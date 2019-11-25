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徐娇谢彬彬组CP 虐心演绎遗憾青春

《一生有你》曝新海报 保剑锋曾黎特别出演

2019-11-25 10:36:58 来源：Mtime时光网

《一生有你》曝“缺席”版海报,徐娇和谢彬彬、保剑锋和曾黎，分别代表着两位主角的青年时期和中年时期，令人好奇究竟他们经历过怎样的故事。
       

《一生有你》缺席版海报

时光网讯 即将于11月29日上映的校园爱情电影《一生有你》今日发布了一组“缺席”版海报。徐娇谢彬彬保剑锋曾黎，分别代表着青年时期和中年时期，诠释了一段青春里美好而又充满遗憾的爱情。海报上的一句“若我的人生你注定缺席，仍感谢你来过我的曾经”，令人好奇究竟他们经历过怎样的曾经，面临着怎样的现在，故事又将如何展开。

        电影《一生有你》由卢庚戌执导，徐娇、谢彬彬、晏紫东、黄婷婷、吕绍聪、金志文联袂主演，保剑锋、曾黎特别出演，11月29日在内地影院上映。

       在最新发布的海报中，徐娇和谢彬彬饰演的是青年时期的方瑶和欧洋，他们曾经在彼此的见证下寻找梦想，收获成长，却最终遗憾错过。少时不经事，海报上传达出来的情感是离别后的思念与不舍。

       

《一生有你》缺席版海报

而保剑锋和曾黎脸上更多的是看透风景后的淡然。保剑锋饰演的中年时期欧洋，在告别青春、告别方瑶之后独自走上音乐的道路，多年以后他是否还会记得当初心动的姑娘？而曾黎饰演的袁静，又在欧洋后来的人生中扮演什么样的角色？种种疑团，只能待电影11月29日上映方能揭开。

       《一生有你》讲述了水木大学外语系女生方瑶和建筑系男生欧洋，在青春最美好的年华里相遇，进而成为彼此生命中最珍贵回忆的纯真爱情故事。电影将于2019年11月29日登陆全国各大院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 一生有你
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一生有你

一生有你 (2019)

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导演：卢庚戌

主演：徐娇 谢彬彬

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