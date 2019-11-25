《姜子牙》今日发布“众神之长”版海报，姜子牙携神兽四不像首次正式登场。

















作为国内首部将“姜子牙”搬上大银幕的动画电影，影片《姜子牙》对中国传统神话中的姜子牙形象进行了大胆的改编：“众神之长”姜子牙“去神化”。不同于封神故事中高高在上的姜子牙，影片中的姜子牙被贬下凡，在“初心”与“天命”之间进行艰难抉择。