集全新视效、唯美画风、动听音乐和极致震撼于一身的IMAX带领观众走出晶莹剔透的阿伦黛尔王国,前往一个更波澜壮阔的宏大魔法世界。

视效精美IMAX画面美到窒息,《冰雪奇缘2》被赞超越前作

《冰雪奇缘2》由前作及《疯狂动物城》原班人马打造,自启动以来始终牵动着全球影迷的眼球,影片不仅在北美刷新了动画电影的预售成绩,在国内也屡次成为社交媒体的热门话题。在IMAX DMR数字原底翻版技术的逐帧强化下,冰雪魔法世界如画卷般铺开,银装素裹的冰天雪地、神秘斑斓的魔法森林充斥着观众的视野。当晶莹剔透的雪花在IMAX大银幕上璀璨绽放,冰晶似的神秘水马与美人鱼般的艾莎在 IMAX 银幕上无言对望,美到窒息的画面令观众全心沉浸其中。映后观众盛赞IMAX“神仙”体验: “太喜欢IMAX影厅了,在顶天立地的大银幕上看,就好像做了一场魔法般梦幻的梦,比第一部更大气恢弘,美轮美奂,每一分钟都带给感官极致的享受。”

完美配乐动人窝心,IMAX极致音效放大“声临其景”之感





除了帧帧如同壁纸的绝美画面,让观众更为倾倒的则是IMAX将“声临其景”之感放至最大的绝美音效。在 IMAX 激光校准的音响系统下,魔法森林中的飓风、迷雾、火焰生动呈现于观众耳畔,如同和艾莎与安娜共同踏入未知的冒险。而更值得一提的是, 由《Let it Go》的创作者克里斯汀·安德森-洛佩兹和罗伯特·洛佩兹为《冰雪奇缘2》制作的动人心魄的完美配乐:充满力量的《Into the Unknown》和《All Is Found》的浅唱低吟,也通过 IMAX 音响系统环绕影厅让观众在绝美的冰雪景色之中享受天籁之音,体验到最享受的冬日IMAX之旅。