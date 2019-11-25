时光网讯 2019年11月22日，由中国文学艺术界联合会、中国电影家协会、厦门市人民政府主办，中国电影导演协会、浙江一禾影视传播有限公司、上海斗进文化传媒有限公司、鸿一（北京）文化发展有限公司承办的“第28届中国金鸡百花电影节主体论坛，青葱计划——中国青年电影导演人才的发掘和培养论坛”（以下简称青葱计划论坛）在厦门举办。





当天，中国电影家协会分党组书记、驻会副主席张宏先生，中国文联电影艺术中心主任饶曙光先生，中国电影导演协会会长李少红导演，中国电影导演协会副会长、青葱计划理事长王红卫老师，中国电影导演协会执委管虎导演，中国电影导演协会执委李玉导演，陈思诚导演，郑大圣导演，袁媛导演，著名演员梁静，青葱计划总监付佳，青葱计划总制片人侯晓东，以及青葱计划的5位青年导演代表申瑜、德格才让、郝飞环、梁鸣、叶谦等业界嘉宾出席论坛。





青葱计划论坛嘉宾合影





青葱计划论坛上，中国文联电影艺术中心主任饶曙光上台致辞。他特别感谢大家对金鸡百花电影节的支持和关注，他在致辞中说到，今天的论坛主题是发掘、培养、传承新人，这是中国电影家协会的根本职责之一，和青葱计划一样，协会会不断重视对青年导演人才的培养。





他强调关注电影行业、关注导演创作、关注新人导演成长是协会过去和未来不断坚持的初心。金鸡百花电影节邀请众多青年导演带着他们的作品，来到金鸡百花电影节，参与影展、论坛、创投环节。





中国电影导演协会会长李少红导演在讲话中特别感谢了国家电影局、金鸡百花电影节和社会各界对青葱计划的大力支持，并表示非常荣幸青葱计划能第三次受邀在金鸡百花电影节举办主体论坛活动，非常感谢每一位到场的领导、嘉宾、导演、青葱计划导师和影视投资公司、制片公司代表出席本次青葱计划论坛。





她强调一直以来青葱计划都在探索如何培养新人导演，中国电影导演协会有能力、责任和义务，将丰富的行业经验分享给青年导演，帮助他们从“小葱”长成“大葱”。过去四年青葱计划累计有12部作品完成制作，有6部作品获得国内外大奖。她也相信未来在各方面的支持下，青葱计划会越办越好。希望青年导演创作出更棒的作品，为电影事业发展贡献力量。







中国电影导演协会会长 李少红导演









真知灼见，行业导师助力前行





在论坛讨论环节中，各位嘉宾都从各自经验出发，围绕当下中国青年导演的现状，以及如何更好的培养青年电影导演等话题展开讨论，并畅所欲言，各抒己见。





作为培育青年导演人才和孵化青年导演项目为一体的专业化扶持平台，青葱计划已经走入第五个年头。面对各种青年导演扶持计划相继涌现的局面，青葱计划以自己独特优势与核心价值持续被业内肯定。





李少红导演表示：“中国电影导演协会的宗旨是承上启下。何为承上？就是继承和弘扬前辈导演的创作精神。何为启下？就是为中国电影行业培养新人导演。这是中国电影导演协会的使命和责任。”





导演之所以称之为导演，只因其拍过电影，而扶持导演拍成电影则需要调动全产业链帮助，非一人之力能完成。而青葱计划能有现在的成绩，是聚合了中国电影导演协会近400位会员导演和多个行业顶尖公司共同的心血，才做到的。





金鸡百花电影节青葱计划论坛现场





而紧接着，青葱计划理事长王红卫给在场各位嘉宾介绍了青葱计划的整体流程：“我们每年从报名征集开始启动，初审30强、复审选出15强进入剧本工坊，这期间会邀请业内5位业内顶级编剧每人负责三个学员剧本的指导。随后邀请影评人，制片人，选片人三审选出10强进入导演训练营阶段。





导演训练营我们会募集资金让学员拍摄两轮短片，即命题短片和创投短片，导师会根据他们的创作状态和特点进行指导。随后的创投会，导师也会参与，后期还会做为监制参与学员作品创作。四届青葱计划，累计100多位行业导师参与各个阶段工作，帮助学员作品在每个阶段都有一个质的飞跃。”









其实，每一年青葱计划都集结业内最豪华阵容的导师团为学员导演培训指导。论坛嘉宾管虎导演、陈思诚导演、李玉导演、袁媛导演都担任过青葱计划的导师。





谈到参与青葱计划的感受，管虎导演表示当初不太相信世界上有像青葱计划这样的扶持平台。“后来，我和梁静都参与了第三届青葱计划，发现它不经营导演、不经营作品，就是一个呈上启下传承新人的公益平台。”他在现场讲，当时帮助青年导演过程，也是自己汲取营养的过程。他对王红卫老师和李少红导演直言：“这件事最好不要断，要一直持续下去。”





陈思诚导演是主动来参与青葱计划，作为《唐探》系列的出品人，他寻找能拍摄能续拍《唐探》系列的新人，也急需能拍摄类型片的新血液加入创作。“唐探宇宙已经初步搭建出雏形，我们需要好的类型片导演出现。”同时他认为中国电影要想真正健康发展，一定要后继有人。青葱计划正满足了行业发展的刚需。







陈思诚导演 陈思诚导演





李玉导演是第一届青葱计划的导师，她表示听到这个计划的时候，直接赞道中国终于有扶持青年导演的平台了。“我非常替青年导演开心，也很羡慕，为什么我开始拍电影的时候没有这些好福利。而且青葱计划的学员作品都非常有特色，类型也丰富。参与青葱计划的过程，也是一次难得和青年导演碰撞的机会。”





而袁媛导演刚刚完成新作品，对于拍摄第一部电影，她深有感触。袁媛总结了第一次做导演的经历，直言拍摄电影非常难，因为不只有拍摄、创作、还有沟通和协调。同时，她表示非常荣幸参与青葱计划，和学员导演每一次交流的过程，都是一种学习和汲取的过程。





短短四年的发展，青葱计划收到了1345份项目报名，放入时间轴上，青葱将是中国青年电影创作者一个非常重要的研究样本。





论坛现场，王红卫总结到过去四年已有20个项目从青葱计划走出，而且成活率已经过半。但他强调青葱计划的目的既不是招募导演、也不是招募项目，而是务实的扶持青年导演拍出好作品。





坚持自我，勇于求新









成长不可能是一帆风顺，更何况导演本身是有门槛的，帮助青年导演完成蜕变这条路上，有很多问题是新人导演必须要面对的。而现场嘉宾结合自己的经验，给青年导演们分享了一些自己的经验。





李少红导演认为创作中应该专注个性化的个人表达。她建议学员在拍摄中尽量呈现作品的初创期最原始面貌，“这应是导演最该坚持的东西，最能看出一位导演的潜力。”王红卫总结青葱计划学员的特点：“多样化是最显著的特点，首部电影完成度较高是第二个特点，而四年来学员作品越来越个性则是第三个特点。而这些都是我们希望能保持下去的趋势。”





管虎导演也多次参与青葱计划，他认为：“在这里对电影的热情和梦想不重要，因为所有学员都是带着梦想来的。但是能清晰的判断自己、解决问题的能力以及坚持作者性，是我最为看中的特质。”







中国电影导演协会执委 管虎导演 中国电影导演协会执委 管虎导演





我们可以看到当前的电影创作领域，新人导演已经不仅仅局限于学院派出身的“生力军”，还有很多半途出道的“闯入者”。对此，作为从演员成功转型为导演的陈思诚表达了自己的看法：“艺术本来就是百花齐放的，类型、商业还是文艺坚持自我就好。”





李玉坦言导演艺术和商业平衡很难，她认为学员应该首先明确自己要的是什么，不要急于创作“破圈”的爆款作品。





袁媛导演刚刚完成第一部作品，她以自己举例，新人导演处女作迈出第一步，并坚持拍出完整作品就是最闪耀的一点。另外她觉得作为新导演，情商要高，沟通也是一种艺术，也是对导演创作最大的考验。





青年导演的创作视野存在一定的局限性和同质化。指导学员的过程中，如何让导演多多自我审视，帮他们补足作品的深度和厚度，是青葱计划导师的重要责任。





面对各式各样的扶持计划，青年导演获得了比以往更多的机会，但也面临着比以往更多的考验。论坛现场几位导师都不建议青年导演随波逐流，为创投写剧本，为创投转变做电影的初衷。





陈思诚导演以凯文费齐和赵婷的合作举例，认为第一部片子非常重要，赵婷导演就是凭借《骑士》叩响好莱坞巨制的大门。他希望青年导演能坚持自己的初衷和想法，把自己展示出去。并着重强调：“导演不是个名词，而是个动词，导演不是工作，而是冲动。导演心中存在强大的表达欲和征服欲，才能把拍电影这件事儿做好。青年导演一定要相信自我、狼性、内心强大非常重要。”





李玉导演认为创作具有两面性，青年导演个人表达能否和她产生共情、创作理念相似是吸引她的首要条件，而和她有相反世界观的作品同样也能吸引她。袁媛导演最后表态，她会首选最能打动自己的导演合作。





李玉导演





青年导演的成长并不能一蹴而就，在电影创作这条漫长的道路上，如何帮助青年导演的项目落地？如何建立处女作与观众之间的连接点？如何打破创作视野拍摄艺术性与商业性兼备的电影作品？这些问题，在青葱计划都能得到解决。





四年来，诸多导师共同见证和参与了青葱计划，尽全力帮助学员导演完成处女作，挖掘他们的潜力。管虎导演和青葱学员高临阳合作《团圆日》，经过前期一年多的筹备前不久刚刚杀青。陈思诚导演和青葱学员姚文逸合作《唐人街探案》网剧，拍摄中配备一流幕后团队，并予以全面的指导，而姚文逸的院线电影《野摩托》也在陈思诚的监制下积极的筹备。李玉导演支持申瑜创作《兔子暴力》，和另一位监制方励一起保护这位年轻的创作者。

青葱计划也不仅仅是引导和培养新人导演，还是优秀电影人之间的共振。导师和监制只是青年导演的引路人，不是“保护伞”。









青年对话，青年导演走出重围









过去几年，青葱计划一直在支持学员导演电影项目的创作推进，学员们也不负重望，不断在国内外电影节上崭露头角。





年初，国产电影里有一部让影迷叫好的作品《过春天》，来自白雪导演，这部电影就是通过青葱计划的培养最终完成并登陆院线。除此之外，青葱计划还有一大批优秀的学员导演的作品正在陆续等待与观众见面。活动现场，郝飞环、梁鸣、申瑜、叶谦、德格才让五位青年导演与导师们展开对话，并分别讲述了自己的影片以及来到青葱计划创作感受。





作为新人导演，往往带有很多困惑。而作为一位跨界导演，叶谦的疑惑在于：这个时代究竟需要什么样的导演？李少红导演分享了自己的看法，“时代变了，影视行业发展很快，院线、电视台、网络平台等不同的渠道，每年都有大量的机会给到新人导演们。而青葱计划要做的就是，不限制类型、题材，不限制文艺、商业，给各种类型的人才创造机会。”





叶谦导演





而困扰郝飞环的问题是：新人导演如何寻找制片人？王红卫老师为他做了解答，“其实现在业内缺乏成熟的、专业的制片人。”郝飞环的问题，其实是对青葱计划很好的建议，他借着金鸡百花电影节的盛会，呼吁业内专业制片人可以多多关注青年导演，同时非常欢迎他们未来能参与青葱计划学员的项目。”





德格才让导演对陈思诚导演的电影系列化创作、题材和市场兼顾的问题非常感兴趣，陈思诚导演为他分享道：“首先，我认为文化这种产品非常重要。产业就像这个行业的土壤，产业做得越大越好，我们才能有更多的包容性，能包容更多的文艺片、类型片、商业电影等等各种电影。





因为我们就是依靠这些产业的鱼，我们跟产业就像鱼和水的关系。但我觉得美国电影之所以他的产业能做到那么大，有一个重要的原因就是跨界影响，就像迪士尼作为美国五大公司第一名，他每一年的经济财报其实是全球收割票房，大家都知道去年最卖座排第一就是《复联4》，每一年对票房的依靠才只占年报不到30%，剩下收入全部来源于乐园、衍生品，来源于授权，来源于“内容+”的那一部分。





第二个关于结合的问题，其实我觉得这个挺难分析，每一个人都有自己特别独到的天赋，我的天赋就是如此，就是干这个事。我们不要低估自己的天赋，不要因为惰性和其他东西低估了自己的天赋。我们有一定经验的人如何发现真正具备天赋好苗子，让他们少走一些弯路，这是青葱计划走到现在最重要的一个环节。”





而对于年轻导演们感兴趣的科幻题材 ，如何拍好这一类型，袁媛导演做了解惑：“科幻电影一定要有立得住的世界观，在世界观体系下要有情感落地，同时能关照现实，这三个元素是拍好科幻电影的基础。《三体》是在国际上都被肯定的科幻作品，这样宏大的作品，创作起来注定非常艰难，但我永远对这样的作品保持期待。”





梁鸣导演对电影主题和创作的关系感到困惑。管虎导演直言，参加创投或者文本创作阶段，作品的主题思想必须要明确，否则很难和很多人讲清楚自己的故事。同时陈思诚导演补充道”好电影都是一句话能说明白的。”





而申瑜导演刚刚拍完了一个女性犯罪题材的作品，她对自己第二部电影的题材选择非常焦虑。有着多年拍摄经验的李玉导演认为：”在创作中，大背景、大主题不是重难点，重要的是明白自己想表达什么。未来也会逐步成熟起来。”





至于电影过程是否有必要面对大众的问题，王红卫老师给予建议：“我们要注意把控从创投拿到机会的导演作品质量，而这个品质的终点不论是哪些目标群众。未来中国文艺片需要好电影，需要提升质量，未来中国的类型片需要好导演，如果我们把这两件事做到了，你的问题就可以解决。“









青葱出品必属精品





青葱计划四年以来，在所有导师、业界公司、电影人们的关心、支持与扶持下，青葱导演们的作品正逐步走向大荧幕与观众见面。





《野犬笔录》是郝飞环导演的作品。这部片子是一部悬疑、犯罪、荒诞的类型片，目前在后期制作中。过去几年，郝飞环非常感谢青葱计划帮助他拍成了作品，他表示这部片子是一个类型的、有趣的、有表达的电影，希望大家能够喜欢。





《日光之下》在平遥国际电影展名声大噪，梁鸣导演说这部作品是自己的处女作，从2012年到2018年，经过孤独创作，项目长期被拒绝，直到参与青葱计划终于完成了这部电影的拍摄。









梁鸣导演





《兔子暴力》是申瑜导演的作品，目前正在后期制作中。她十分享受电影创作的过程。她谈到，电影的最终完成离不开李玉导演的支持和帮助。在电影的创作过程中，也认识了很多给力的团队小伙伴。上一次来金鸡百花电影节还在筹备，现在带成片回归，金鸡见证了这部电影的创作历程。





《蕃薯浇米》是叶谦导演的作品，这是一个讲述资深少女人生的故事。他特别感谢金鸡奖落户福建厦门。特别荣幸参与青葱计划，也感谢监制李少红导演的帮助，幸运的完成自己的处女作，他现身说法，自己跨界成功转型为导演的经历，“青葱不装蒜“，一定会陪导演走完全程。





德格才让导演带着《他与罗耶戴尔》来到论坛，这是一部18岁的藏族少年的音乐旅行。他将青葱计划比喻为古树，“前人栽树，后人乘凉”，这部影片也是在青葱计划导师和众多行业前辈的帮助下，才有真正拍摄机会。





论坛尾声，一禾影视董事会主席陈少春先生，代表承办方一禾影视、鸿一文化、斗进文化上台发言，干云蔽日之木，始于青葱，作为企业嘉宾他看到了青葱计划这些年做出的贡献，看到了诸多青年导演的进步和收获，同时深刻觉得支持青年电影人才也是文化企业的历史使命和责任，未来对于青年导演的项目，将在投资、海外拍摄、制作上给与更多的支持和帮助。





而青葱计划也将一如既往地携手资深电影人、制作公司，陪伴、扶持青年电影创作者，为中国电影行业的蓬勃发展贡献力量。



