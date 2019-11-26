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《时代周刊》2019年十佳电影出炉

《痛苦与荣耀》登顶 《利刃出鞘》内地将映

2019-11-26 11:10:14 来源：Mtime时光网

《时代周刊》的TOP10榜单口味比较大众，2019年他们最佳给了《痛苦与荣耀》，商业片《舞女大盗》也入榜，你最喜欢哪一部？
　　《痛苦与荣耀》剧照

　　时光网讯 一年又要过去了，各大媒体开始陆续评选自己的年度十大电影，《时代周刊》率先发布榜单，西班牙导演佩德罗·阿莫多瓦《痛苦与荣耀》登顶。

     这份杂志的电影榜单口味一直比较大众，今年的TOP10中除了《爱尔兰人》这种公认的好片，也有《舞女大盗》《我叫多麦特》这种可能被其他榜单无视的作品。

　　《时代周刊》的榜单有时候也很迷，2006年他们曾将张艺谋的《满城尽带黄金甲》选进十大，当年的榜单里还有《赛车总动员》；2008年《钢铁侠》排名榜单第8，《极速赛车手》排名第9,；2012年陈可辛的《武侠》排名第8。

     2004年《时代周刊》的榜单更是破天荒将张艺谋的《英雄》《十面埋伏》并列冠军，《无间道》排名第6。

2019年《时代周刊》电影TOP10











作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 痛苦与荣耀 利刃出鞘 寄生虫 我叫多麦特 爱尔兰人
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