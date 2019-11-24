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"银行家"面临主角儿子性侵丑闻而撤档

"局长""猎鹰"主演 受害者称"明星应感到羞耻"

2019-11-24 12:16:58 来源：Mtime时光网

安东尼·麦凯与塞缪尔·杰克逊共同主演的新片《银行家》，因为面临片中人物原型儿子的性侵丑闻，无限期被推迟上映。


　　时光网讯　塞缪尔·杰克逊安东尼·麦凯主演的苹果新片《银行家》，本来要做AFI（美国电影学会）电影节的闭幕片，后来在最后一刻被撤，换成了《婚姻故事》。根据外媒最新报道，《银行家》的院线上映日期（12.6）和在Apple TV+流媒体上线的日期，都被无限期延后了。

　　安东尼在片中所饰的角色是已去世的Bernard Garrett，他和塞缪尔所饰的角色，帮助美国黑人在上世纪60年代，躲避“不允许黑人家庭搬进白人社区”的种族歧视制度，让他们更好地实现美国梦。



　　Bernard Garret的的儿子小Bernard Garrett（父子名字一样）也是本片的前联合制片人，他同父异母的妹妹Cynthia Garrett指控他性侵了她，以及他们的另一个妹妹，小Bernard比Cynthia大15岁。

　　Cynthia也指出，《银行家》中对于他们家族的描述并不准确，称小Bernard没有经过她和家族其他成员的认可，就把这个故事搬上了大银幕，她与妹妹的母亲Linda完全没有被争取呈现。自Cynthia提出性侵指控后，小Bernard迅速被影片除名。


左二就是片中Cynthia的“妈妈

　　Cynthia发表了长长的声明，“发生的一切让人震惊，我爸爸会在坟墓中不安的，好莱坞和我的哥哥合作，偷了我妈妈的故事，而我哥已经猥亵我和我妹妹很多年了。每一位参演本片的制片人和明星都应该感到羞耻，Apple TV应该感到羞耻。”

　　“我们都为能讲述爸爸的故事感到骄傲，但我们都梦想的是能够真实讲述爸爸和我妈妈的故事。饰演我妈妈的尼娅·朗是黑人，而我妈妈的脸是白色的。现在需要采取行动，我们祈祷Apple TV把这一切改过来。“



　　苹果也发表了新声明，“我们和电影制作人们需要一些时间，来研究此事，决定下一步动作。”

　　除了两位黑人男主角，尼古拉斯·霍尔特也参与了本片，还没有演员就此事发表声明，影片也许会因此延期很久。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 苹果 银行家 局长 猎鹰 安东尼·麦凯 塞缪尔·杰克逊
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