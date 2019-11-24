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曹郁凭"妖猫传"获金鸡奖最佳摄影奖

用光影为电影赋予魔力 与爱人姚晨彼此激励

2019-11-24 11:04:59 来源：Mtime时光网

摄影师曹郁凭陈凯歌导演的《妖猫传》，获得第32届金鸡奖的“最佳摄影奖”。
　　时光网讯　11月23日，第32届中国电影金鸡奖颁奖典礼在厦门举办，摄影师曹郁凭借《妖猫传》获得最佳摄影奖。发表获奖感言时，曹郁特意感谢了陈凯歌导演，他表示正是在凯歌导演的支持与鼓励下，才有了《妖猫传》独特的风格。

摄影师曹郁荣获金鸡奖最佳摄影奖

　　电影《妖猫传》讲述了盛唐时期一段奇幻的凄美史诗。影片中，杨玉环绝美亮相和极乐盛宴美轮美奂的场景都让观众叹为观止，念念不忘。摄影师运用光影为电影造了一场梦中之梦，也为这一场景中的人物赋予新的生命。作为影片摄影指导，曹郁解读到：“在陈凯歌导演的支持下，我们把中国金碧山水画的色彩与西方立体光影结合起来，才有了《妖猫传》独特的风貌”。

　　影片导演陈凯歌对曹郁也不吝溢美之词，在一次采访中，凯歌导演曾说道“曹郁老师在光线方面是有特殊天赋”，他能够将戏剧表演和光完美的结合，并通过光影构筑人物丰富的内心世界。曹郁老师在操纵光线的时候也表示“那一刻完全是内心的感受，就像弹钢琴一样”，而演员的表演也给他带来了灵感。

　　此次金鸡奖颁奖典礼上，曹郁还现场示爱，表示：正是妻子姚晨对表演的热爱与执着激励着自己向前。此前在第17届中国电影华表奖颁奖典礼上，曹郁作为优秀电影摄影奖获奖者领奖时，也表示要与妻子姚晨和家人共同分享这份荣誉。多次在重要场合公开表达，可见家人在其心中的重要位置。

　　摄影师曹郁此前曾担任《可可西里》《南京！南京！》《无问西东》《摆渡人》《妖猫传》《八佰》等影片的摄影指导，获得过金马奖、金像奖、华表奖、圣塞巴斯蒂安国际电影节、亚太电影大奖、亚洲电影大奖最佳摄影奖和洛杉矶影评人协会奖最佳摄影奖第二名等国内外多项大奖。


曹郁现场感谢陈凯歌导演的支持

　　除了在电影摄影领域的开拓钻研，曹郁还致力于鼓励中国电影新力量的成长，为了创作更多有价值、有人文关怀精神的艺术作品，与妻子姚晨共同成立了坏兔子影业公司，以期为中国电影注入更多新鲜血液。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 曹郁 金鸡奖
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职业：摄影 | 演员 | 导演

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