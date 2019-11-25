





《21座桥》《极速车王》《邻里美好的一天》













截止周日，11月北美累计票房已达6.3亿美元，而本周直奔感恩节开画的新片实力不算强，单月大盘同比大跌已是不可逆转。





北美周末票房前十名 2019.11.22-11.24（单位：万美元）























影片在Cinemascore中得到“B+”，观众口碑达到中等偏上。不过，其媒体评价不太理想，只在烂番茄都得到45%的正面评价。值得一提的是，华谊兄弟曾参与本片部分投资，因而不排除其登陆内地院线的可能性。







