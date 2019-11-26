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名著电影《小妇人》口碑解禁，居然获得如此评价

罗南"赫敏""甜茶"等领衔主演 奥斯卡种子选手

2019-11-26 10:38:43 来源：Mtime时光网

2019新版《小妇人》电影是获得了美国业内的一致点赞，影片定于12月25日圣诞节档期北美公映，会成为明年奥斯卡的有力竞争作品

　　时光网讯格蕾塔·葛韦格执导，西尔莎·罗南、艾玛·沃森、佛罗伦斯·珀、伊莱扎·斯坎伦、提莫西·查拉梅、劳拉·邓恩、梅丽尔·斯特里普主演的电影《小妇人》媒体口碑今天解禁，MTC给出90分的平均分，烂番茄网站的影评人好评率更是高达97%！业内人士眼中的佳片无疑，颁奖季的又一种子选手来了。



《帝国》杂志给出100分，评价写道：《小妇人》是对原著的精湛改编，证明了格雷塔·葛伟格的非凡实力。

《卫报》给出100分，评价写道：格雷塔·葛伟格执导了一部如此精彩迷人的电影，一部充满了爱的作品。

影评人Sara Stewart写道：影片好像一个温暖的壁炉，但你也能感到炉火的炙热。

影评人Don Shanahan写道：在改编中嵌入了光芒。

中文先导预告片

　　整体来看，2019新版《小妇人》电影是获得了美国业内的一致点赞，影片定于12月25日圣诞节档期北美公映，会成为明年奥斯卡的有力竞争作品。

　　《小妇人》改编自同名经典名著，讲述了一家四个独立女性坚守自我，努力追求梦想的励志故事。好莱坞新星西尔莎·罗南和艾玛·沃森在片中首次扮演姐妹。此外，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德，多项金球奖得主劳拉·邓恩和奥斯卡神级影后梅丽尔·斯特里普也在电影里奉献了精彩的演出。

   编辑：汀

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关键词： 小妇人 口碑
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小妇人

小妇人 (2019)

0.0

导演：格蕾塔·葛韦格

主演：西尔莎·罗南

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格蕾塔·葛韦格

格蕾塔·葛韦格

Greta Gerwig

职业：演员 | 编剧

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