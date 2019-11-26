“冬兵”扮演国防部调查员









美国国防部调查员斯科特（塞巴斯蒂安·斯坦）接受了一件棘手的任务：完成一份关于授予越战老兵荣誉勋章的报告。问题是，这个英雄的事迹是发生在30多年前，而且并不像通常的那样毫无瑕疵。





在调查这起事件中，斯科特发现这个叫皮森的空军伞兵战士，曾经英勇地救出60多位美军士兵，在战场不幸牺牲。很多战友都推荐他获得“荣誉勋章”（美军最高荣誉），但一直被驳回。





“天降神兵”





原来他牺牲的那次战役，美军遭遇的是友军误伤，为了掩盖丑闻，皮森的荣誉勋章授予也被压了下来。





塞缪尔杰克逊扮演被皮森营救过的士兵









影片改编自真人真事，威廉·哈特·皮森巴格（William Hart Pitsenbarger）是美国空军伞兵，在越南战争中执行了近300次救援任务，以帮助被击落的士兵和飞行员。 1966年4月11日，他在越南战争期间协助和保卫被敌军进攻压制的一伙士兵而被杀。最初，他被追授了空军十字勋章，后来又升格为荣誉勋章。