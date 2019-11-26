《两只老虎》发布电影片尾曲《可以》MV，影片监制兼主演赵薇倾情献唱，这也是赵薇时隔多年后再度为电影献声。

赵薇优雅磁性的嗓音如泣如诉又极具张力，缠绵悱恻的低吟浅唱配合着极其贴合影片内容的词曲营造了温暖感伤的氛围，也让观众随着MV一同走进了张成功与周原的爱情故事。





MV中通过乔杉的视角，用台词串联起了葛优与乔杉的爱情线。从甫一开始乔杉说“张成功让我给你带句话，对不起”，就为张成功周原二人在片中的爱情故事埋下了伏笔。





除了台词铺垫了葛优赵薇在片中完整的爱情线之外，歌词也通过赵薇第一人称的视角为观众讲述了她眼中与张成功的故事。在爱情中，他们就像片名一样，是两只互相依靠却又不同的老虎，是“天真地唱起童谣”对方却觉得“有点恐怖”，是“无辜地说起笑话”，你却不知“为何想哭”。





但歌曲的最后，赵薇的浅唱低喃从“我”再度变成了“两只老虎”，也正是和台词中她自我剖白一样，与张成功和解也与自己的爱情和解，这段情不管是不是“孽缘”但终究爱过。观众不仅能从片尾曲《可以》MV中，与乔杉饰演的余凯旋一起了解葛优赵薇的爱情脉络，更能从歌词的主视角中感受赵薇饰演的周原的内心活动。





































