萨姆·门德斯讲述一战故事的新片《1917》，在外网上获得了影评人与观众们的一致好评，看来本片要提前进入颁奖季中各大奖项的争夺战了。













“我曾对这种‘一镜到底’的拍法表示怀疑，”一位影评人认为，“我曾担心会太过，但结果非常符合这个故事，让我们直接身陷战争地狱中。”





“《1917》的摄影简直非同凡响，狄金斯无与伦比！《1917》要冲进奥斯卡了。”





“门德斯优秀的《1917》要开始颁奖季的竞争了， “门德斯优秀的《1917》要开始颁奖季的竞争了，

要是摄影、艺术指导和配乐不获奥斯卡，简直不可思议。最佳电影、最佳导演、最佳原创剧本的提名基本稳了，有可能获奖，表演类也有可能获奖。”





“《1917》脆弱的人看不了，观影过程简直如过山车，会让人产生焦虑，

难以忘怀。萨姆·门德斯和罗杰·狄金斯再一次超越了他们自己，

这部真正独特的战争片把观众们推进战争、推上前线，一定要在大银幕上看。”





“能在11月末就提前进入颁奖季，可不是什么容易的事儿，

然而《1917》不仅是重磅竞争者，也名列前茅。

艺术指导和摄影完美无缺，表演是A+，萨姆·门德斯好样的。”





《1917》将于今年圣诞节在部分美国城市限制上映，明年1月10日全美大规模公映。