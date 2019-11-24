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《冰雪奇缘2》刷新北美11月开画纪录

魔力不减！助迪士尼北美全年票房破30亿美元

2019-11-24 10:19:42 来源：Mtime时光网

《冰雪奇缘2》开出4180万美元的北美首日票房，今年迪士尼影业出品的电影在北美地区总票房冲破30亿美元。

　　时光网讯 迪士尼动画《冰雪奇缘2》周五在北美上映，艾莎女王的冰雪魔法再展神奇魅力，开出4180万美元的首日票房，将同期所有影片远远甩在身后。轻松拿下周五票房冠军之后，这部现象级动画续集也将毫无悬念的夺得首周末冠军。

　　业界预测《冰雪奇缘2》在北美市场的首周末票房数字将冲过1.3亿美元，接近2014年《冰雪奇缘》上映首周末票房的两倍，并将刷新史上最高11月新片开画成绩。《冰雪奇缘2》将成为影史开画成绩第四好的动画电影，仅次于《狮子王》（1.9亿美元）、《超人特工队２》（1.82亿美元）、《海底总动员2》（1.35亿美元）。

中文正式预告

　　《冰雪奇缘2》的开局并不让人意外，前作2014年上映后刷新了全球范围内最卖座动画电影的纪录，并且荣获奥斯卡最佳动画长片奖，成为风靡世界的动画IP。续集在烂番茄网站上获得75%的新鲜度评价，观众评分CinemaScore为A-。

　　随着《冰雪奇缘2》的票房开门红，今年迪士尼影业出品的电影在北美地区总票房冲破30亿美元。

《邻里美好的一天》

　　面临着《冰雪奇缘2》的强势来袭，同期颁奖季电影组成第二梯队展开竞争。汤姆·汉克斯冲击颁奖季的温情传记片《邻里美好的一天》周五开画入账455万美元，位居亚军。该片获得了CinemaScore为“A”的观众评级，首周末有望拿下1400万美元的成绩。

　　赛车传记片《极速车王》继续驰骋票房战线，周五新增450万美元票房。制作方20世纪福斯已为片中的两大男主角克里斯蒂安·贝尔与马特·达蒙申报奥斯卡表演类奖项。

北美周五票房

1.《冰雪奇缘2》4180万美元
2.《邻里美好的一天》455万美元
3.《极速车王》450万美元
4.《21座桥》333万美元
5.《决战中途岛》138万美元

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 冰雪奇缘2 极速车王 迪士尼
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