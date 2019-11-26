时光网讯 《星球大战：天行者崛起》
还有一个月左右的时间，就要在全美公映了，导演J·J·艾布拉姆斯
近日称，虽然影片安保措施力度很大，但是真实剧本还是泄露到了网上等待出售，不过迪士尼和卢卡斯影业及时买了下来，没有对于影片造成任何伤害
。
“我们的一位演员，我就不说是谁了，我很想点名，但我不会说的。TA把剧本放到床底下了，打扫他们屋子的人发现了之后，放到了eBay上面，不过我们在剧本被卖出去之前就给买回来了。”到底是哪个演员干的，我们可能永远不会知道了，反正谁都不会承认的。
《星战》的安保措施一向以严格著称，“卢克”马克·哈米尔
曾经解释说，他都是得在上锁了的房间里读剧本，都不能把剧本带回家过夜，每一页都印在黑色纸上，完全没法复印。其它演员也不可以提前知道完整结局，拍摄的时候只能拿到有自己戏份的那些页。
JJ也表示，粉丝们如此关注影片的细节，以至于他们要花这么大工夫保密，对此他很感恩。毕竟在美国，《星战》是最重要、关注度最高的IP，没有之一，每一版预告片都会引发观众们的疯狂剖析。他也解释说，为了在《星战9》中讲述莱娅公主最后的故事，他们把《星球大战：原力觉醒》
中拍的但没用到的镜头，此次也放在了本片中。
《星战9》将于今年12月20日全美公映，中国内地有望同步公映，但一直还没官宣。