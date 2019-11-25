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黄渤唱歌太深情！《被光抓走的人》曝MV

与王珞丹谭卓白客新唱经典《爱的箴言》

2019-11-25 16:24:26 来源：Mtime时光网

爱情话题片《被光抓走的人》曝光推广曲《爱的箴言》MV，黄渤、王珞丹、谭卓、白客深情献唱经典老歌。
　　时光网讯   由金牌编剧董润年导演并编剧，黄渤王珞丹谭卓白客、黄璐、文淇、宋春丽、李嘉琪、丁溪鹤、吕星辰主演，焦俊艳、黄觉、李倩、王菊友情出演的现实主义爱情话题片《被光抓走的人》曝光推广曲《爱的箴言》MV，黄渤、王珞丹、谭卓、白客深情献唱经典老歌。 




　　此次《被光抓走的人》曝光的推广曲《爱的箴言》MV，通过武文学（黄渤 饰）、张燕（谭卓 饰）夫妻、李楠（王珞丹 饰）、筷子（白客 饰）的多个影片画面和经典老歌《爱的箴言》的融合，来向观众展现他们在被定义为“不爱”后的复杂情绪和需要直面的爱情难题。

　　《爱的箴言》这首老歌曾陪伴了父母一代人度过难忘青春，此次黄渤、王珞丹、谭卓、白客轻轻哼唱着的虽然是熟悉的旋律，但观众听到的确是一个充满温柔与感动的全新版本。




　　此外，伴随着推广曲MV曝光的，还有影片中大量的全新剧情片段，让观众更清晰的了解到影片所讲述的“白光”审判爱情的故事，有观众就MV中最新曝光的武文学张燕的夫妻家庭生活画面表示：“MV中黄渤和谭卓的家庭戏份很有代入感，生活总是能在经历争吵和矛盾之后回归到最初的那份美好，希望他们也一样，相信最后‘爱’会替‘光’回答一切。”

　　《被光抓走的人》讲述了一道奇特的光降临地球笼罩城市，一部分人被光抓走，传言这些消失的人都是相爱的人，而留下来的人们既要探寻真相，又要直面自我的故事。

   编辑：hello王小羊

关键词： 被光抓走的人 MV
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