2019-11-25 20:19:26 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
验证码：
Christopher13
23小时前
不知道的以为是亚索新皮肤
冃禾
昨天 17:34
想看啊，但是我还要去搬砖没钱，唉
谡谡66620小时前
三十块钱？
殇雪丨無痕
昨天 16:09
不看好这部动画，如果是纯原创的话还好。但是和“我的师傅姜子牙”始终闹不明白的关系，让我对这部动画的最终质量持怀疑态度。
Catt
昨天 13:24
感觉和李靖是一个模版——话说我比较期待一个逗比的姜子牙，封神原作里子牙下山那段真心是槽点满满哭笑不得
孝顺的李恩秀
昨天 11:43
姜子牙72岁时，垂钓渭水之滨
那么他灭商，封神。应该有80了。
鑲假牙的貓爺
昨天 10:53
基努里维斯？
威尔克鲁斯昨天 16:08
我看着也是像
博浪沙刺秦记
昨天 10:51
四不像的崽我信
186****1969_26719927
昨天 10:23
这个是封神宇宙的一部分，跟哪吒共享一个世界观的，指不定明年还有杨戬传，雷震子传
AI电影
昨天 09:57
和《我的师父姜子牙》是啥关系？好像画风不一样啊
雷天鸣57秒前
同问，有人知道吗？
Mr吴先生
昨天 09:47
可能是下一个爆款
百张好莱坞演员年轻时出演电影剧照
恐怖/灾难/谍战类型的突破，值得我们学习
为中国市场删改情节 担心木须龙冒犯传统
奉俊昊、朴赞郁、李沧东多部影片入选
摩托车兜风停不下来 “老爷”坐骑造型沉稳
查看更多