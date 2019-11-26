

丹尼·艾夫曼在《小飞象》首映式上





然而近日在与外媒的最新访谈中，丹尼·艾夫曼提到“扎导剪辑版”时却是困惑不已，“关键是，扎导没拍完啊，所以我不知道他们怎么制作扎导剪辑版。扎导当时面临了巨大的悲剧（他的女儿自杀了），逼着他没能完成电影。我不太理解，因为并不是他已经拍好了，有个导演剪辑版，结果被炒掉，华纳重新雇了尾灯，不是这样的啊。”





“尾灯是加入前几天才被告知的，他要接着做扎导没做完的事儿，因为扎导经历了非常非常悲惨的事情，”艾夫曼接着说。“所以说当时的情况比较特殊，有很多别的电影是导演被解雇之后，片方大幅修改电影，因为他们不喜欢。身为粉丝，你肯定会琢磨‘原来的导演到底拍了什么？片方大改动之前什么样？’但是《正义联盟》并不是这个情况。”







片场上的扎导



