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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。











01.香港与内地合拍电影演员比例限制取消









据新华社报道，11月21日，在香港特区行政长官林郑月娥见证下，财政司司长陈茂波与商务部副部长王炳南签署《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉服务贸易协议》(CEPA服务贸易协议)的修订协议。

修订协议在众多服务领域增加了开发措施，比如法律、建筑、电影、电视、旅行等领域。具体表现为，在电视、电影方面，内地广播电视台、视听网站和有线电视网引进香港生产的电视剧和电视动画不设数量限制；香港与内地合拍的影片，在主创人员、演员比例、内地元素上不设限制，以及取消收取两地电影合拍立项申报管理费用。 修订协议在众多服务领域增加了开发措施，比如法律、建筑、电影、电视、旅行等领域。具体表现为，在电视、电影方面，内地广播电视台、视听网站和有线电视网引进香港生产的电视剧和电视动画不设数量限制；香港与内地合拍的影片，在主创人员、演员比例、内地元素上不设限制，以及取消收取两地电影合拍立项申报管理费用。





02.白百何张子枫《亲爱的新年好》定档12.31



















03.《姜子牙》曝光"众神之长"海报 姜子牙携神兽四不像登场

















01."神奇四侠2015"导演发文支持重启版，暗指当年幕后有隐情















02.巨石强森《勇敢者游戏2》宣布抢先登陆内地市场













03.《星际探索》即将登陆中国内地，曝光新预告海报































01.京阿尼第一工作室将拆除











今年7月18日在京都动画第一工作室发生的京阿尼火灾导致了36名员工死亡、33人受伤。现在会社方面决定拆除被烧毁的第一工作室。

25日今天上午，准备工事开始了，9点以后载有材料的卡车到达，作业人员扩大了工作室周边的围挡。据相关人士透露，年内将进行脚手架的设置和工作室内残留物品的搬运等，预计在明年1月上旬到4月下旬进行建筑本体的拆除工作。

一名没有透露姓名的遗属表示，“附近住的人看到工作室后就会想起那次事件，会觉得很痛苦，所以应该可以把它拆掉吧。”

另一方面，工作室拆除后空出的场地将如何使用仍未确定。京都动画社长八田英明此前曾表示希望在原址上建一座有纪念碑的公园。





02.《你好，之华》日本版曝光新剧照

















松隆子、福山雅治、庵野秀明、广濑铃、森七菜、神木隆之介共同主演的岩井俊二新片《最后一封信》发布一组剧照，全员亮相！该片与《你好，之华》是“一本两拍”，讲述以书信为契机开始的两代人恋爱和重生的故事。《情书》主演中山美穗、丰川悦司也加盟出演。影片将于明年1月17日在日本上映。





03.娄烨《风中有朵雨做的云》曝光日版海报











娄烨执导电影《风中有朵雨做的云》曝光日版海报，影片将于2020年2月下旬在日本上映。