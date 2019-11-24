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"无限地球危机"海报DC英雄最豪华集结！

三代超人联手闪电侠 12.8小荧幕史诗级联动

2019-11-24 11:24:59 来源：Mtime时光网

DC“绿箭侠”、“闪电侠”、“女超人”、、“蝙蝠女侠”、“白金丝雀”、“黑霹雳”以及三代“超人”豪华集结小荧幕，将联手化解“无限地球危机”。
　　时光网讯 DC超级英雄真人剧史上规模最大的联动集“无限地球危机”曝光全阵容海报，“绿箭侠”、“闪电侠”、“女超人”、“蝙蝠女侠”、“白金丝雀”、“黑霹雳”联手三代“超人”豪华集结，拯救平行宇宙。

《无限地球危机》海报

　　“无限地球危机”的故事取材于同名漫画原著，剧迷们将见证《绿箭侠》《闪电侠》《女超人》《蝙蝠女侠》《明日传奇》《黑霹雳》六部DC剧集主角与剧情的史诗级交叉互动。

　　观众将在剧中见证前所未有的三超人同框——《女超人》的“超人”泰勒·霍奇林、《超人归来》的“超人”布兰登·罗斯与《超人前传》的“超人”汤姆·威灵同框均将亮相“无限地球危机”。

DC小荧幕英雄史诗集结

　　联动集由5集组成，12月8日播出的《女超人》将引出事件开篇，随后12月9日播出的《蝙蝠女侠》、12月10日播出的《闪电侠》续接故事，最后在1月14日通过《绿箭侠》与《明日传奇》进行收尾。


   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： DC 无限地球危机 绿箭侠 闪电侠 女超人 蝙蝠女侠
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