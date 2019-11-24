时光网讯 塞缪尔·杰克逊
与安东尼·麦凯
主演的苹果新片《银行家》
，本来要做AFI（美国电影学会）电影节的闭幕片，后来在最后一刻被撤，换成了《婚姻故事》
。根据外媒最新报道，《银行家》的院线上映日期（12.6）和在Apple TV+流媒体上线的日期，都被无限期延后了。
安东尼在片中所饰的角色是已去世的Bernard Garrett，他和塞缪尔所饰的角色，帮助美国黑人在上世纪60年代，躲避“不允许黑人家庭搬进白人社区”的种族歧视制度，让他们更好地实现美国梦。
Bernard Garret的的儿子小Bernard Garrett（父子名字一样）也是本片的前联合制片人，他同父异母的妹妹Cynthia Garrett指控他性侵了她，以及他们的另一个妹妹，小Bernard比Cynthia大15岁。
Cynthia也指出，《银行家》中对于他们家族的描述并不准确，称小Bernard没有经过她和家族其他成员的认可，就把这个故事搬上了大银幕，她与妹妹的母亲Linda完全没有被争取呈现。自Cynthia提出性侵指控后，小Bernard迅速被影片除名。
左二就是片中Cynthia的“妈妈”
Cynthia发表了长长的声明，“发生的一切让人震惊，我爸爸会在坟墓中不安的，好莱坞和我的哥哥合作，偷了我妈妈的故事，而我哥已经猥亵我和我妹妹很多年了。每一位参演本片的制片人和明星都应该感到羞耻，Apple TV应该感到羞耻。”
“我们都为能讲述爸爸的故事感到骄傲，但我们都梦想的是能够真实讲述爸爸和我妈妈的故事。饰演我妈妈的尼娅·朗
是黑人，而我妈妈的脸是白色的。现在需要采取行动，我们祈祷Apple TV把这一切改过来。“
苹果也发表了新声明，“我们和电影制作人们需要一些时间，来研究此事，决定下一步动作。”
除了两位黑人男主角，尼古拉斯·霍尔特
也参与了本片，还没有演员就此事发表声明，影片也许会因此延期很久。