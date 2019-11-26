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《哥斯拉大战金刚》确定北美延期8个月

华纳解释：“要有充裕时间制作一部A+电影”

2019-11-26 17:06:36 来源：Mtime时光网

《哥斯拉大战金刚》本来要在明年春季上映，延期之后，要等到冬天了

　　时光网讯 《哥斯拉大战金刚》北美延期至2020年11月20日上映。原来北美定于2020年3月13日上映。这样一来，《哥斯拉大战金刚》将面临与漫威《永恒族》的竞争，后者2020年11月6日上映。

　　今年6月的时候，华纳高层就曾在一次会议上表示《哥斯拉大战金刚》可能推迟上映：“这部电影可能会在明年晚些时候上映，以便我们有充裕时间推出一部A+级的电影。”

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 哥斯拉大战金刚 延期 调档
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