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“新六大”打响流媒体内容大战

这场权力的游戏，谁能笑到最后？

2019-11-26 09:51:00 来源：Mtime时光网

挑战者Disney+

试验派AppleTV

生力军HBO Max

后来者Peacock

"老二"亚马逊

统治者Netflix

用户大战谁是赢家？

真金实银的内容比拼

流媒体挤压院线生存？

流媒体未来战局预测

好莱坞"六大"成为过去，流媒体"六大"Netflix、Diseny+、HBO Max、亚马逊、Apple+、Peacock已经崛起，它们争夺市场的利器是什么？软肋在哪？这场流媒体大战将如何改写电影电视与娱乐消费版图？
　　时光网特稿 2007年，专注于DVD邮寄租赁业务的美国Netflix公司迈开大胆的转型步伐，投入重金推出流媒体服务，为所有订阅会员提供了从线上观看库存内容的选择。

“原始时代”出租DVD的Netflix界面

　　彼时的市场上没有任何一家流媒体平台试水成功，无论是技术还是需求都近乎为零。习惯看电视租碟的观众根本不想通过在线的方式观看影视内容。

　　随后，Netflix大胆开创“线上一次性放出全剧”的播出模式，这种 “刷剧”的观看体验大受欢迎，久而久之就养刁了观众们的胃口。坚守电视机前每周只看一集的年代已经一去不复返……

　　不到10年的时间内，Netflix几乎凭借一己之力让全世界感受到了流媒体的威力。人们渐渐沉迷于Netflix的海量内容，态度从高冷拒绝变成根本停不下来，大呼“真香”。

　　Netflix的迅速崛起彻底改变大众对于影视作品的消费方式，并重构了影视娱乐行业的版图。

　　2017年，Netflix的订阅用户首次超越全美有线电视订阅用户总数。2018年5月， Netflix的市值首次超越迪士尼。当初默默无名的“拓荒者”一跃成为全球娱乐产业“搅局者”，高调统治着由它开辟的流媒体新战场。

流媒体大战打响

　　眼见Netflix、亚马逊领军的流媒体平台举着“原创影视内容”的大旗打到家门口，已从“六大”缩编成“五大”的好莱坞制作公司坐不住了，硅谷科技巨头也跃跃欲试想分一杯羹。于是，不甘人后的迪士尼、华纳、环球、苹果纷纷调整业务重心，入局流媒体。

　　今年11月1日，苹果公司Apple TV+、迪士尼Disney+两大流媒体新平台先后上线。明年春季，NBC环球集团与华纳母公司AT&T将分别推出流媒体服务平台Peacock与HBO Max。

　　六大平台已经将战鼓擂响，投身到这场流争夺媒体版图的“权力的游戏”当中。

作者：RZ   编辑：A41

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 流媒体 迪士尼 华纳 环球 Netflix 苹果 亚马逊

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