网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

查理兹·塞隆VS妮可·基德曼谁更性感？

玛歌特·罗比娇俏迷人 三个女人一台戏！

2019-11-26 17:08:19 来源：Mtime时光网

三个女人一台戏！查理兹·塞隆、妮可·基德曼和玛歌特·罗比，三位女明星一齐登上《W》杂志拍摄写真。
       时光网讯 近日，查理兹·塞隆妮可·基德曼玛歌特·罗比，三位“性感炸弹一齐登上《W》杂志，拍摄联合写真。查理兹·塞隆造型霸气外露，妮可·基德曼大展熟女魅力，而玛歌特·罗比则是娇俏可人，都说三个女人一台戏，争奇斗艳好不热闹！













   编辑：隐饮

关键词： 查理兹·塞隆 妮可·基德曼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

查理兹·塞隆

查理兹·塞隆

Charlize Theron

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

妮可·基德曼

妮可·基德曼

Nicole Kidman

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

玛歌特·罗比

玛歌特·罗比

Margot Robbie

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (24)

发表

本周热读

1

来看看这些大明星们当年的模样！

百张好莱坞演员年轻时出演电影剧照

100
时光网总结了100张好莱坞明星们年轻、年少时，出演电影..
2

迪士尼曾找李安、姜文执导《花木兰》

为中国市场删改情节 担心木须龙冒犯传统

12
迄今为止的《花木兰》幕后故事最全揭秘。
3

《卫报》评选韩国电影二十佳名单

奉俊昊、朴赞郁、李沧东多部影片入选

20
英国《卫报》评选韩国电影20佳。
4

沉迷机车！《蝙蝠侠》再曝片场照

摩托车兜风停不下来 “老爷”坐骑造型沉稳

11
片场照中，还可以看到“老爷”的坐骑虽然造型简朴，但非..
5

布拉德皮特与他生命中的重要男人们

演艺圈逐梦30年 终凭演技获奥斯卡

男女通吃万人迷呀！

查看更多