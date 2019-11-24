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段奕宏杜江张颂文金鸡奖探讨演员行业现状

张颂文梗咽讲述坎坷经历：“父亲我做到了”

2019-11-24 18:28:33 来源：Mtime时光网

25岁张颂文进入北京电影学院表演系学习，毕业后试戏，三年被剧组拒绝八百多次。万茜直言，演员花功夫体验生活是本分，不能够成为演员拿来吹嘘的东西，演员应该去生活。


　　时光网讯 2019年11月23日，由泰洋川禾承办的第28届中国金鸡百花电影节主体教育论坛“演员的自我修养”在厦门举办。

　　演员段奕宏、张颂文、颜丙燕、李乃文、杜江、万茜、李晓峰与泰洋川禾创始人兼CEO杨铭以“演员的自我修养”为主题，共同探讨演员的成长与培养，直指当下演员现状。

张颂文梗咽讲述坎坷经历：“父亲我做到了”

　　主旨演讲中，张颂文的讲述令观众触动，他分享了自己多年来坎坷的表演经历，与大家分享如何在作品中不断打磨真实的自己。25岁张颂文进入北京电影学院表演系学习，毕业后试戏，三年被剧组拒绝八百多次。面对自己用二十年的坚持才换来的今天，他要用更高的标准来要求自己。说到动情之处，他回忆父亲对自己多年的嘱托时梗咽道：“父亲我做到了。”
 


段奕宏分享中戏经历，杜江为年轻演员发声

　　圆桌论坛环节十分精彩，在陈刚老师主持下，演员段奕宏、颜丙燕、李乃文、杜江、万茜分别就“如何提升演员的自我修养”主题进行真诚交流。
 


　　段奕宏回忆了在中戏四年的摸爬滚打，让他对表演发生了热情。他觉得真实是做演员一直的追求，是表演艺术的生命，一切表达都源自于生活的真实。作为同门师哥，李乃文理解的演员自我修养，是对自己热爱的表演事业负责，对观众负责。
　　
　　杜江则为年轻演员发声，呼吁大家全方面的分析问题，不要只是单纯地责怪流量明星，他称自己合作了很多演员，包括杨颖、陈赫都是认真创作的演员。万茜直言，演员花功夫体验生活是本分，不能够成为演员拿来吹嘘的东西，演员应该去生活，让角色从自己身上长出来。从舞蹈演员成功跨界影视演员的颜丙燕认为，演员是离名利场最近的职业，但越是身在其中，更应该把握好自己，分清哪些事情是不该碰的。

　　作为娱乐公司经营者，杨铭认为经纪公司应该永远走在演员前面，他提出“运用创新手段助力演员成长”的观点，认为经纪服务模式应该随着时代发展而不断迭代，在技术手段的辅助下让演艺人才与市场项目充分匹配，激发出演员个人成长空间，使他们更加专注于表演艺术创作。
 


　　近几年，“流量大片”频频失效，演员高片酬得到抑制，正如张颂文演讲中提到的“好的时代才刚刚开始”。与此同时，电影市场的良性发展对演员的个人能力及自我修养提出更高要求。本次论坛的成功举办，意在倡导演员新风气，树立行业新标杆，帮助更多演员找回表演初心，助推中国电影事业全面健康可持续发展。

作者：良小凉   编辑：良小凉

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 张颂文 段奕宏 杜江
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