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由杰克·卡斯丹执导，道恩·强森、杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰的该片，原定12月13日同步北美登陆全国院线，今日宣布提档一周，将于12月6日上映。影片在北美档期依旧是12月13日，中国台湾则是12月4日开画。

































05.DC联动剧集《无限地球危机》曝预告











"无限地球危机"联动剧集预告 DC超级英雄真人剧史上规模最大的联动集“无限地球危机”曝光先导预告，“绿箭侠”、“闪电侠”、“女超人”、“蝙蝠女侠”、“白金丝雀”、“黑霹雳”联手三代“超人”豪华集结，拯救平行宇宙。















01.韩国女星具荷拉去世















具荷拉1991年1月13日荷拉出生于韩国光州广域市，在2008年韩国DSP公司选拔活动中，具荷拉被公司提拔，加入演唱组合KARA而踏入演艺圈。













02.2019东京漫展闭幕



































《风中有朵雨做的云》讲述了发生在中国南方一座城市的故事，开发区主任唐奕杰在一次拆迁纠纷的骚乱中意外坠楼身亡，年轻警官杨家栋开始调查，发现“唐奕杰坠楼案”与几年前的另一宗神秘的 “失踪案”有着密切的关系。在调查中他被诬陷，被停职，但他没有放弃……影片展现了时代变迁下的人物及命运变化。