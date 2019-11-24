安东尼在片中所饰的角色是已去世的Bernard Garrett，他和塞缪尔所饰的角色，帮助美国黑人在上世纪60年代，躲避“不允许黑人家庭搬进白人社区”的种族歧视制度，让他们更好地实现美国梦。









Bernard Garret的的儿子小Bernard Garrett（父子名字一样）也是本片的前联合制片人，他同父异母的妹妹Cynthia Garrett指控他性侵了她，以及他们的另一个妹妹，小Bernard比Cynthia大15岁。





Cynthia也指出，《银行家》中对于他们家族的描述并不准确，称小Bernard没有经过她和家族其他成员的认可，就把这个故事搬上了大银幕，她与妹妹的母亲Linda完全没有被争取呈现。自Cynthia提出性侵指控后，小Bernard迅速被影片除名。







左二就是片中Cynthia的“妈妈 ”





Cynthia发表了长长的声明，“发生的一切让人震惊，我爸爸会在坟墓中不安的，好莱坞和我的哥哥合作，偷了我妈妈的故事，而我哥已经猥亵我和我妹妹很多年了。每一位参演本片的制片人和明星都应该感到羞耻，Apple TV应该感到羞耻。”















苹果也发表了新声明，“我们和电影制作人们需要一些时间，来研究此事，决定下一步动作。”



