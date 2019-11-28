时光网特稿
好莱坞鬼才导演昆汀·塔伦蒂诺
的最新电影《好莱坞往事》
虽然暂时无缘内地大银幕，但影片已于11月26日正式上线数字版，让全球影迷有机会一睹真容。
该片是昆汀执导的第九部电影长片，在海外上映收获了不俗反响。烂番茄新鲜度85%、MTC均分83%，媒体口碑不错，还在全球揽下3.7亿美元的票房。《好莱坞往事》成为昆汀导演生涯中第二卖座的电影，仅次于《被解救的姜戈》
。
《好莱坞往事》将舞台设置在1969年风云变幻的洛杉矶，讲述了陷入事业低谷的电视明星里克·道尔顿（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）和他长期合作的替身演员克里夫·布斯（布拉德·皮特 饰）力图扬名电影圈，找回自己的一席之地的故事。
影片花费了很大功夫去还原那个年代的真实情境，从人物的服装造型，到室内的装潢和生活用品，再到户外的街景建筑，都经得起细节的考究。在此基础之上，还展现了西部片的没落、嬉皮文化的风潮等现象。这部作品就像是昆汀致上世纪60年代好莱坞的一封情书，时时泛出一道怀旧的光晕。
昆汀有句经典名言：“我的片子里都是抄袭，根本就不是TMD致敬！”围绕影视剧展开故事的《好莱坞往事》，“抄”的作品更是前所未有的多，甚至有让莱昂纳多对《The F.B.I.》《大逃亡》
等作品逐个镜头的重演再现。通过大量的互文，昆汀展示了自己作为一名骨灰级影迷，对那个年代的作品如数家珍的涵养。
（关于《好莱坞往事》中的致敬彩蛋，时光网将会有另外一篇策划详述，敬请期待。）
小李子重演《大逃亡》段落
对于中国尤其年轻一代的观众而言，影片呈现的文化语境可能相对陌生，片中出现的戏中戏和影人都离当下有些遥远，但影片仍会有能让你找到共鸣的点。
以下访谈内容涉及剧透，未看过片的朋友请斟酌。