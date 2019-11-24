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吴磊《宠爱》演盲人留下"后遗症"

钟汉良与猪"心灵相通" 陈伟霆遭狗狗咬屁股

2019-11-24 19:05:29 来源：Mtime时光网

吴磊演完盲人留下“后遗症”，张子枫和老戏骨狗狗搭戏压力大，钟汉良被小猪“上镜脸”圈粉，杨子姗和小猪争宠，陈伟霆遭狗狗咬屁股，钟楚曦天天被狗口水洗脸。


　　时光网讯  电影《宠爱》在第28届中国金鸡百花电影节期间，举办发布会。监制徐峥，导演杨子携众主演亮相，分享幕后故事。吴磊演完盲人留下“后遗症”，张子枫和老戏骨狗狗搭戏压力大，钟汉良被小猪“上镜脸”圈粉，杨子姗和小猪争宠，陈伟霆遭狗狗咬屁股，钟楚曦天天被狗口水洗脸…大家你一言我一语，提前将电影的温暖送给大家。

　　但最让人感动的是，现场播放了一支剧组秘密准备的惊喜视频——来自主演们亲朋好友的爱的告白。吴磊的同学、张子枫的爸爸、钟汉良的妹妹、杨子姗的好友、陈伟霆的妈妈…听着一句句戳心窝的感谢，毫不知情的主演们几度感动落泪。



　　主演们用电影宠爱观众，而这次他们也体验了一把被宠爱的感觉。看完视频，吴磊感慨道，“能被人宠爱，能宠爱别人，真的是一件非常幸福的事情。”陈伟霆动情表示，“无论工作多忙，我们心中最重要的位置，永远要留给家人和朋友，给我们爱的人。”每人的一番真情流露，将现场温暖气氛推至高潮。

杨子改剧本改到崩溃 徐峥点赞导演放心靠谱

　　狗狗、猫咪，还有小猪，《宠爱》是国内第一部有这么多动物演员的电影，难度可想而知。对此杨子感慨道，“动物本身就不好拍，6个故事更是把难度放大了6倍，但感动也更多了”，而这也是电影打动监制徐峥的原因，现场徐峥表示，希望通过这部电影，让每一个观众看完，能有被宠爱了的温暖，在新的一年勇敢去爱。



　　这是徐峥和杨子的第一次合作，对于这位青年导演，徐峥称赞有加，更是给出了“让人特别特别放心”的超高评价。徐峥表示，“我自己做过导演，我相信没有一个导演的上心程度会超过他。光是剧本来来回回抠了好久，导演好几次改到崩溃。”

李兰迪自曝和爸爸无话不谈 徐峥感慨不断学习做父亲

　　电影中，李兰迪和于和伟的父女情十分感动。现场，李兰迪用“中国式父亲”来形容这位爸爸，“他不会哄女儿，不会表达情感，把爱藏在心里。”不同于电影中的父女关系，生活中李兰迪和自己爸爸的相处则轻松得多，李兰迪透露，“我爸爸和我更像是朋友，我们平时什么都会和对方分享”，亲密有爱的相处方式，让人羡慕。



　　同是父亲的徐峥，也分享了自己对于家庭关系的思考，徐峥感慨，中国有很多控制型的家庭，孩子长大后会和家长产生很多矛盾。而他也表示，“我自己也是在一边做父亲，一边不断学习。”

吴磊演盲人晚上不开灯 张子枫与狗狗飙戏“压力大”

　　前几天，吴磊和张子枫这对青梅竹马的预告，让很多人看得心里暖暖的。第一次演盲人的吴磊，因为太入戏，还有了“后遗症”，透露自己一度不能适应眼睛有焦点，甚至拍摄失明前的戏，还习惯性进入盲人状态。导演也表示，吴磊提前很久就开始为角色做准备，每天都要到黑暗中待一会儿找找感觉，更爆料“他晚上洗澡的时候都不开灯闭着眼。我们配音的时候，他也闭着眼睛，为了状态更真实，非常敬业”。



　　而为了帮助吴磊，张子枫把自己的金毛训练成导盲犬。而狗狗演员因为太会演，竟然让小戏骨张子枫都表示“压力很大”。现场张子枫透露，“有一场训练狗狗过障碍物摔倒的戏，它看到我摔伤后演出的疼痛表情，以为是真的，之后看到障碍物就死活停下不动了，怕我受伤。”如此贴心温暖，让张子枫感动不已。

杨子姗和小猪“争宠” 陈伟霆被狗咬屁股

　　不同于其他故事，钟汉良杨子姗的宠物就特殊的多，竟然是一头小猪。聊到和小猪搭戏，片中主人钟汉良感触颇深，“小猪其实和狗狗猫咪一样，也能听得懂人的话的，要多跟它做心灵的沟通。”更对小猪的电影脸称赞有加，“它非常上镜，照片比本猪好看，天生适合大银幕。”钟汉良和小猪甜蜜蜜，也让一旁的杨子姗“羡慕不已”，戏中杨子姗和它的关系可以用“情敌”来形容，这也让杨子姗调侃道，第一次看完剧本感觉自己和小猪在争宠，“这头小猪就是插在我和哇哥之间的第三者”，让人忍俊不禁。



　　除了杨子姗，电影中陈伟霆和宠物的关系也是“水火不容”，想要和新婚妻子钟楚曦亲热的他，总是被钟楚曦的狗强势扑倒，还被好几次咬屁股，而因为合作的是一只大型犬，危险程度不亚于动作戏。



　　聊起一次次被扑倒，现场陈伟霆看起来也是十分后怕，“拍的时候，真的很害怕万一不受控制，真的被咬了怎么办。”不过狗狗用自己专业的演技，完美完成了任务，出色的表演还成功圈粉钟楚曦，心甘情愿被它天天舔一脸口水。虽然狗狗一直从中“捣乱”，但陈伟霆和钟楚曦的感情依然甜蜜蜜，两人超强的化学反应，让人看得很是“眼馋”。





阚清子檀健次被加吻戏 “单身狗”郭麒麟变酸柠檬

　　让人甜掉牙的，还有檀健次和阚清子这对组合。虽然两人是第一次电影合作，但超强的CP感，让拍摄现场充满甜蜜气氛，甚至还让导演忍不住给两人加了一场吻戏。杨子透露，原本两人没有接吻，但看到他们坐在沙发上，特别有化学反应，总感觉应该吻一下，就加了吻戏。





　　这边每组演员都甜甜蜜蜜，另一边形影单只的郭麒麟则化身“酸柠檬”，原来电影中他的CP是一条流浪狗，看到其他演员都有搭档的女演员，郭麒麟表示羡慕不已，“电影里别组的故事都是童话，我这是现实主义题材”，让现场哈哈笑成一片。



　　电影《宠爱》将于12月31日全国上映。

作者：良小凉   编辑：良小凉

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 宠爱 徐峥 陈伟霆 钟汉良 杨子姗 钟楚曦 阚清子 檀健次 吴磊
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