2019-11-26 17:06:36 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：亚当·温佳德
主演：米莉·博比·布朗
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姍瑚
1小时前
崔牛碧 剧本都懒得写的电影
大好年华
2019-11-29 10:17
哈哈 期待好剧本
萌熊亚芘
2019-11-28 10:06
这部电影应该是讲公猩猩让母哥斯拉怀孕的故事
肥肥小囧熊
2019-11-27 08:35
目测跟超人大战蝙蝠侠是一个尿性。两个级别完全不在一个等级上的物种，有什么好大战的，难不成后面金刚就想蝙蝠侠一样拿到了什么能克制哥斯拉的秘密武器？？？
大好年华2019-11-29 10:18
不知道 就 bb？外国动漫有
白日梦R
2019-11-27 01:13
坐等好莱坞把咸蛋超人搬上大银幕
博浪沙刺秦记
2019-11-26 22:41
。。。
我不是异形
2019-11-26 20:05
上映就去看
皮尔斯qi
2019-11-26 19:57
华纳就是牛，从来不怕亏大钱
屌你卤味
估计交手两次然后发现是友军，然后手牵手一起开开心心去打机械基多拉吧。
Enileva
2019-11-26 17:51
这两个中要死一个还是一起死还是一起打别的怪兽？
从前时光名叫海洋饼干2019-11-27 16:43
肯定是两个互相打，打了以后发现有另外一种更危险的生物，两个人合伙消灭大反派。
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