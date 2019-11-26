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“我认为DC宇宙是一个奇妙的宇宙，我们对一切都是开放的，”加西亚在最近的一次新闻发布会上说。“我们对此有很大的期望。我们是亨利的朋友，强森和亨利是朋友，这也是一个巨大的漫画品牌。我很喜欢这个想法。谁知道呢?但是，黑亚当和超人同框真的很酷。那将非常厉害。”



























































近日在与外媒的最新访谈中，丹尼·艾夫曼提到“扎导剪辑版”时却是困惑不已，“关键是，扎导没拍完啊，所以我不知道他们怎么制作扎导剪辑版。扎导当时面临了巨大的悲剧（他的女儿自杀了），让他没能完成电影。我不太理解，因为并不是他已经拍好了，有个导演剪辑版，结果被炒掉，华纳重新雇了尾灯，不是这样的啊。”





导演/编剧凯文·史密斯本年年初其实也表达了同一观点，他认为可能是有扎导剪辑版存在的，但只是个粗剪版，或者是把扎导拍摄的素材拼到了一块儿而已，扎导离开、尾灯加入的时候，特效还没做。



















《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格改编并执导的新版《小妇人》烂番茄口碑正式解禁，目前计入33个评价，新鲜度97%。影片在MTC计入21个评价，评分也高达90分。























01. 花木兰和艾莎合影！





































