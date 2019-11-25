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由杰克·卡斯丹执导，道恩·强森、杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰的该片，原定12月13日同步北美登陆全国院线，今日宣布提档一周，将于12月6日上映。影片在北美档期依旧是12月13日，中国台湾则是12月4日开画。
《冰雪奇缘2》
周五在北美4400多家影院开画，首周三天席卷1.27亿美元，以压倒性优势摘得周末冠军，并打破影史11月动画最高开画成绩。
《冰雪奇缘2》创造了迪士尼本部动画的最高开画成绩，也是首部在非暑期档开画破亿的动画片。影片开画成绩超过梦工厂续集《怪物史莱克3》
的1.22亿美元，创造北美影史动画电影第三高开画成绩，仅次于皮克斯续作《超人特工队２》
（1.82亿美元）和《海底总动员2》
（1.35亿美元）。同时，影片开画表现也仅次于《饥饿游戏2》
以及三部《暮光之城》
系列电影，位列11月影史最高开画第五位。
《冰雪奇缘2》首周末在37个海外市场狂斩2.23亿美元，全球首周票房高达3.5亿美元，将《玩具总动员4》
在暑期档创造的动画最高全球开局提升超过1亿美元。影片在内地开画首周就已超过前作总票房，而在日本、韩国等市场也都创造破纪录开局，欧洲的英国、法国和德国三大市场首映也远胜前作，基本上可以算是全球“无死角”大爆。
华纳发行的犯罪剧情片《小丑》周末被砍至1410家影院上映，三天再收282万美元，连续八周位列周末前十。根据DC漫画改编的这部影片仅比前一周末下跌47%，北美累计票房已达3.27亿美元，已超过《死侍2》
的3.245亿美元，挤进最卖座R级电影前五位。截止周日，这部“金狮奖”获奖作品海外累计已突破7亿美元大关，而其全球累计票房更已高达10.36亿美元，仍在不断刷新R级电影的纪录。
05.DC联动剧集《无限地球危机》曝预告
DC超级英雄真人剧史上规模最大的联动集“无限地球危机”曝光先导预告，“绿箭侠”、“闪电侠”、“女超人”、“蝙蝠女侠”、“白金丝雀”、“黑霹雳”联手三代“超人”豪华集结，拯救平行宇宙。
01.韩国女星具荷拉去世
根据韩联社的消息，28岁的韩国著名女歌手具荷拉
在家中去世。就在上个月，具荷拉还曾在ins上开直播怀念圈内好友崔雪莉。
具荷拉1991年1月13日荷拉出生于韩国光州广域市，在2008年韩国DSP公司选拔活动中，具荷拉被公司提拔，加入演唱组合KARA而踏入演艺圈。
2009年参加韩国KBS新综艺节目《青春不败》
担任嘉宾，凭借该节目获得2010年KBS演艺大赏MC女子组最佳新人赏。2011年参演电视剧《城市猎人》
，凭借该剧获得2011年韩国SBS演技大赏新星赏。
02.2019东京漫展闭幕
娄烨《风中有朵雨做的云》
曝光日本版海报，影片定于2020年2月下旬在日本公映。影片今年4月在内地上映，累计票房约6500万。
《风中有朵雨做的云》讲述了发生在中国南方一座城市的故事，开发区主任唐奕杰在一次拆迁纠纷的骚乱中意外坠楼身亡，年轻警官杨家栋开始调查，发现“唐奕杰坠楼案”与几年前的另一宗神秘的 “失踪案”有着密切的关系。在调查中他被诬陷，被停职，但他没有放弃……影片展现了时代变迁下的人物及命运变化。
《玩具总动员》
上映24周年之际，皮克斯发布了一款全角色插画。满满的童年回忆！
02.霉霉、啪姐等亮相2019美国音乐大奖红毯