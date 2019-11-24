摄影师曹郁凭陈凯歌导演的《妖猫传》，获得第32届金鸡奖的“最佳摄影奖”。





摄影师曹郁荣获金鸡奖最佳摄影奖 电影《妖猫传》讲述了盛唐时期一段奇幻的凄美史诗。影片中，杨玉环绝美亮相和极乐盛宴美轮美奂的场景都让观众叹为观止，念念不忘。摄影师运用光影为电影造了一场梦中之梦，也为这一场景中的人物赋予新的生命。作为影片摄影指导，曹郁解读到：“在陈凯歌导演的支持下，我们把中国金碧山水画的色彩与西方立体光影结合起来，才有了《妖猫传》独特的风貌”。





影片导演陈凯歌对曹郁也不吝溢美之词，在一次采访中，凯歌导演曾说道“曹郁老师在光线方面是有特殊天赋”，他能够将戏剧表演和光完美的结合，并通过光影构筑人物丰富的内心世界。曹郁老师在操纵光线的时候也表示“那一刻完全是内心的感受，就像弹钢琴一样”，而演员的表演也给他带来了灵感。















曹郁现场感谢陈凯歌导演的支持





除了在电影摄影领域的开拓钻研，曹郁还致力于鼓励中国电影新力量的成长，为了创作更多有价值、有人文关怀精神的艺术作品，与妻子姚晨共同成立了坏兔子影业公司，以期为中国电影注入更多新鲜血液。

编辑：甄甏甏