由周冬雨、易烊千玺主演的《少年的你》密钥延期至12月8日，该片目前票房已破15.3亿元。











在电影《少年的你》中，易烊千玺饰演的少年小北从13岁就混迹街头，外表冷酷，内心柔软。虽然生活过得并不如意，但他依然保持着对这个世界的善意和美好的向往。周冬雨饰演的陈念，像是小北生活中的一道光，重新唤醒了他内心的希望和对未来的期待。两个少年，一个夏天。他们决定彼此守护，一起走向成人的世界。











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