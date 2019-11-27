“红女巫”伊丽莎白·奥尔森出演了新剧《节哀顺变》，在Facebook Watch流媒体平台上播出。





《节哀顺变》由FACEBOOK制作，奥尔森饰演的Gibbs是一位年轻寡妇，她不得不一边面对失去丈夫的悲痛，一边试着与过去重新建立联系。“星战8”中的亚裔女星凯莉·玛丽·陈饰演她的妹妹，她在派对上最受欢迎，也最难相处，在姐夫去世后，她也必须每天保持清醒。





《无为大师》导演詹姆斯·庞索特执导该剧，伊丽莎白·奥尔森本人也参与了制片，该剧共10集，每集30分钟，已经在Facebook Watch平台播出。





在《复仇者联盟4》之后，“绯红女巫”伊丽莎白·奥尔森为什么接演了这部网络剧，是剧本吸引了她吗？对于网络剧，奥尔森又有什么自己的看法？之后她主演漫威的网络剧《旺达与幻视》又有什么可以透露的信息？让我们一同走进这次专访。







Mtime：这部剧吸引你参演的原因在哪里，是这个角色的变化发展吗？他们是否有告诉你本剧可能会有第二季？





伊丽莎白·奥尔森：我先看了试播集的剧本，我是在大概四年前和基特见面，读剧本应该是在那之前四个月的事情，当时我接的角色要么和我本人相差甚远，要么和我所处的世界截然不同，我很高兴看到一个简单、单纯的剧本，这个角色让我觉得很熟悉，让我觉得我能从她的角度说话，让我很有共鸣，而且我很喜欢基特对悲伤与哀痛的表现，她处理得并不煽情，而是充满了幽默，我们可以在这部剧中一反常见的煽情路线，用更加真实可信的手法展现角色的故事，悲痛是一件很个人的事情，





我们让它变得触手可碰，并且勇敢地去谈论这个禁忌的话题，我很高兴能有这样的机会，这个项目计划是我们一起开发的，我们是合作伙伴，一开始预计是做三季，但最主要是为了表现悲伤的永无止境，这不是你一步一步就能解决的问题，它会困扰你一辈子，所以这部剧可以拍很多季





Mtime：你在本剧中同时与多名导演合作，这是一种什么体验?





伊丽莎白·奥尔森：我一直把这部剧视作一个大好机会，让我能和喜欢的各路导演合作，感觉像约会一样，我也逐渐明白我喜欢什么样的导演，以前导演问我喜欢怎样的合作方式，我每次都会说，如果其他演员有比较严格的合作要求，我很愿意跟着他来，因为我是一个适应力很强的人，但现在我知道我喜欢怎样的合作方式，我很喜欢了解其他导演，把他们当成角色来研究，





我发现有些导演控制欲比较强，有些导演其实是想要提意见，但却会先委婉地问一个问题，我很喜欢，我很喜欢和许多不同的导演合作，而且我很喜欢当制片人，我之所以想要做制片，是因为我坚持片场每个人都应该获得平等对待，我不管你是大牌还是端咖啡的，每个人都应该获得尊重，我觉得应该从最上面开始，所以我很高兴能领导这样的团队，导演们也非常适应这样的环境，我觉得他们也能看出来，当制片人，在片场当领导真的很有意思，我很久没当领导了，大概是因为害怕吧，我很高兴能扮演一个领导角色。





Mtime：本剧除了提到悲伤之外，还提到了同理心的问题，你在现实中是否是个很有同理心的人？是谁教会了你这些道理？你觉得同理心这个东西是天生的，还是后天形成的？





伊丽莎白·奥尔森：我是我们家四个小孩中最小的一个，也是一个非常敏感的人，我们家很争强好胜，我爸爸是运动员，我妈是舞蹈演员，他们都是很争强好胜的人，但他们不是和别人争，而是以自己为对手，所以你会给自己压力，作为家中幼子，加上个性敏感，我一直努力表现出友好，因为在我家里，要是你拿了A，大家都会觉得这是理所当然的事情，要是我拿了第二，他们就会说，你为什么不拿第一，我们家从小就这样，我能理解，





我也不觉得很残酷，但是后来我发现，我对朋友也是这个态度，我的朋友对我说，我觉得你有的时候很过分，我会觉得，我都不知道我很过分，所以我是后天学会的，或者是拍戏的时候从角色身上学到，但这依然有点自我，因为这是关于你，你并没有那么同理心，你只是在饰演别人，但这些角色是虚构的，最终还是你自己，





演员都很同理心吗，并非如此，他们依然很自我，因为他们是在扮演别人，但这部剧在悲伤与哀痛方面做得很好，我以前不知道如何安慰失去挚爱的人，我觉得这是我不该触碰的东西，但通过这部剧，我知道失去挚爱的人其实很愿意谈论亡者，除非他们明确表示他们不想谈，那我尊重他们的意见，但是参演这部剧确实让我对失去挚爱的人更有同理心。这个问题我可以聊很多，但我怕你时间不够。





Mtime：你在第一季中有一场笑着哭出来的戏，我想问下你是否会借助音乐帮助你演哭戏，还是说保持一个伤感的状态，当你要哭的时候就能哭出来?





伊丽莎白·奥尔森：笑到哭出来这场戏我要感谢珍妮麦克蒂尔，当时我们在做剧本围读，她的宠物刚刚死了，她被一个笑话逗得哈哈大笑，最后哭着离开了，然后他们说我们把这个加到剧里吧，我心想这下惨了，太难演了吧，我觉得真的很有挑战性，我的大一戏剧老师肯定会告诉你，在第一季就哭出来不是一个好的选择，因为我们没有很多时间打磨剧本，我们很难用一整季的时间去呈现角色发展，





因为我们也不知道接下来要如何发展，所以你很难确定什么时候要让角色哭，什么时候要忍住，要我演哭戏太容易了，因为我是一个很情绪化的人，和杰西卡兰恩合作时，有人问她，你怎么连拍40遍，每次都能说哭就哭，因为那是一场圆桌戏，她笑出来了，她说她是一口无底的悲伤之井。这也是我的答案。我也是一口无底的悲伤之井，但是在第二季，我希望能哭得有意义，因为在第四集有一场很重要的戏，所以我希望观众能感受到，第一季偏单元剧，每集就是一个故事，但第二季的故事更大，因为我们有足够的时间。





Mtime：《节哀顺变》是facebook watch平台的剧，《旺达与幻视》是迪士尼+平台的剧，流媒体平台的形式是否影响你的拍摄？作为演员你是否认为这是一个值得探索的新疆界？你提到过《旺达与幻视》和50年代有关，这是否意味着这部剧会开启一个不同的时间线？





伊丽莎白·奥尔森：约翰帕特里克尚利说过？？所以对我来说，拍摄的准备工作，除了舞台剧之外，电视和电影是一样的，我觉得我对流媒体平台充满期待，不是以演员的身份，而是以制片人、创作者的身份，因为流媒体平台让我们在叙事上有更多的自由，这是一件很有意思的事情，虽然不能剧透，但《旺达和幻视》就是这么做的，我们没有那么多束缚，因为我们不需要插播广告，不需要在特定的时间段塞进20分钟的剧。





所以在形式上很自由，观众也可以有更多的期待，所以你可以利用这种自由大胆创新，因为他们通常是问，为什么写这样的故事，为什么选择这个时间，现在问的是，为什么选这个形式，这是一个很值得一问的问题，为什么不做成电影而作成剧集?为什么不做成有限剧集?为什么不做成没有广告的有限剧集?什么时候播出?是一周播一集吗?我觉得这些问题很有意思，如果你掌握控制权的话





Mtime：关于《旺达与幻视》的开拍时间你有什么可以透露的吗？





伊丽莎白·奥尔森：我真的不知道，迪士尼年会上就说了，我们不能透露任何开拍时间的信息，因为他们准备要做四部剧，他们可能想让观众猜一猜哪一部剧最先出，所以我不知道。





我只能说，我最期待的就是，我从来没有在复联系列或者说漫威宇宙中当主角，这次要重新讲述旺达的故事，观众将首次了解真正的红女巫，以前我们从来没有在银幕上叫她红女巫，我们一直叫她旺达，这次我们可以看到她在这个宇宙中的魅力，我真的很期待。





Mtime：而且本剧会和奇异博士有联动。





伊丽莎白·奥尔森：是的，我不是很确定，但是是的，我知道会有，但我不知道他们有没有写好剧本，肯定有人知道，费奇肯定知道。



