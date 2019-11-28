时光网专访《好莱坞往事》导演昆汀·塔伦蒂诺和主演李奥纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特、玛歌特·罗比，听他们聊了聊影片的幕后故事。





















《好莱坞往事》将舞台设置在1969年风云变幻的洛杉矶，讲述了陷入事业低谷的电视明星里克·道尔顿（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）和他长期合作的替身演员克里夫·布斯（布拉德·皮特 饰）力图扬名电影圈，找回自己的一席之地的故事。





影片花费了很大功夫去还原那个年代的真实情境，从人物的服装造型，到室内的装潢和生活用品，再到户外的街景建筑，都经得起细节的考究。在此基础之上，还展现了西部片的没落、嬉皮文化的风潮等现象。这部作品就像是昆汀致上世纪60年代好莱坞的一封情书，时时泛出一道怀旧的光晕。









（关于《好莱坞往事》中的致敬彩蛋，时光网将会有另外一篇策划详述，敬请期待。）





小李子重演《大逃亡》段落





对于中国尤其年轻一代的观众而言，影片呈现的文化语境可能相对陌生，片中出现的戏中戏和影人都离当下有些遥远，但影片仍会有能让你找到共鸣的点。





以下访谈内容涉及剧透，未看过片的朋友请斟酌。