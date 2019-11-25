《神奇四侠2015》导演乔什·特兰克直言不讳地评价了自己的电影，并且期待重启版能将这部片子打败。













然而在拍摄《神奇四侠》的过程中，大量的幕后纠纷让福斯不得不精力从《X战警：天启》转移到拯救这部电影上。





有报道称，卢卡斯影业此后便解雇了特兰克，（但特兰克本人声明是自己主动退出了这个星战项目），很长一段时间以来，影迷和好莱坞内部人士都想知道，当初，特兰克的事业生涯是不是还未开始就已经结束了。







乔什·特兰克





但目前来看，特兰克已经触底反弹，他将拍摄阿尔卡彭的个人传记片《卡索》，影片由汤姆哈迪担任主演。





随着他的职业生涯即将迎来转机，最近特兰克利用这个机会对他的《神奇四侠》的重启写下了自己的看法并直言不讳给当年的作品给予评价：





“首先，我要说的是，如果我去搜索“神奇四侠 2015”这几个字，上面什么都没有出现，那就太好了，可事实不是，这片儿已经成为了客观存在的事实，好吧，我现在准备再这说点什么..





首先，这片子还行。





真的已经比我想象中的好了，在片子上映前的两周我就再也没看过它了，因为已经对我精神造成了严重的创伤，emmm...，精神创伤这个事儿我们改天再说。





先聊电影：





演员都很棒，每个演员都是伟大的，每个演员都值得出现在这部电影中，并且参与《神奇四侠》的演员都想好好拍好这部电影，虽然，这部电影最终不尽人意。





那么最终，这部看起来并不那么"值得"的电影，是我的锅吗？





我说不好





但是讲真，一部电影里的确存在“两部电影在互相竞争PK”去成为最终的“那部”电 影的情况。





所以，你要问了，是否会存在一个“特兰克导演剪辑版”？

这不是问题的关键所在





毕竟，我不是扎导





扎克·施奈德是一位传奇的、标志性的、传奇的电影制作人，从我上高中起，他就一直在致力制作优秀的电影。





那说回我，





当时我拍这部电影的时候29岁，《神奇四侠》是我拍摄的第二部电影，而我当时的面临的情况要比任何人拍摄第二部电影的时候都要复杂得多。





但我一点都不后悔，





毕竟，它已成为了我的一部分。

我只希望佩顿·里德的下一部《神奇四侠》能将我这部狠狠击败。我在这部重启版中还将客串一把。





是的，我很爱神奇四侠，多年前，凯文·费奇当时还是阿维·阿拉德(Avi Arad)手下的一名初级主管。凯文知道我对神奇四侠的热爱和激情。”