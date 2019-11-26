2019新版《小妇人》电影是获得了美国业内的一致点赞，影片定于12月25日圣诞节档期北美公映，会成为明年奥斯卡的有力竞争作品

















《帝国》杂志给出100分，评价写道：《小妇人》是对原著的精湛改编，证明了格雷塔·葛伟格的非凡实力。





《卫报》给出100分，评价写道：格雷塔·葛伟格执导了一部如此精彩迷人的电影，一部充满了爱的作品。





影评人Sara Stewart写道：影片好像一个温暖的壁炉，但你也能感到炉火的炙热。





影评人Don Shanahan写道：在改编中嵌入了光芒。





中文先导预告片 整体来看，2019新版《小妇人》电影是获得了美国业内的一致点赞，影片定于12月25日圣诞节档期北美公映，会成为明年奥斯卡的有力竞争作品。





《小妇人》改编自同名经典名著，讲述了一家四个独立女性坚守自我，努力追求梦想的励志故事。好莱坞新星西尔莎·罗南和艾玛·沃森在片中首次扮演姐妹。此外，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德，多项金球奖得主劳拉·邓恩和奥斯卡神级影后梅丽尔·斯特里普也在电影里奉献了精彩的演出。