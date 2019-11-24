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成龙王朔万玛才旦新片亮相"文投之夜"

《不老奇事》《气球》已完片 成龙合作三部电影

2019-11-24 18:04:42 来源：Mtime时光网

成龙将与文投合作《防弹特工》、《大帅》、《许愿神龙》等电影，王传君《不老奇事》与万玛才旦《气球》皆已完片。


　　时光网讯　近日，“CIH+”文投之夜在厦门举办，电影协会主席陈道明，著名演员成龙、徐峥、陶虹、朱时茂、王宝强、刘昊然、袁弘、王传君、郑凯、杨童舒、等嘉宾出席，共同参与见证《防弹特工》、《大帅》、《许愿神龙》等文投新片单的发布。

与成龙深度合作　推出《防弹特工》《大师》等电影

　　现场，与文投控股颇有渊源、曾共同推出了《功夫瑜伽》、《铁道飞虎》等多部优秀作品的成龙先生上台，双方共同发布由文投参与制作、成龙先生主演的《防弹特工》、《大帅》、配音的动画电影《许愿神龙》等作品。



　　成龙现场不仅表示“与文投合作是特别正确的选择，要跟有魄力的人合作”，更真挚回顾过往与文投共同走过的旅程“从一个没有人去的戏院发展到150家”，最后还表达对文投的美好祝愿，表示将会与文投有更加深入的合作，将现场气氛推至高潮。

优质片单正式发布 深耕内容推动影视文化发展

　　文投控股先后投资制作了多部优质影视作品，包含《功夫瑜伽》、《芳华》、《英伦对决》、《无名之辈》等几十部电影和《延禧攻略》、《爱国者》等30余部电视剧。本次“CIH+”文投之夜活动上，除了与成龙先生继续紧密合作之外，文投控股一并发布了众多电影、电视剧片单。



　　其中，有王朔担任编剧，王传君、王珞丹主演的剧情爱情题材片《不老奇事》。以及，万玛才旦执导的剧情片《气球》。据悉，《不老奇事》与《气球》皆已完片，相信在不久将会与观众见面。此外，电影片单还发布了《检察风云》、《地道战之地下奇兵》等一众佳作。



　　电视剧片单发布环节，由高希希执导的《了不起的生活》亮相之外，文投控股还发布2019-2020年度剧集片单，其中包括《大海港》《北京以南》《危机先生》《补天阙》《双探》《双骄》《云仓机密》《绣里藏针》《星座不求人之合租记》等众多优质电视剧。

作者：良小凉   编辑：良小凉

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 成龙 徐峥 陶虹 刘昊然 王宝强 王传君
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