时光网讯
11月23日，第32届中国电影金鸡奖颁奖典礼在厦门举办，摄影师曹郁
凭借《妖猫传》
获得最佳摄影奖。发表获奖感言时，曹郁特意感谢了陈凯歌
导演，他表示正是在凯歌导演的支持与鼓励下，才有了《妖猫传》独特的风格。
电影《妖猫传》讲述了盛唐时期一段奇幻的凄美史诗。影片中，杨玉环绝美亮相和极乐盛宴美轮美奂的场景都让观众叹为观止，念念不忘。摄影师运用光影为电影造了一场梦中之梦，也为这一场景中的人物赋予新的生命。作为影片摄影指导，曹郁解读到：“在陈凯歌导演的支持下，我们把中国金碧山水画的色彩与西方立体光影结合起来，才有了《妖猫传》独特的风貌”。
影片导演陈凯歌对曹郁也不吝溢美之词，在一次采访中，凯歌导演曾说道“曹郁老师在光线方面是有特殊天赋”，他能够将戏剧表演和光完美的结合，并通过光影构筑人物丰富的内心世界。曹郁老师在操纵光线的时候也表示“那一刻完全是内心的感受，就像弹钢琴一样”，而演员的表演也给他带来了灵感。
此次金鸡奖颁奖典礼上，曹郁还现场示爱，表示：正是妻子姚晨对表演的热爱与执着激励着自己向前。此前在第17届中国电影华表奖颁奖典礼上，曹郁作为优秀电影摄影奖获奖者领奖时，也表示要与妻子姚晨
和家人共同分享这份荣誉。多次在重要场合公开表达，可见家人在其心中的重要位置。
曹郁现场感谢陈凯歌导演的支持
除了在电影摄影领域的开拓钻研，曹郁还致力于鼓励中国电影新力量的成长，为了创作更多有价值、有人文关怀精神的艺术作品，与妻子姚晨共同成立了坏兔子影业公司，以期为中国电影注入更多新鲜血液。
编辑：甄甏甏