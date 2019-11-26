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今年6月的时候，华纳高层就曾在一次会议上表示《哥斯拉大战金刚》
可能推迟上映：“这部电影可能会在明年晚些时候上映，以便我们有充裕时间推出一部A+级的电影。”
几天前，“超人”亨利·卡维尔
接受外媒采访时表示“没有放弃这个角色，我还能为超人贡献很多”。今日DC《黑亚当》
制片人之一的海勒姆·加西亚(Hiram Garcia)暗示，不排除超人出现在《黑亚当》
的可能性。
“我认为DC宇宙是一个奇妙的宇宙，我们对一切都是开放的，”加西亚在最近的一次新闻发布会上说。“我们对此有很大的期望。我们是亨利的朋友，强森和亨利是朋友，这也是一个巨大的漫画品牌。我很喜欢这个想法。谁知道呢?但是，黑亚当和超人同框真的很酷。那将非常厉害。”
《禁闭岛》
根据美国小说家丹尼斯·勒翰的同名小说改编。1954年，联邦警官泰迪（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）和搭档查克（马克·鲁弗洛 饰）乘船来到波士顿附近的禁闭岛精神病犯监狱调查一桩离奇失踪案......影片外壳是一个惊悚片，不过对于它实际想讲什么，观众各有解读。
另外，据传言，《星球大战：天行者崛起》
有望中美同步上映，这也是12月贺岁档首部同步上映的《星战》电影，往年的《星战》正传电影都是北美12月，中国内地1月上映。目前还在等待迪士尼官方回应。
近日在与外媒的最新访谈中，丹尼·艾夫曼提到“扎导剪辑版”时却是困惑不已，“关键是，扎导没拍完啊，所以我不知道他们怎么制作扎导剪辑版。扎导当时面临了巨大的悲剧（他的女儿自杀了），让他没能完成电影。我不太理解，因为并不是他已经拍好了，有个导演剪辑版，结果被炒掉，华纳重新雇了尾灯，不是这样的啊。”
导演/编剧凯文·史密斯本年年初其实也表达了同一观点，他认为可能是有扎导剪辑版存在的，但只是个粗剪版，或者是把扎导拍摄的素材拼到了一块儿而已，扎导离开、尾灯加入的时候，特效还没做。
马丁·斯科塞斯执导的黑帮题材电影《爱尔兰人》
曝光表演特辑，罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺、乔·佩西等老戏骨现身，讲述如何塑造角色，如何讲述这个过于老去的故事。
电影中，乔·佩西饰演宾夕法尼亚黑帮头目，阿尔·帕西诺饰演美国卡车司机工会主席吉米·霍法，罗伯特·德尼罗饰演弗兰克他曾负责实施过至少25起暗杀行动。几位老人家在《爱尔兰人》中聚首合作，对影迷来说颇具情怀。《爱尔兰人》将于11月27日在Netflix首播。
07.《小妇人》《1917》口碑不俗！颁奖季有希望
《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格改编并执导的新版《小妇人》烂番茄口碑正式解禁，目前计入33个评价，新鲜度97%。影片在MTC计入21个评价，评分也高达90分。
萨姆·门德斯执导的战争片《1917》
烂番茄计入20个评价，新鲜度90%：MTC计入11个评价，评分86分。
上周五《冰雪奇缘2》在日本开画无悬念登顶，影片首周末两日吸引121万人次观看，拿下16.16亿日元，是前作同期成绩的2倍不止。算上开画首日，影片开画首周3天票房超19亿日元，创造了今年日本影市开画新纪录，超越《名侦探柯南：绀青之拳》
18.86亿日元，以及《复仇者联盟4》
14.68亿。
前作《冰雪奇缘》在日本是“现象级”的作品，累计票房255亿日元，跻身日本影史票房第三位。《冰雪奇缘》
当时虽然开画成绩一般般，但后劲十足，达成16连冠的奇迹。
01. 花木兰和艾莎合影！
《星球大战：天行者崛起》
还有一个月左右的时间，就要在全美公映了，导演J·J·艾布拉姆斯近日称，虽然影片安保措施力度很大，但是真实剧本还是泄露到了网上等待出售，不过迪士尼和卢卡斯影业及时买了下来，没有对于影片造成任何伤害。
“我们的一位演员，我就不说是谁了，我很想点名，但我不会说的。TA把剧本放到床底下了，打扫他们屋子的人发现了之后，放到了eBay上面，不过我们在剧本被卖出去之前就给买回来了。”到底是哪个演员干的，我们可能永远不会知道了，反正谁都不会承认的。