时光网讯
日前，由韩三平
任总策划、李少红
任总监制兼总导演、常晓阳任导演的战争电影《解放·终局营救》
曝光了“殊途同归”版预告片。预告片中，周一围饰演的解放军炮兵侦察连连长蔡兴福，和钟汉良饰演的国民党军需官在战争的裹胁下命运交织在一起，从一开始的互不信任，历经种种，到最后为了共同的目标并肩作战。两人既是军人也是父亲，为了守护家人奋勇出击，亦敌亦友，殊途同归。
电影《解放·终局营救》
讲述了平津战役总攻前夕，解放军炮兵侦察连连长蔡兴福与有正义感的国民党军需官姚哲临时组队，执行一个特殊的火线任务，一场以寡敌众的“不可能完成”的行动在地下党员的协助下迅速展开。
此次发布的“殊途同归”版预告片以蔡兴福和姚哲两人的身份、境遇为主要内容。在一开始，姚哲开启电车，电车承载着解放炮兵侦察别动队和家属缓缓向前行驶。大量的城市追击战和海河夜战为影片满下伏笔。大战当前，一个小小的军需官姚哲的命运，竟然成为了多方势力的争夺砝码。为了女儿，姚哲不得不拼命逃离这个战乱漩涡。
蔡兴福和姚哲虽然在一开始各自肩负不同的任务，却依然逃不过战乱下普通人颠沛流离的命运，这场战争牵动了他们两个家庭。蔡兴福原本只是想抓到姚哲获取信息，而姚哲频繁遭到追捕引起了蔡兴福的怀疑。为了活下去，姚哲决定帮助蔡兴福完成任务。然而，就在两人将信将疑合作的时候，姚哲逃跑的真正原因被蔡兴福发现，两人陷入信任危机。
编辑：隐饮