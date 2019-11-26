《特警队》曝“型”动版海报，凌潇肃、贾乃亮等众位主演大秀肌肉，集中展现中国特警酷帅有型的一面。











电影《特警队》以真实的特警精英队伍“蓝剑突击队”为原型，讲述了特警队员在对内实战演练中互相博弈，场场来真的；对外深入虎穴，齐心协力捣毁制毒基地，共同守护城市安全的故事。





凌潇肃、刘俊孝 新海报整体配色利落干脆，深红的“SWAT”字母色块与主演身上的黑色劲装，给人以强烈的视觉冲击感。凌潇肃和张云龙裸露的腹肌性感分明，脸上张扬着自信与斗志；贾乃亮眼神狠厉，手持国际顶级狙击枪T-5000，点明其狙击手身份，尽现酷帅风采。





金晨和刘俊孝则神情刚毅，动作霸气，似乎正准备着迎战强敌。超有型的特警队员搭配在内地银幕首次出现的新型警用冲锋枪，力量感十足。





凌潇肃、贾乃亮、张云龙 《特警队》是华语内地警匪片中第一部完全以特警为主角的电影，在筹备和拍摄过程中，得到了公安部新闻宣传局、治安局的大力支持，并由北京市公安局联合摄制，多位真实一线特警参演其中，对主演进行了枪械、动作、战术和装备等多个方面的专业指导。





几位主演在开拍前接受了全天候封闭式的“魔鬼”集训，包含高强度力量训练、高空索降、负重30公斤野外30公里拉练等一系列特警科目，亲身体验特警队员的残酷与不易。从此次发布的剧照也可以看出，前期的训练颇具实效，主演们在废弃工厂贴身肉搏，肌肉线条饱满，荷尔蒙感扑面而来，给人以脱胎换骨的感觉。





电影《特警队》将于12月29日全国上映。













编辑：隐饮