“我们的一位演员，我就不说是谁了，我很想点名，但我不会说的。TA把剧本放到床底下了，打扫他们屋子的人发现了之后，放到了eBay上面，不过我们在剧本被卖出去之前就给买回来了。”到底是哪个演员干的，我们可能永远不会知道了，反正谁都不会承认的。













《星战9》将于今年12月20日全美公映，中国内地有望同步公映，但一直还没官宣。