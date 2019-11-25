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"冰雪2"北美开画轻松破亿打破多项纪录

"极速车王"回本艰巨 汉克斯新作首周排第三

2019-11-25 07:46:59 来源：Mtime时光网

《冰雪奇缘2》公映后以压倒性优势摘得北美周末冠军，创造迪士尼本部动画的最高开画成绩，基本上可以算是全球“无死角”大爆。

《冰雪奇缘2》

　　时光网特稿　 感恩节假期临近，三部大规模开画的新作进驻市场，让低迷一段时间的北美市场终于迎来回春。迪士尼出品的公主动画续集《冰雪奇缘2》周五在北美4400多家影院开画，首周三天席卷1.27亿美元，以压倒性优势摘得周末冠军，并打破影史11月动画最高开画成绩。影片在全球首周也狂砍3.5亿美元，大幅提升动画电影的全球开画纪录。

　　福斯（迪士尼）出品的传记剧情片《极速车王》次周末再收1600万美元，退居周末票房亚军。影片比开画周末下跌近五成，累计已收近5800万美元。


《21座桥》《极速车王》《邻里美好的一天》

　　索尼发行的传记片《邻里美好的一天》首周也在3230家影院起片，开画三天录得1350万美元，不敌《极速车王》而屈居周末季军。

　　实力强大的新片让市场焕发新的生机，让市场热度极具攀升，成功终结市场的低迷状态。2019年第47个周末的票房榜前十名影片累计票房达1.88亿美元，周末大盘环比暴涨109%，比《无敌破坏王2:大闹互联网》开画登顶的去年同期（大盘2.04亿美元）则小幅下跌8%，当然去年同期曾得到感恩节假期加成。

　　截止周日，11月北美累计票房已达6.3亿美元，而本周直奔感恩节开画的新片实力不算强，单月大盘同比大跌已是不可逆转。

北美周末票房前十名 2019.11.22-11.24（单位：万美元）



　　由《复仇者联盟4：终局之战》导演罗素兄弟监制的犯罪动作惊悚片《21座桥》也在上周五开画，首周末在2665家影院斩获930万美元，位列周末票房榜第四。影片由“黑豹”查德维克·博斯曼西耶娜·米勒泰勒·克奇等主演，故事讲述博斯曼饰演的纽约杰出警察下令封锁了整座纽约市，其中包括曼哈顿的二十一座桥，以便他和当局共同缉拿杀害自己同袍弟兄的歹徒。

　　影片风格类似于《局内人》《亡命天涯》，制作成本为3300万美元，预算在同类作品中不算高。

《利刃出鞘》

　　《21座桥》由STX影业发行，该公司年内发行的美版《触不可及》《舞女大盗》北美票房都突破1亿美元。影片主要场景在纽约和费城两个城市拍摄，原定于暑期档7月12日上映，之后延期至现在的档期。影片开画周末表现略低于预期，表现也远不及同类型的《贼巢》，去年初上映的后者开画周末斩获1520万美元。

　　影片在Cinemascore中得到“B+”，观众口碑达到中等偏上。不过，其媒体评价不太理想，只在烂番茄都得到45%的正面评价。值得一提的是，华谊兄弟曾参与本片部分投资，因而不排除其登陆内地院线的可能性

　　“詹姆斯·邦德”丹尼尔·克雷格和“美队”克里斯·埃文斯主演的喜剧片《利刃出鞘》，周五和周六晚黄金时段在900多家影院展开优先场放映，两晚斩获票房近200万美元，表现抢眼。影片将于本周三在北美全面上映，而内地市场也将于周五准同步开画。《利刃出鞘》在烂番茄得到96%的超高好评率，平均分数高达8.5，将是本届颁奖季的有力竞争者

　　马克·鲁法洛安妮·海瑟薇等主演的剧情片《黑水》周五开始在4家影院点映映，三天斩获票房11万美元，馆均票房在周末仅次于《冰雪奇缘2》。影片围绕辩护律师罗伯特·比洛特展开，讲述他对化工巨头杜邦公司提起了环境诉讼，这场官司揭露了几十年来杜邦公司化学污染的历史。影片在烂番茄得到91%的媒体好评率，将于12月6日全面公映。

作者：沉默的橄榄   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房

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