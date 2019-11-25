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萨姆门德斯一战新作"1917"口碑爆了!

罗杰狄金斯"一镜到底"惊艳 有望冲击奥斯卡

2019-11-25 09:02:55 来源：Mtime时光网

萨姆·门德斯讲述一战故事的新片《1917》，在外网上获得了影评人与观众们的一致好评，看来本片要提前进入颁奖季中各大奖项的争夺战了。


　　时光网讯　萨姆·门德斯执导并参与编剧的一战电影《1917》口碑爆了，外媒的首场看片后，来自洛杉矶和纽约的观众们在社交媒体上纷纷给出了高度评价。环球的这部新战争片，摄影师是《银翼杀手2049》大名鼎鼎的罗杰·狄金斯，讲述了一战进入最激烈之际，两名年轻英国士兵必须和时间赛跑，冒险进入地区传递一个重要情报，试图阻止一场对1600名士兵的致命攻击。

　　《1917》与亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图《鸟人》相似，都采用的是伪“一镜到底”的拍摄手法。“《1917》从第一帧到最后一帧，都让人完全沉浸在另一个时间与空间中，从每个层面上来说都让人惊艳，”Collider的主编表示，“2019年又一部让我叹为观止的电影，尽量在大银幕上欣赏本片吧。”

中文正式预告

　　“我们跟随了这些男人的每一步，和你此前所看过的所有战争片都不一样，”一位播主写到，“萨姆·门德斯宏大而具有张力的执导，托马斯·纽曼充满情感、引人入胜的配乐，还有无所不能罗杰·狄金斯的摄影”。

　　“我曾对这种‘一镜到底’的拍法表示怀疑，”一位影评人认为，“我曾担心会太过，但结果非常符合这个故事，让我们直接身陷战争地狱中。”

“《1917》的摄影简直非同凡响，狄金斯无与伦比！《1917》要冲进奥斯卡了。”


“门德斯优秀的《1917》要开始颁奖季的竞争了，
要是摄影、艺术指导和配乐不获奥斯卡，简直不可思议。最佳电影、最佳导演、最佳原创剧本的提名基本稳了，有可能获奖，表演类也有可能获奖。”

“《1917》脆弱的人看不了，观影过程简直如过山车，会让人产生焦虑，
难以忘怀。萨姆·门德斯和罗杰·狄金斯再一次超越了他们自己，
这部真正独特的战争片把观众们推进战争、推上前线，一定要在大银幕上看。”

“能在11月末就提前进入颁奖季，可不是什么容易的事儿，
然而《1917》不仅是重磅竞争者，也名列前茅。
艺术指导和摄影完美无缺，表演是A+，萨姆·门德斯好样的。”

　　《1917》将于今年圣诞节在部分美国城市限制上映，明年1月10日全美大规模公映。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 1917 环球 萨姆·门德斯 罗杰·狄金斯
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1917

1917 (2019)

0.0

导演：萨姆·门德斯

主演：乔治·麦凯

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萨姆·门德斯

萨姆·门德斯

Sam Mendes

职业：导演 | 制作人

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罗杰·狄金斯

罗杰·狄金斯

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