次拿到金鸡奖最佳导演奖杯。2020年大年初一，他的新作《紧急救援》内地公映，看题材与风格，或许明年的金鸡奖他还会有有所斩获。





《地久天长》女主角咏梅





王小帅的《地久天长》先后斩获了最佳男主角奖（王景春）、最佳女主角奖（咏梅）、最佳编剧（阿美、王小帅）三个奖项，是今晚获奖最多的影片。《地久天长》之前在年初的柏林电影节上，就拿到过最佳男、女主角的奖杯，这一次是让王景春和咏梅在祖国的电影大奖上获得肯定，实至名归。





《地久天长》男主角王景春











中国金鸡百花电影节创办于1992年，由中国文联和中国电影家协会联合主办，每年在中国大陆各城市轮流举办，是中国大陆最专业、最具权威性的电影评奖活动之一。



中国电影金鸡奖和大众电影百花奖自2005年起隔年轮流颁发，单数年颁发专业评审制的金鸡奖、偶数年颁发观众投票制的百花奖。2018年在佛山市举办的第27届金鸡百花电影节上评选颁发第34届百花奖，2019年在厦门市举办的第28届金鸡百花电影节评选颁发第32届金鸡奖。



2020年，金鸡百花电影节将于郑州举办。金鸡奖则单独落户于厦门10年，今年是第一年，明年开始每年评选颁发一次。



第32届金鸡奖完整获奖名单











其他入围：

《古田军号》

《地久天长》

《后来的我们》

《红海行动》

《我不是药神》

其他入围：

邹静之（《进京城》）

袁 媛、何昕明、潘 彧、安 巍、刘若英（《后来的我们》）

韩家女、钟 伟、文牧野（《我不是药神》）

鲍晶晶（《闪光少女》）

滕丛丛（《送我上青云》 ）







最佳导演：林超贤（《红海行动》）





其他入围：

王小帅（《地久天长》）

吕 乐（《找到你》）

郭 帆（《流浪地球》）

董 越（《暴雪将至》）

霍 猛（《过昭关》）











其他入围：



王丽娜（《第一次的离别》）

刘若英（《后来的我们》）

彭 力（《小狗奶瓶》）

滕丛丛（《送我上青云》）







最佳男主角：王景春（《地久天长》中饰刘耀军）

其他入围

杨太义（《过昭关》中饰李福长）

段奕宏（《暴雪将至》中饰余国伟）

徐 峥（《我不是药神》中饰程勇）

涂 们（《老兽》中饰老杨）

富大龙（《进京城》中饰岳九）









马伊琍（《找到你》中饰孙芳）

白百何（《妈阁是座城》中饰梅晓鸥）

周冬雨（《后来的我们》中饰方小晓）

赵小利（《活着唱着》中饰赵丽）

姚 晨（《送我上青云》中饰盛男）











其他入围：

王传君（《我不是药神》中饰吕受益）

田壮壮（《后来的我们》中饰林父）

李云虎（《过昭关》中饰李翊宁）

辛柏青（《妖猫传》中饰李白）

章 宇（《我不是药神》中饰彭浩（黄毛））











其他入围：

凯丽比努尔·热合米图力（《第一次的离别》中饰凯丽）

徐 幸（《学区房72小时》中饰牛阿姨）

蒋璐霞（《红海行动》中饰佟莉）







其他入围：

刘 寅（《流浪地球》）

李 勇（《第一次的离别》）

赵小丁（《影》）

格日图（《远去的牧歌》）

曾念平（《妈阁是座城》）







其他入围：

王 钢、刘晓莎（《动物世界》）

龙筱竹、张金岩（《暴雪将至》）

刘 佳（《妖猫传》）

纪成钢、王印刚（《古田军号》）

郭 明（《飞驰人生》）









其他入围：

马光荣（《影》）

刘 强（《暴雪将至》）

李 淼（《我不是药神》）

宋晓杰（《动物世界》）

郜 昂（《流浪地球》）





最佳音乐：居文沛（《古田军号》）



其他入围：

刘思军（《坐着火车上北京》）

关 峡、杨 帆（《桂香街》）

邹 野（《破门》）

舒 楠（《进京城》）

窦 唯（《春江水暖》）





白玉侠、谭玉坤（《飞驰人生》）

邝志良、白慧玲、王 冉（《闪光少女》）

朱丽赟（《进京城》）

朱 琳（《我不是药神》）

李点石（《妖猫传》）

廖庆松、吴 方（《小狗奶瓶》）​











作者：崔汀 编辑：汀