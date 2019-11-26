网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：“超人”可能现身《黑亚当》？

"哥斯拉大战金刚"延档 "星战9"片长确认

2019-11-26 07:31:47 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《哥斯拉大战金刚》北美延档


外媒报道，《哥斯拉大战金刚》北美延期至2020年11月20日上映。原来北美定于2020年3月13日上映。这样一来，《哥斯拉大战金刚》将面临与漫威《永恒族》的竞争，后者2020年11月6日上映。

今年6月的时候，华纳高层就曾在一次会议上表示《哥斯拉大战金刚》可能推迟上映：“这部电影可能会在明年晚些时候上映，以便我们有充裕时间推出一部A+级的电影。”

02.“大超”可能现身《黑亚当》



几天前，“超人”亨利·卡维尔接受外媒采访时表示“没有放弃这个角色，我还能为超人贡献很多”。今日DC《黑亚当》制片人之一的海勒姆·加西亚(Hiram Garcia)暗示，不排除超人出现在《黑亚当》的可能性。

“我认为DC宇宙是一个奇妙的宇宙，我们对一切都是开放的，”加西亚在最近的一次新闻发布会上说。“我们对此有很大的期望。我们是亨利的朋友，强森和亨利是朋友，这也是一个巨大的漫画品牌。我很喜欢这个想法。谁知道呢?但是，黑亚当和超人同框真的很酷。那将非常厉害。”

道恩·强森主演的《黑亚当》将于2021年12月22日北美上映。

03.小李子&斯科塞斯《禁闭岛》将推4K蓝光碟



莱昂纳多·迪卡普里奥主演、马丁·斯科塞斯执导的惊悚片《禁闭岛》公映10周年之际，影片将推出限量版4K蓝光碟，2020年2月11日发售。

《禁闭岛》根据美国小说家丹尼斯·勒翰的同名小说改编。1954年，联邦警官泰迪（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）和搭档查克（马克·鲁弗洛 饰）乘船来到波士顿附近的禁闭岛精神病犯监狱调查一桩离奇失踪案......影片外壳是一个惊悚片，不过对于它实际想讲什么，观众各有解读。

04.《星战9》片长确认



日前在一次活动中，J·J·艾布拉姆斯确认《星球大战：天行者崛起》片长为2小时21分钟，比前一部短了15分钟。

另外，据传言，《星球大战：天行者崛起》有望中美同步上映，这也是12月贺岁档首部同步上映的《星战》电影，往年的《星战》正传电影都是北美12月，中国内地1月上映。目前还在等待迪士尼官方回应。

05.《正义联盟》作曲对“扎导剪辑版”表示困惑



在导演扎克·施奈德因故退出《正义联盟》，乔斯·韦登接手之后，丹尼·艾夫曼（《僵尸新娘》《黑衣人》）也取代琼基·XL（《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》《疯狂的麦克斯：狂暴之路》），成为了影片的新作曲家。

近日在与外媒的最新访谈中，丹尼·艾夫曼提到“扎导剪辑版”时却是困惑不已，“关键是，扎导没拍完啊，所以我不知道他们怎么制作扎导剪辑版。扎导当时面临了巨大的悲剧（他的女儿自杀了），让他没能完成电影。我不太理解，因为并不是他已经拍好了，有个导演剪辑版，结果被炒掉，华纳重新雇了尾灯，不是这样的啊。”

导演/编剧凯文·史密斯本年年初其实也表达了同一观点，他认为可能是有扎导剪辑版存在的，但只是个粗剪版，或者是把扎导拍摄的素材拼到了一块儿而已，扎导离开、尾灯加入的时候，特效还没做。

06.马丁斯科塞斯《爱尔兰人》曝表演特辑



《爱尔兰人》表演特辑

马丁·斯科塞斯执导的黑帮题材电影《爱尔兰人》曝光表演特辑，罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺、乔·佩西等老戏骨现身，讲述如何塑造角色，如何讲述这个过于老去的故事。

电影中，乔·佩西饰演宾夕法尼亚黑帮头目，阿尔·帕西诺饰演美国卡车司机工会主席吉米·霍法，罗伯特·德尼罗饰演弗兰克他曾负责实施过至少25起暗杀行动。几位老人家在《爱尔兰人》中聚首合作，对影迷来说颇具情怀。《爱尔兰人》将于11月27日在Netflix首播。

07.《小妇人》《1917》口碑不俗！颁奖季有希望




《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格改编并执导的新版《小妇人》烂番茄口碑正式解禁，目前计入33个评价，新鲜度97%。影片在MTC计入21个评价，评分也高达90分。



萨姆·门德斯执导的战争片《1917》烂番茄计入20个评价，新鲜度90%：MTC计入11个评价，评分86分。



01.《冰雪奇缘2》日本开画无悬念登顶



《冰雪奇缘2》日文配音先导预告（中字）

上周五《冰雪奇缘2》在日本开画无悬念登顶，影片首周末两日吸引121万人次观看，拿下16.16亿日元，是前作同期成绩的2倍不止。算上开画首日，影片开画首周3天票房超19亿日元，创造了今年日本影市开画新纪录，超越《名侦探柯南：绀青之拳》18.86亿日元，以及《复仇者联盟4》14.68亿。

前作《冰雪奇缘》在日本是“现象级”的作品，累计票房255亿日元，跻身日本影史票房第三位。《冰雪奇缘》当时虽然开画成绩一般般，但后劲十足，达成16连冠的奇迹。


01. 花木兰和艾莎合影！




刘亦菲晒出和友人去看《冰雪奇缘2》的照片，与海报合影，花木兰+安娜+艾莎三个迪士尼“公主”同框！

02.《星战9》剧本差点被某位演员泄露？



《星球大战：天行者崛起》还有一个月左右的时间，就要在全美公映了，导演J·J·艾布拉姆斯近日称，虽然影片安保措施力度很大，但是真实剧本还是泄露到了网上等待出售，不过迪士尼和卢卡斯影业及时买了下来，没有对于影片造成任何伤害。

“我们的一位演员，我就不说是谁了，我很想点名，但我不会说的。TA把剧本放到床底下了，打扫他们屋子的人发现了之后，放到了eBay上面，不过我们在剧本被卖出去之前就给买回来了。”到底是哪个演员干的，我们可能永远不会知道了，反正谁都不会承认的。



   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报
关注时光网微信

相关电影/影人

哥斯拉大战金刚

哥斯拉大战金刚 (2020)

0.0

导演：亚当·温佳德

主演：米莉·博比·布朗

在线播放

黑亚当

黑亚当 (2021)

0.0

导演：佐米·希尔拉

主演：道恩·强森

在线播放

亨利·卡维尔

亨利·卡维尔

Henry Cavill

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

禁闭岛

禁闭岛 (2010)

8.4

导演：马丁·斯科塞斯

主演：莱昂纳多·迪卡..

在线播放

星球大战：天行者崛起

星球大战：天行者崛起 (2019)

0.0

导演：J·J·艾布拉姆斯

主演：黛茜·雷德利

在线播放

正义联盟

正义联盟 (2017)

7.3

导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

在线播放

爱尔兰人

爱尔兰人 (2019)

0.0

导演：马丁·斯科塞斯

主演：罗伯特·德尼罗

在线播放

冰雪奇缘2

冰雪奇缘2 (2019)

7.5

导演：珍妮弗·李

主演：伊迪娜·门泽尔

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (20)

发表

本周热读

1

来看看这些大明星们当年的模样！

百张好莱坞演员年轻时出演电影剧照

100
时光网总结了100张好莱坞明星们年轻、年少时，出演电影..
2

迪士尼曾找李安、姜文执导《花木兰》

为中国市场删改情节 担心木须龙冒犯传统

12
迄今为止的《花木兰》幕后故事最全揭秘。
3

《卫报》评选韩国电影二十佳名单

奉俊昊、朴赞郁、李沧东多部影片入选

20
英国《卫报》评选韩国电影20佳。
4

沉迷机车！《蝙蝠侠》再曝片场照

摩托车兜风停不下来 “老爷”坐骑造型沉稳

11
片场照中，还可以看到“老爷”的坐骑虽然造型简朴，但非..
5

布拉德皮特与他生命中的重要男人们

演艺圈逐梦30年 终凭演技获奥斯卡

男女通吃万人迷呀！

查看更多