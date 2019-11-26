时光网讯
越战是好莱坞战争片中经常涉及的题材，明年1月24日上映的《最后一搏》
也是以此为背景，但讲述的重点则是战场之外。塞巴斯蒂安·斯坦
扮演的国防部官员调查越战老兵荣誉勋章授予背景时发现不为人知的事情：既有军队丑闻也有大无畏的牺牲精神。
美国国防部调查员斯科特（塞巴斯蒂安·斯坦）接受了一件棘手的任务：完成一份关于授予越战老兵荣誉勋章的报告。问题是，这个英雄的事迹是发生在30多年前，而且并不像通常的那样毫无瑕疵。
在调查这起事件中，斯科特发现这个叫皮森的空军伞兵战士，曾经英勇地救出60多位美军士兵，在战场不幸牺牲。很多战友都推荐他获得“荣誉勋章”（美军最高荣誉），但一直被驳回。
原来他牺牲的那次战役，美军遭遇的是友军误伤，为了掩盖丑闻，皮森的荣誉勋章授予也被压了下来。
影片改编自真人真事，威廉·哈特·皮森巴格（William Hart Pitsenbarger）是美国空军伞兵，在越南战争中执行了近300次救援任务，以帮助被击落的士兵和飞行员。 1966年4月11日，他在越南战争期间协助和保卫被敌军进攻压制的一伙士兵而被杀。最初，他被追授了空军十字勋章，后来又升格为荣誉勋章。
电影中杰瑞米·艾文扮演皮森