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《冰雪奇缘2》IMAX视效魔法升级

走出阿伦黛尔王国 前往更宏大魔法世界

2019-11-23 11:29:02 来源：Mtime时光网

集全新视效、唯美画风、动听音乐和极致震撼于一身的IMAX带领观众走出晶莹剔透的阿伦黛尔王国，前往一个更波澜壮阔的宏大魔法世界。

《冰雪奇缘2》IMAX海报

    11月22日，由迪士尼影业出品的动画冒险巨制《冰雪奇缘2》同步北美正式登陆全国超660家IMAX影院。影片公映当天，IMAX在包括北京的五个城市举办观影会，经过长达六年的精雕细琢，席卷全球现象级IP以一场史无前例的视听盛宴在IMAX影院拉开帷幕，集全新视效、唯美画风、动听音乐和极致震撼于一身的IMAX带领观众走出晶莹剔透的阿伦黛尔王国，前往一个更波澜壮阔的宏大魔法世界。
 
     视效精美IMAX画面美到窒息，《冰雪奇缘2》被赞超越前作
    
    《冰雪奇缘2》由前作及《疯狂动物城》原班人马打造，自启动以来始终牵动着全球影迷的眼球，影片不仅在北美刷新了动画电影的预售成绩，在国内也屡次成为社交媒体的热门话题。在IMAX DMR数字原底翻版技术的逐帧强化下，冰雪魔法世界如画卷般铺开，银装素裹的冰天雪地、神秘斑斓的魔法森林充斥着观众的视野。当晶莹剔透的雪花在IMAX大银幕上璀璨绽放，冰晶似的神秘水马与美人鱼般的艾莎在 IMAX 银幕上无言对望，美到窒息的画面令观众全心沉浸其中。映后观众盛赞IMAX“神仙”体验： “太喜欢IMAX影厅了，在顶天立地的大银幕上看，就好像做了一场魔法般梦幻的梦，比第一部更大气恢弘，美轮美奂，每一分钟都带给感官极致的享受。”
 
    完美配乐动人窝心，IMAX极致音效放大“声临其景”之感

    除了帧帧如同壁纸的绝美画面，让观众更为倾倒的则是IMAX将“声临其景”之感放至最大的绝美音效。在 IMAX 激光校准的音响系统下，魔法森林中的飓风、迷雾、火焰生动呈现于观众耳畔，如同和艾莎与安娜共同踏入未知的冒险。而更值得一提的是， 由《Let it Go》的创作者克里斯汀·安德森-洛佩兹和罗伯特·洛佩兹为《冰雪奇缘2》制作的动人心魄的完美配乐：充满力量的《Into the Unknown》和《All Is Found》的浅唱低吟，也通过 IMAX 音响系统环绕影厅让观众在绝美的冰雪景色之中享受天籁之音，体验到最享受的冬日IMAX之旅。

   编辑：边界

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导演：珍妮弗·李

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