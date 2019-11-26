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"正联"作曲家:"扎导剪辑版没做完啊?"

对于导剪版表示困惑 "扎导又不是被开除的"

2019-11-26 08:04:42 来源：Mtime时光网

对于2年来被粉丝们期待已久的“扎导剪辑版”《正义联盟》，本片的作曲家丹尼·艾夫曼一脸困惑，“可是扎导当时并没拍完影片啊，怎么做剪辑版？”


　　时光网讯　在导演扎克·施奈德因故退出《正义联盟》乔斯·韦登接手之后，丹尼·艾夫曼《僵尸新娘》《黑衣人》）也取代琼基·XL《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》《疯狂的麦克斯：狂暴之路》），成为了影片的新作曲家。

　　在一切变故之后，《正联》院线版并不能让粉丝们完全满意，他们自影片上映的两年以来，也一直呼吁想要看到“扎导剪辑版”，最近盖尔·加朵本·阿弗莱克等人的声援，更是让大家看到了更多希望。


丹尼·艾夫曼在《小飞象》首映式上

　　然而近日在与外媒的最新访谈中，丹尼·艾夫曼提到“扎导剪辑版”时却是困惑不已，“关键是，扎导没拍完啊，所以我不知道他们怎么制作扎导剪辑版。扎导当时面临了巨大的悲剧（他的女儿自杀了），逼着他没能完成电影。我不太理解，因为并不是他已经拍好了，有个导演剪辑版，结果被炒掉，华纳重新雇了尾灯，不是这样的啊。”

　　“尾灯是加入前几天才被告知的，他要接着做扎导没做完的事儿，因为扎导经历了非常非常悲惨的事情，”艾夫曼接着说。“所以说当时的情况比较特殊，有很多别的电影是导演被解雇之后，片方大幅修改电影，因为他们不喜欢。身为粉丝，你肯定会琢磨‘原来的导演到底拍了什么？片方大改动之前什么样？’但是《正义联盟》并不是这个情况。”


片场上的扎导

　　导演/编剧凯文·史密斯本年年初其实也表达了同一观点，他认为可能是有扎导剪辑版存在的，但只是个粗剪版，或者是把扎导拍摄的素材拼到了一块儿而已，扎导离开、尾灯加入的时候，特效还没做。是尾灯监管了本片的后期制作，执导了一系列重拍镜头，彻底改变了影片的基调和扎导设计的故事。琼基·XL上个月也表示，扎导离开前他已经把音乐写好了，但是扎导走后，就换成了艾夫曼的配乐。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 正义联盟 DC 华纳 导演剪辑版
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