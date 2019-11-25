《你是凶手》曝光情感特辑。失去女儿的白兰（宋佳饰）陷入绝望，未能归案的凶手让她苦苦寻找十年。





影片今日曝光情感特辑。失去女儿的白兰（宋佳饰）陷入绝望，未能归案的凶手让她苦苦寻找十年。十年后一次意外发现的线索让白兰再次重燃希望，为女儿再次踏上寻凶之路。特辑中宋佳的每一处眼神及动作，都让观众感受到来自这位母亲的崩溃和绝望，以及重燃希望为女寻凶的坚决。

















10年前，白兰女儿铃铛被绑架并意外身亡，重案组警官陈浩（王千源 饰）许诺孩子母亲一定将凶手绳之以法。无奈经过漫长的追查却一无所获，陈浩带着遗憾离开警队。10年后，陈浩偶然间发现新线索，身患绝症的白兰重拾希望，决心为女寻凶，两人展开调查并发现了罪犯留下的蛛丝马迹。与此同时，李爱军（冯远征饰）外孙女也遭人绑架，绑架手法跟10年前如出一辙，面对狡猾的嫌犯，陈浩和白兰能否抓到凶手，一偿夙愿…





特辑中，绑匪的来电让白兰崩溃的发出“求求你放过我女儿行吗”的恳求，在电话里听到女儿的声音后更是哭到泣不成声，她甚至光着脚在雨天狂奔，不顾一切地翻找着女儿照片，双手被划破却浑然不觉。白兰偶然发现的一份名单似乎成为为女儿找出凶手的转折点，这个微弱的希望却在白兰的内心掀起波澜，更加坚定了白兰寻找凶手的决心。











今日发布的演技特辑中，宋佳表达了自己对于角色的理解：“内心非常需要饱满的情感跟厚度的一个角色”。失去女儿后的白兰终日消颓，借烟消愁，患上肺癌，生命最后的日子里，深陷绝望的她依然止不住地抽烟，躺在床上用手漫无目的的滑着。和陈浩在医院争吵过后，白兰将手上的输液管一把拔掉后还在回血的镜头，更是展现出这位母亲极致的一面，宋佳自己也表示：“看到那个画面的时候觉得很触动。”





直到案件出现转机，十年后一起作案手法完全相同的绑架案让白兰看到了希望，她忍受着病痛的身体寻找线索，只为给女儿一个交代，宋佳也将母性的伟大全然展现。对于此次宋佳饰演的绝症母亲王千源称赞道“恰到好处”、“有力量”。此前接受采访的冯远征也表示：“她每一次的表演都很饱满”，这样极致母性也让广大观众为之动容。