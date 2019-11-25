网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

周冬雨《少年的你》密钥延期至12月8日

票房已破15亿元 2019票房榜国产片第八名

2019-11-25 15:48:47 来源：Mtime时光网

由周冬雨、易烊千玺主演的《少年的你》密钥延期至12月8日，该片目前票房已破15.3亿元。
       时光网讯周冬雨易烊千玺主演的电影《少年的你》确认密钥延期，上映时间延长至12月8日。该片10月25日在内地上映，目前票房已破15.3亿元，位居2019年中国电影票房总榜第九位，国产电影票房榜第八位。11月26日，《少年的你》将在爱奇艺上线。​​​​ 



      在电影《少年的你》中，易烊千玺饰演的少年小北从13岁就混迹街头，外表冷酷，内心柔软。虽然生活过得并不如意，但他依然保持着对这个世界的善意和美好的向往。周冬雨饰演的陈念，像是小北生活中的一道光，重新唤醒了他内心的希望和对未来的期待。两个少年，一个夏天。他们决定彼此守护，一起走向成人的世界。



   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 少年的你
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

少年的你

少年的你 (2019)

8.3

导演：曾国祥

主演：周冬雨 易烊千玺

在线播放

会员评论 (17)

发表

本周热读

1

来看看这些大明星们当年的模样！

百张好莱坞演员年轻时出演电影剧照

100
时光网总结了100张好莱坞明星们年轻、年少时，出演电影..
2

《寄生虫》后，该直视韩片的进步了

恐怖/灾难/谍战类型的突破，值得我们学习

对于创作者来说，表达自由相比其他政策支持更为有效，韩..
3

迪士尼曾找李安、姜文执导《花木兰》

为中国市场删改情节 担心木须龙冒犯传统

12
迄今为止的《花木兰》幕后故事最全揭秘。
4

《卫报》评选韩国电影二十佳名单

奉俊昊、朴赞郁、李沧东多部影片入选

20
英国《卫报》评选韩国电影20佳。
5

沉迷机车！《蝙蝠侠》再曝片场照

摩托车兜风停不下来 “老爷”坐骑造型沉稳

11
片场照中，还可以看到“老爷”的坐骑虽然造型简朴，但非..

查看更多