《冰雪奇缘2》
时光网特稿
感恩节假期临近，三部大规模开画的新作进驻市场，让低迷一段时间的北美市场终于迎来回春。迪士尼出品的公主动画续集《冰雪奇缘2》
周五在北美4400多家影院开画，首周三天席卷1.27亿美元，以压倒性优势摘得周末冠军，并打破影史11月动画最高开画成绩
。影片在全球首周也狂砍3.5亿美元，大幅提升动画电影的全球开画纪录。
福斯（迪士尼）出品的传记剧情片《极速车王》
次周末再收1600万美元，退居周末票房亚军。影片比开画周末下跌近五成，累计已收近5800万美元。
《21座桥》《极速车王》《邻里美好的一天》
索尼发行的传记片《邻里美好的一天》
首周也在3230家影院起片，开画三天录得1350万美元，不敌《极速车王》而屈居周末季军。
实力强大的新片让市场焕发新的生机，让市场热度极具攀升，成功终结市场的低迷状态。2019年第47个周末的票房榜前十名影片累计票房达1.88亿美元，周末大盘环比暴涨109%，比《无敌破坏王2:大闹互联网》
开画登顶的去年同期（大盘2.04亿美元）则小幅下跌8%，当然去年同期曾得到感恩节假期加成。
截止周日，11月北美累计票房已达6.3亿美元，而本周直奔感恩节开画的新片实力不算强，单月大盘同比大跌已是不可逆转。
北美周末票房前十名 2019.11.22-11.24（单位：万美元）
《21座桥》由STX影业发行，该公司年内发行的美版《触不可及》
和《舞女大盗》
北美票房都突破1亿美元。影片主要场景在纽约和费城两个城市拍摄，原定于暑期档7月12日上映，之后延期至现在的档期。影片开画周末表现略低于预期
，表现也远不及同类型的《贼巢》
，去年初上映的后者开画周末斩获1520万美元。
影片在Cinemascore中得到“B+”，观众口碑达到中等偏上。不过，其媒体评价不太理想，只在烂番茄都得到45%的正面评价。值得一提的是，华谊兄弟曾参与本片部分投资，因而不排除其登陆内地院线的可能性。
“詹姆斯·邦德”丹尼尔·克雷格
和“美队”克里斯·埃文斯
主演的喜剧片《利刃出鞘》
，周五和周六晚黄金时段在900多家影院展开优先场放映，两晚斩获票房近200万美元，表现抢眼。影片将于本周三在北美全面上映，而内地市场也将于周五准同步开画。《利刃出鞘》在烂番茄得到96%的超高好评率
，平均分数高达8.5，将是本届颁奖季的有力竞争者
。
马克·鲁法洛
、安妮·海瑟薇
等主演的剧情片《黑水》
周五开始在4家影院点映映，三天斩获票房11万美元，馆均票房在周末仅次于《冰雪奇缘2》。影片围绕辩护律师罗伯特·比洛特展开，讲述他对化工巨头杜邦公司提起了环境诉讼，这场官司揭露了几十年来杜邦公司化学污染的历史。影片在烂番茄得到91%的媒体好评率，将于12月6日全面公映。