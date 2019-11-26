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冬兵主演越战电影"最后一搏"中字预告

塞缪尔杰克逊等群星参演 明年1月上映

2019-11-26 17:46:30 来源：Mtime时光网

“冬兵”塞巴斯蒂安斯坦扮演国防部调查员，他发现一群越战老兵在推荐一位牺牲的战友拿荣誉勋章，而且这背后存在不为人知历史迷雾。
“冬兵”扮演国防部调查员

　　时光网讯 越战是好莱坞战争片中经常涉及的题材，明年1月24日上映的《最后一搏》也是以此为背景，但讲述的重点则是战场之外。塞巴斯蒂安·斯坦扮演的国防部官员调查越战老兵荣誉勋章授予背景时发现不为人知的事情：既有军队丑闻也有大无畏的牺牲精神。

　　美国国防部调查员斯科特（塞巴斯蒂安·斯坦）接受了一件棘手的任务：完成一份关于授予越战老兵荣誉勋章的报告。问题是，这个英雄的事迹是发生在30多年前，而且并不像通常的那样毫无瑕疵。

　　在调查这起事件中，斯科特发现这个叫皮森的空军伞兵战士，曾经英勇地救出60多位美军士兵，在战场不幸牺牲。很多战友都推荐他获得“荣誉勋章”（美军最高荣誉），但一直被驳回。

“天降神兵”

    原来他牺牲的那次战役，美军遭遇的是友军误伤，为了掩盖丑闻，皮森的荣誉勋章授予也被压了下来。

塞缪尔杰克逊扮演被皮森营救过的士兵

　　预告片中塞缪尔·杰克逊艾德·哈里斯威廉·赫特扮演被皮森营救过的老兵，克里斯托弗·普卢默扮演皮森的父亲，而扮演皮森的则是《战马》男主角杰瑞米·艾文

     影片改编自真人真事，威廉·哈特·皮森巴格（William Hart Pitsenbarger）是美国空军伞兵，在越南战争中执行了近300次救援任务，以帮助被击落的士兵和飞行员。 1966年4月11日，他在越南战争期间协助和保卫被敌军进攻压制的一伙士兵而被杀。最初，他被追授了空军十字勋章，后来又升格为荣誉勋章。

电影中杰瑞米·艾文扮演皮森

威廉·哈特·皮森巴格本尊

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 最后一搏 塞巴斯蒂安斯坦 塞缪尔杰克逊 杰瑞米艾文 艾德哈里斯 中字预告
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