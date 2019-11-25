时光网总结了各大流媒体平台上，80多部美剧与电影内容，愿你这个冬天有许多许多想看的影视作品为伴。







时光网特稿





营业许久的Netflix、Hulu与Amazon Prime平台上，上百部电影与美剧任人挑选……寒冬来临，诸多新旧流媒体平台都在为观众们贡献着自己品种多样、花色齐全的影视内容。





全球影视产业版图会因为“流媒体六大”的崛起而变得不一样（为叙述方便，迪士尼完全控制的Hulu算成迪士尼流媒体）。好莱坞六大是美国电影产业发展上百年形成的巨头架构，期间也多次变化，一开始是八大米高梅、雷电华、联美已淡出视线。随着福斯被迪士尼收购，六大也变成五大。





流媒体如果从2002年Netflix公司上市开始算起也才17年，未来会怎样谁都无法完全预测准确。





11月1日与11月12日，苹果的Apple TV+与迪士尼的Disney+两家流媒体平台陆续上线；NBC环球旗下的孔雀（Peacock）与华纳旗下的HBO Max，将于明年4月和5月前后脚上线。