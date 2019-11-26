《冰峰暴》"另类致歉"特辑凸显专业态度，剧组亲赴珠峰实拍，幽默表示“这是最后一次给珠峰添堵”。









在此次公布的特辑中，珠峰实景拍摄过程搭配了亮点满满的趣味动画元素，用轻松幽默的形式讲述了一段难忘的经历。堪比南北极的超低气温，8848米的极限海拔，都让被称为“地球第三极”的珠穆朗玛峰成为众人心中难以企及的向往之地。





此次在珠峰实地取景，对整个剧组来说可谓挑战满满，拼尽全力追求影片绝佳的视觉体验，哪怕面对着凛冽的大风和即将到来的暴雪也仍然坚持拍摄，力求每个镜头都能做到精益求精。





在珠峰上拍摄，除了要注意安全之外，保护环境也是需要关注的头等大事。近年来，无数登山客留下的垃圾给珠峰带来了无法挽回的伤害，秉承着不给珠峰添堵的宗旨，《冰峰暴》摄制组全体人员在上山前都减少了拍摄器材，轻装上阵，并向珠峰“道歉”保证这将是最后一次拍摄，也确保不会造成任何破坏，如此真诚的态度足以感受到剧组对珠峰环境的关怀。



