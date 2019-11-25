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颠覆！《姜子牙》首次亮相变身“酷大叔”

"众神之长"海报曝光 姜子牙携神兽四不像登场

2019-11-25 20:19:26 来源：Mtime时光网

《姜子牙》今日发布“众神之长”版海报，姜子牙携神兽四不像首次正式登场。



　　时光网讯  备受期待的国漫电影《姜子牙》今日发布“众神之长”版海报，姜子牙携神兽四不像首次正式登场。影片以“封神大战”为前情，姜子牙一改“白发老翁”的传统印象化身“酷大叔”，大战一触即发。

　　电影制作历时四年，由程腾、李炜共同执导，王昕 、李夏联合执导，是《哪吒之魔童降世》后彩条屋中国神话系列的第二部作品。影片将于2020大年初一上映。 

　　作为国内首部将“姜子牙”搬上大银幕的动画电影，影片《姜子牙》对中国传统神话中的姜子牙形象进行了大胆的改编：“众神之长”姜子牙“去神化”。不同于封神故事中高高在上的姜子牙，影片中的姜子牙被贬下凡，在“初心”与“天命”之间进行艰难抉择。

   编辑：hello王小羊

关键词： 姜子牙 海报
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