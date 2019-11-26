《解放·终局营救》曝"殊途同归"新预告，周一围饰演的解放军炮兵侦察连连长蔡兴福，和钟汉良饰演的国民党军需官，两人的关系亦敌亦友，殊途同归。









周一围饰演蔡兴福 此次发布的“殊途同归”版预告片以蔡兴福和姚哲两人的身份、境遇为主要内容。在一开始，姚哲开启电车，电车承载着解放炮兵侦察别动队和家属缓缓向前行驶。大量的城市追击战和海河夜战为影片满下伏笔。大战当前，一个小小的军需官姚哲的命运，竟然成为了多方势力的争夺砝码。为了女儿，姚哲不得不拼命逃离这个战乱漩涡。





蔡兴福和姚哲虽然在一开始各自肩负不同的任务，却依然逃不过战乱下普通人颠沛流离的命运，这场战争牵动了他们两个家庭。蔡兴福原本只是想抓到姚哲获取信息，而姚哲频繁遭到追捕引起了蔡兴福的怀疑。为了活下去，姚哲决定帮助蔡兴福完成任务。然而，就在两人将信将疑合作的时候，姚哲逃跑的真正原因被蔡兴福发现，两人陷入信任危机。





























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