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国产科幻《流浪地球》摘取金鸡奖最佳影片

王小帅《地久天长》获奖最多 诞生影帝影后

2019-11-23 20:49:09 来源：Mtime时光网

国产科幻片之光《流浪地球》斩获金鸡奖最佳影片大奖，《红海行动》林超贤获得最佳导演奖，获奖名单来了！

《流浪地球》主创

　　时光网厦门讯 第32届金鸡奖各大奖项今晚一一揭晓，国产科幻片《流浪地球》夺得最佳影片大奖，成为当晚的最大赢家。本届金鸡奖评选的影片选自2018~2019年的国产电影，因为近年来的金鸡奖都每两年举行一次，从明年开始，金鸡奖将会每年举行一届，评选的电影时间段也会调整。

　　所以在本届获奖的影片中，有《红海行动》这样的2018年公映的电影，也有《地久天长》这样2019年公映的影片。从本届金鸡奖完整的获奖名单来看，今年金鸡奖获奖的影片没有一家独大的态势，《流浪地球》虽然风光，但也只拿到最佳影片和最佳录音两个奖项。

　　林超贤凭借作品《红海行动》夺得最佳导演奖，他的前作《湄公河行动》拿到过第31届金鸡奖最佳影片大奖，他近年来的作品不仅在票房上大获成功，口碑和奖项上也不断获得业内外的肯定，《红海行动》也让他首次拿到金鸡奖最佳导演奖杯。2020年大年初一，他的新作《紧急救援》内地公映，看题材与风格，或许明年的金鸡奖他还会有有所斩获。

《地久天长》女主角咏梅

　　王小帅的《地久天长》先后斩获了最佳男主角奖（王景春）、最佳女主角奖（咏梅）、最佳编剧（阿美、王小帅）三个奖项，是今晚获奖最多的影片。《地久天长》之前在年初的柏林电影节上，就拿到过最佳男、女主角的奖杯，这一次是让王景春和咏梅在祖国的电影大奖上获得肯定，实至名归。

《地久天长》男主角王景春

　　最佳男主角奖项争夺异常激烈，本届入围影帝决赛圈的演员还有徐峥（《我不是药神》）、段奕宏（《暴雪将至》）、涂门（《老兽》），王景春的对手个个表演精湛，能够胜出，也说明了他这次在《地久天长》中的表演确实是超一流的。


　　《我不是药神》的导演文牧野在2018年是风光无限，影片在去年的内地市场收入31亿票房，这还是他的导演长片处女作，今晚他也获得了最佳导演处女作奖，这可能也是今晚最无悬念的奖项。他在领奖的时候说道：“这是我非常珍视的一个奖项，因为只能获得一次。”

　　往年金鸡奖和百花奖是联合在一起，名为“金鸡百花电影节”。

　　中国金鸡百花电影节创办于1992年，由中国文联和中国电影家协会联合主办，每年在中国大陆各城市轮流举办，是中国大陆最专业、最具权威性的电影评奖活动之一。

　　中国电影金鸡奖和大众电影百花奖自2005年起隔年轮流颁发，单数年颁发专业评审制的金鸡奖、偶数年颁发观众投票制的百花奖。2018年在佛山市举办的第27届金鸡百花电影节上评选颁发第34届百花奖，2019年在厦门市举办的第28届金鸡百花电影节评选颁发第32届金鸡奖。

　　2020年，金鸡百花电影节将于郑州举办。金鸡奖则单独落户于厦门10年，今年是第一年，明年开始每年评选颁发一次。
第32届金鸡奖完整获奖名单

最佳故事片：《流浪地球》

其他入围：
《古田军号》
《地久天长》
《后来的我们》
《红海行动》
《我不是药神》


最佳编剧：阿美、王小帅（《地久天长》

其他入围：
邹静之（《进京城》）
袁  媛、何昕明、潘  彧、安  巍、刘若英（《后来的我们》）
韩家女、钟  伟、文牧野（《我不是药神》）
鲍晶晶（《闪光少女》）
滕丛丛（《送我上青云》
 

最佳导演：林超贤（《红海行动》）

其他入围：
王小帅（《地久天长》）
吕  乐（《找到你》）
郭  帆（《流浪地球》）
董  越（《暴雪将至》）
霍  猛（《过昭关》）


最佳导演处女作：文牧野《我不是药神》

其他入围：
王丽娜（《第一次的离别》）
刘若英（《后来的我们》）
彭  力（《小狗奶瓶》）
滕丛丛（《送我上青云》）


最佳男主角：王景春（《地久天长》中饰刘耀军）

其他入围
杨太义（《过昭关》中饰李福长）
段奕宏（《暴雪将至》中饰余国伟）
徐  峥（《我不是药神》中饰程勇）
涂  们（《老兽》中饰老杨）
富大龙（《进京城》中饰岳九）


 最佳女主角：咏梅（《地久天长》中饰王丽云）


其他入围：
马伊琍（《找到你》中饰孙芳）
白百何（《妈阁是座城》中饰梅晓鸥）
周冬雨（《后来的我们》中饰方小晓）
赵小利（《活着唱着》中饰赵丽）
姚  晨（《送我上青云》中饰盛男）


最佳男配角：王志飞（《古田军号》中饰朱德）

其他入围：
王传君（《我不是药神》中饰吕受益）
田壮壮（《后来的我们》中饰林父）
李云虎（《过昭关》中饰李翊宁）
辛柏青（《妖猫传》中饰李白）
章  宇（《我不是药神》中饰彭浩（黄毛））


最佳女配角：吴玉芳（《送我上青云》中饰梁美枝）

其他入围：
凯丽比努尔·热合米图力（《第一次的离别》中饰凯丽）
徐  幸（《学区房72小时》中饰牛阿姨）
蒋璐霞（《红海行动》中饰佟莉）
 

最佳摄影：曹郁（《妖猫传》

其他入围：
刘  寅（《流浪地球》）
李  勇（《第一次的离别》）
赵小丁（《影》）
格日图（《远去的牧歌》）
曾念平（《妈阁是座城》）
 

最佳录音：王丹戎、祝岩峰、刘旭（《流浪地球》
其他入围：
王  钢、刘晓莎（《动物世界》）
龙筱竹、张金岩（《暴雪将至》）
刘  佳（《妖猫传》）
纪成钢、王印刚（《古田军号》）
郭  明（《飞驰人生》）
 

最佳美术：屠楠、陆苇（《妖猫传》） 
 
其他入围：
马光荣（《影》）
刘  强（《暴雪将至》）
李  淼（《我不是药神》）
宋晓杰（《动物世界》）
郜  昂（《流浪地球》）


最佳音乐：居文沛（《古田军号》） 
其他入围：
刘思军（《坐着火车上北京》）
关  峡、杨  帆（《桂香街》）
邹  野（《破门》）
舒  楠（《进京城》）
窦  唯（《春江水暖》）
 
 
最佳剪辑：朱丽赟（《进京城》） 

其他入围：
白玉侠、谭玉坤（《飞驰人生》）
邝志良、白慧玲、王  冉（《闪光少女》）
朱丽赟（《进京城》）
朱  琳（《我不是药神》）
李点石（《妖猫传》）
廖庆松、吴  方（《小狗奶瓶》）​


最佳中小成本故事片：《红花绿叶》

其他入围：
《过昭关》
《学区房72小时》
《春江水暖》
《活着唱着》
 
最佳儿童片：《小狗奶瓶》

其他入围：
《坐着火车上北京》
《树上有个好地方》
《破门》
《旋风女队》
 

最佳戏曲片：《挑山女人》

其他入围：
《布依女人》
《白蛇传·情》
《曹操与杨修》
《韩玉娘》
《新穆桂英挂帅》

最佳科教片：《绿色长城》
其他入围：
《土豆的故事》
《大鱼治水》
《熊猫成长记》

最佳纪录片：《奋斗时代》

其他入围：
《Hello北京》
《大戏记忆——花木兰》
《踢球吧孩子》
《藏羚王之宝贝日记——极地追踪》
 

最佳美术片：《风语咒》

其他入围：
《C9回家》
《白蛇：缘起》
《疯狂斗牛场》
《新大头儿子和小头爸爸3俄罗斯奇遇记》
《熊出没·原始时代》
 

2019中国文联终身成就电影艺术家荣誉表彰：杨在葆、王铁成、许还山。

作者：崔汀   编辑：汀

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关键词： 金鸡奖
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