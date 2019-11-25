2019-11-25 15:48:47 来源：Mtime时光网
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编辑：隐饮
导演：曾国祥
主演：周冬雨 易烊千玺
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当年的小白
16分钟前
高清已经出了
Statice
22小时前
延了也是烂PIAN
mohanazh
昨天 22:04
据说签了知识产权保护的条款了，有回溯权吧？当年莱昂内荒野大镖客不过抄了黑泽明用心棒的框架和一两处细节，就被判亚太发行全部利润归黑泽明了，这部从头至尾百分之九十五以上都是抄的，应该是全部利润判赔被抄袭者才对！
和味小蟹子
昨天 21:44
延了让票房更高更好看么？
影投VX397839279
昨天 21:39
参，与电影，票，房，分，红，加，名称
皮尔斯qi
昨天 21:33
这钱实在是太好赚了，匪夷所思
mohanazh昨天 22:09
社会规则被强行拉低到令人不齿的低位，便于利益集团肆意攫取~~~不过，钱不是好来的也必不会好走，这是颠簸不破的真理~~~
洛奇巴尔博
昨天 20:28
这个也算新闻。
丨亂丨
昨天 17:27
延期就延期 恕我孤陋寡闻 密匙延期是什么？
影投VX397839279昨天 17:34
密钥其实是一个版权保护的概念，院线在影片公映前获得加密的数字拷贝文件，只要在公映时获得密钥，即可实现正常放映，避免了片源提前泄露而被盗版的可能性。密钥中还包含档期信息，自带时间属性，可控制影片在影院的上映时间，当前多数影片的密钥时间为一个月
随电影歌唱快乐昨天 17:35
电影院没有密钥就没办法播放电影。密钥是有期限的。
我爱凉皮儿肉夹馍昨天 19:53
密钥没听过？你也真够孤陋寡闻的了，电脑里面正版软件大多数都需要密钥，office 没用过吗？windows没用过？专业软件还得要加密狗
happy945昨天 20:36
可能其他地区华人网友 叫法不一样吧
东疯客昨天 21:14
人家就不能故意豆个趣儿吗？就你们见多识广！
昨天 17:22
参。与电影，加名称，总票房，分，红
冃禾
昨天 16:13
即便抄袭我也爱，易烊千玺我男神
mohanazh昨天 22:19
你真是祖国的好花朵啊！
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