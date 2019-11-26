2019-11-26 11:10:14 来源：Mtime时光网
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作者：小火纸 编辑：小火纸
导演：佩德罗·阿莫多瓦
主演：安东尼奥·班德..
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Pedro Almodovar
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导演：马丁·斯科塞斯
主演：罗伯特·德尼罗
导演：劳伦·斯卡法莉娅
主演：詹妮弗·洛佩兹
导演：克雷格·布鲁尔
主演：艾迪·墨菲
导演：昆汀·塔伦蒂诺
主演：莱昂纳多·迪卡..
导演：诺亚·鲍姆巴赫
主演：亚当·德赖弗
导演：格蕾塔·葛韦格
主演：西尔莎·罗南
导演：奉俊昊
主演：宋康昊 崔宇植
导演：莱恩·约翰逊
主演：丹尼尔·克雷格
导演：玛丽埃尔·海勒
主演：汤姆·汉克斯
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皮尔斯qi
2分钟前
截至目前还一部都没看，要补课了
梦见了天使
46分钟前
同一个世界，不同的梦想。
斗驴
2小时前
为什么没有《中国机长》？？？
冃禾
3小时前
我支持好莱坞往事昆丁，你们可以打我了。电影恶搞是很正常的事玻璃心别乱喷了
渡水
4小时前
好莱坞往事一有辱龙，再对好莱坞文化无感，确实会觉得一般。
天晴了_
6小时前
不弄一两部奇葩的怎么好彰显自己的存在
笑着的伤疤
《痛苦与荣耀》成了第一，《时代周刊》果然选片还是偏向于作者风格浓烈的电影。然而除了第一名，3、6、8已阅，剩下几部也都想看
随地吐痰的中国人
7小时前
怎么没有流浪地球？他可是获得金鸡的！
想长胖6小时前
《英雄》和《十面埋伏》都是啊，你觉得是不是很精彩呢？
了不起的佛罗多6小时前
怎么没有《妇仇者联盟》，影史票房第一啊！！
96xx8236X
8小时前
另外《满城尽带黄金甲》实际拍的也很好。《英雄》也是。这种片子，很难讨影评人夸赞。因为影评人的职业属性是装逼。和路人一样就不对了。中外影评人都是如此。
mohanazh5小时前
你的智商和审美水平非常适合这个空前绝后的时代
就不告诉你38310005小时前
現在再看{英雄} 確實當年的評論是不公平的 並沒有那時說的這麼差
渡水4小时前
英雄确实没当年批评的那么差，尤其现代人们已经习惯看更差的片子了，当你已经习惯吃狗屎的时候，看相对小巧的羊粪蛋儿，应该觉得可爱才对。
陈可辛的《武侠》就是不错。被低估了而已。另外+上很多影评人不停的在黑，路人不看也会跟着黑。动作指导是甄子丹，当年金马最佳动作设计得主。
理论先生5小时前
我也觉得武侠挺棒的 一直都觉得这部片子被低估了 当然最后的结局真的也算是黑点 就是被雷劈死那个剧情 要是结局再好点 就真的没黑点了
笑着的伤疤5小时前
《武侠》主要是当年所有解说UP主都在吐槽大反派那个被科学电死的结局太搞笑了，破坏了全片严肃的基调
武俠 我只覺得是半部好電影 有些地方拍得太過刻意 特別是結尾 為致敬而致敬 有點做作
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