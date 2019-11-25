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满满童年回忆！"玩具总动员2"迎20周年

四部玩具大合影 牛仔女仔翠丝艺术图曝光

2019-11-25 15:16:51 来源：Mtime时光网

《玩具总动员2》迎来北美上映20周年，皮克斯分享了《玩具总动员》系列第一部至第四部的玩具们合影，还有在第二部里初登场的角色——牛仔女翠丝的全新艺术画。
      时光网讯 经典动画《玩具总动员2》迎来北美上映20周年，皮克斯分享了《玩具总动员》系列第一部至第四部的玩具们合影，满满都是同年回忆。在这些可爱的角色里，你能认出哪个，又最喜欢哪个呢？

       皮克斯还曝光了在第二部里初登场的角色——牛仔女翠丝的全新艺术画，回忆了她的故事。《玩具总动员2》和第一部同样非常经典，在烂番茄影评人口碑里，皮克斯所有动画长片只有《玩具总动员》前两部新鲜度是100%，续集均分高达8.68。











   编辑：隐饮

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关键词： 玩具总动员2
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玩具总动员2

玩具总动员2 (1999)

7.9

导演：约翰·拉塞特

主演：汤姆·汉克斯

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