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知名女歌手张咪发文表示确诊癌症晚期

“这只是我人生中的一场小感冒”

2019-11-26 16:32:09 来源：Mtime时光网

“我从未像现在这样充满希望，我期待亲手触摸、感受阳光的温度,期待再次站在我最心爱的舞台 …”

张咪和女儿

　　时光网讯 知名歌手张咪今天发布微博文章，表示自己已经确诊癌症晚期，她在文章里写到了自己艰难的心路历程，并表示充满希望，期待再次走上舞台。

　　张咪是1990年代成名的中国内地女歌手，1990年获中央电视台第四届全国青年歌手大奖赛冠军，演唱过《奉献》、《寻梦》、《灞桥柳》、《说声再会》、《蓝蓝的夜蓝蓝的梦》等多首歌曲。

　　2000年张咪进入模特领域，之后还出版过个人写真集，也是国内较早出版写真集的女艺人，当时以性感著称。


张咪微博原文：

　　以前从未想过“癌症晚期”这四个字会和自己有所关联，甚至拿到确诊报告时，都无法相信眼前的白纸黑字是真的。从绝望到接受的过程有些冗长，因为触及到生死的命题，我突然对“向死而生”的概念有了更深刻的感悟，生命的存在本身是走向“死亡”，但这并不妨碍我们积极追求生活的多彩。在不停地化疗放疗中，我仿佛坠入痛苦的深渊，掉发、眩晕、呕吐 等等，让我痛不欲生，但医生、家人、朋友的鼓励和陪伴让我在深渊里看到一丝曙光，苦中作乐的感悟人生，让我对人生有了别样的体会。

　　回首过往的日子，原来人的经历也可以坎坷到极致，精彩到极致！每一次的经历也许都是上天对我的考验，是为了让自己变得更好，更强大！现在的我每天看到太阳升起都会觉得是最大的幸福，如果我能挑战死亡，并战胜死亡，未来还有什么可以惧怕？我觉得这不是死神的最后通牒，这只是我人生中的一场小感冒。

　　透过玻璃窗寻找阳光下舞动的小生命，与家人相处的每分每秒中感悟亲情的意义。我从未像现在这样充满希望，我期待亲手触摸、感受阳光的温度,期待再次站在我最心爱的舞台 …

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 张咪 癌症
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