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熬过这个冬天，还差这一份流媒体片单

迪士尼+漫威剧不断 Netflix献上《猎魔人》

2019-11-25 09:00:39 来源：Mtime时光网

写在前面

Disney+

与Netflix

HBO Max

与Apple TV+

亚马逊金牌

Amazon Prime

Hulu

与孔雀

时光网总结了各大流媒体平台上，80多部美剧与电影内容，愿你这个冬天有许多许多想看的影视作品为伴。


　　时光网特稿　11月1日与11月12日，苹果的Apple TV+与迪士尼的Disney+两家流媒体平台陆续上线；NBC环球旗下的孔雀（Peacock）与华纳旗下的HBO Max，将于明年4月和5月前后脚上线。

     营业许久的Netflix、Hulu与Amazon Prime平台上，上百部电影与美剧任人挑选……寒冬来临，诸多新旧流媒体平台都在为观众们贡献着自己品种多样、花色齐全的影视内容。

    全球影视产业版图会因为“流媒体六大”的崛起而变得不一样（为叙述方便，迪士尼完全控制的Hulu算成迪士尼流媒体）。好莱坞六大是美国电影产业发展上百年形成的巨头架构，期间也多次变化，一开始是八大米高梅、雷电华、联美已淡出视线。随着福斯被迪士尼收购，六大也变成五大。

　　流媒体如果从2002年Netflix公司上市开始算起也才17年，未来会怎样谁都无法完全预测准确。

　　时光网为此将陆续推出两期流媒体专题，从产业和用户两个角度分析。今天我们先介绍下，对普通用户而言，“流媒体六大”的崛起能给大家带来哪些好剧和好电影。


　　对用户来说，不同的平台价格不同、得到的服务不同、影视作品类别也不同，每一家都在酣战激烈的流媒体大战中，祭出了自己的当家头牌作品。比如说——迪士尼+的新《星战》美剧《曼达洛人》中，遥远的星系间，酷似尤达大师的绿皮肤宝宝迅速俘获了全世界星战粉丝的心；

　　暂别“超人”红斗篷的亨利·卡维尔领衔主演了Netflix根据游戏/小说改编的新剧《猎魔人》，拳脚和肌肉肯定会让人大饱眼福；我们看过一遍又一遍、带来无数感动的情景喜剧《老友记》《生活大爆炸》都要登陆HBO Max平台，抚慰老粉丝的同时，也会找到机会吸引新粉；

《猎魔人》

　　在《老友记》中饰演过姐妹的詹妮弗·安妮斯顿瑞茜·威瑟斯彭，近20年后在Apple TV+的新剧《早间新闻》中重聚，演绎高层滥用权力引起的性侵丑闻真实故事；Hulu的《我们这一天》《杀死伊芙》，以及亚马逊的《了不起的麦瑟尔夫人》《现代爱情》，都是在电视台播放后，然后再登陆这些流媒体平台。

　　值得一提的是，美国观众和我们的观影看剧习惯并不相同，当一部剧集结束在电视台上的放映，或者一部电影下档后，如果没有电视台重播或电影院重映，他们唯一可以合法“二刷”机会，就是购买DVD——这一切在流媒体平台和视频网站出现之后才得以改变，所以这些平台会争先恐后地创作新剧、购买老剧的播放版权，以此留住观众。


　　时光网总结了Disney+、HBO Max、Netflix、亚马逊、苹果TV+、Hulu与孔雀这七大流媒体网站上，已有的、即将上线的、已完结的、还没开拍的各式影视作品，愿你这个冬天追剧开心，不再寒冷。

　　（注：文中所有上映/上线时间与平台均指美国地区。）

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 流媒体 迪士尼+ HBOMax Netflix 苹果 亚马逊

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