《一生有你》曝“缺席”版海报,徐娇和谢彬彬、保剑锋和曾黎，分别代表着两位主角的青年时期和中年时期，令人好奇究竟他们经历过怎样的故事。









在最新发布的海报中，徐娇和谢彬彬饰演的是青年时期的方瑶和欧洋，他们曾经在彼此的见证下寻找梦想，收获成长，却最终遗憾错过。少时不经事，海报上传达出来的情感是离别后的思念与不舍。





《一生有你》缺席版海报 而保剑锋和曾黎脸上更多的是看透风景后的淡然。保剑锋饰演的中年时期欧洋，在告别青春、告别方瑶之后独自走上音乐的道路，多年以后他是否还会记得当初心动的姑娘？而曾黎饰演的袁静，又在欧洋后来的人生中扮演什么样的角色？种种疑团，只能待电影11月29日上映方能揭开。





《一生有你》讲述了水木大学外语系女生方瑶和建筑系男生欧洋，在青春最美好的年华里相遇，进而成为彼此生命中最珍贵回忆的纯真爱情故事。电影将于2019年11月29日登陆全国各大院线。

编辑：隐饮