由布拉德·皮特主演的《星际探索》曝“迷失太空”版预告，IMAX、中国巨幕等多制式海报同时曝光。





预告中一场足以摧毁整个太阳系的神秘计划初现端倪，皮特饰演的宇航员罗伊将肩负揭秘真相拯救地球的重任，更令人意想不到的是，他或许还能找回多年来消失于广袤太空的父亲……









布拉德·皮特饰演的宇航员精英罗伊肩负重任，既要找出真相拯救地球，同时还要完成附加任务，那就是找回多年来迷失于广袤太空中的父亲——当年利马计划的指挥官麦克布莱德（汤米·李·琼斯 饰）……一边是事关人类存亡的地球保卫战，一边是可能制造了太阳系巨大危机的生身父亲，罗伊的太空寻父之旅注定惊心动魄。





随“迷失太空”版预告一起曝光的还有一组美轮美奂的制式海报。风格各异的花式海报矩阵登场，率先解锁这部“太空史诗”的唯美与震撼。





CINITY海报以蔚蓝星辰作背景，一个人孤单奔入星海，完美诠释男神皮特孤身历险的太空之旅；IMAX海报则另辟蹊径，用布拉德·皮特的身形装下整个宇宙，星光万丈璀璨无边，一个人的太空漂流，既险且美，宇宙级浪漫广袤无边。





中国巨幕海报尽显好莱坞男神布拉德·皮特的宇航员英姿，白色制服加身帅气满分，宇宙级极简风引爆银幕新风尚；杜比影院海报以橘色巨大天体强力吸睛，太空之中人类渺小如蝼蚁，飘荡于虚空之中，意境非凡。

















编辑：隐饮