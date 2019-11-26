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《好莱坞往事》领跑好莱坞影评人协会奖提名

"寄生虫""爱尔兰人"角逐最佳影片 小李杰昆争影帝

2019-11-26 17:41:14 来源：Mtime时光网

昆汀·塔伦蒂诺执导的《好莱坞往事》以11项提名领跑，马丁·斯科塞斯的《爱尔兰人》、《浪潮》以9项提名紧随其后，北美黑马片《别告诉她》、DC《小丑》获7项提名。


　　时光网讯   第三届好莱坞影评人协会（HCA，原洛杉矶在线影评人协会）奖公布提名名单。昆汀·塔伦蒂诺执导的《好莱坞往事》以11项提名领跑，马丁·斯科塞斯的《爱尔兰人》《浪潮》以9项提名紧随其后，北美黑马片《别告诉她》、DC《小丑》获7项提名。







　　《高材生》《乔乔兔》《1917》《寄生虫》《婚姻故事》与上述5部电影共同提名最佳影片。

　　最佳男主角方面，亚当·德赖弗艾迪·墨菲杰昆·菲尼克斯、小李、蛋蛋塔伦·埃格顿争雄；最佳女主奖项上，寡姐、奥卡菲娜、塞隆、露皮塔、蕾妮·齐薇格角逐。本届颁奖典礼将于2020年1月9日在洛杉矶举行。

以下是主要提名名单：

最佳影片
《1917》
《高材生》
《别告诉她》
《爱尔兰人》
《小丑》
《乔乔兔》
《寄生虫》
《婚姻故事》
《好莱坞往事》
《浪潮》

最佳男演员
亚当·德赖弗《婚姻故事》
艾迪·墨菲《我叫多麦特》
杰昆·菲尼克斯《小丑》
莱昂纳多·迪卡普里奥《好莱坞往事》
塔伦·埃格顿《火箭人》

最佳女演员
奥卡菲娜《别告诉她》
查理兹·塞隆《性感炸弹》
露皮塔·尼永奥《我们》
蕾妮·齐薇格《朱迪》
斯嘉丽·约翰逊《婚姻故事》

最佳男配角
布拉德·皮特《好莱坞往事》
乔·佩西《爱尔兰人》
希亚·拉博夫《宝贝男孩》
斯特林·k·布朗《浪潮》
汤姆·汉克斯《邻里美好的一天》

最佳女配角
珍妮弗·洛佩兹《舞女大盗》
劳拉·邓恩《婚姻故事》
玛格特·罗比《好莱坞往事》
泰勒·拉塞尔《浪潮》
赵淑珍《别告诉她》

最佳男导演
奉俊昊《寄生虫》
马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》
诺亚·鲍姆巴赫《婚姻故事》
昆汀·塔伦蒂诺《好莱坞往事》
塔伊加·维迪提《乔乔兔》

最佳女导演
阿尔玛·哈勒《宝贝男孩》
葛蕾塔·葛韦格《小妇人》
劳伦·斯卡法莉娅《舞女大盗》
王子逸《别告诉她》
奥利维亚·王尔德《高材生》

最佳原创剧本
《寄生虫》
《高材生》
《别告诉她》
《婚姻故事》
《利刃出鞘》

最佳改编剧本
《教宗的承继》
《舞女大盗》
《小丑》
《爱尔兰人》
《乔乔兔》

最佳23岁以下演员表演
凯特琳·德弗《高材生》
茱莉亚·巴特斯《好莱坞往事》
诺亚·尤佩《宝贝男孩》
罗曼·格里芬·戴维斯《乔乔兔》
托马斯·麦肯齐《乔乔兔》

最佳突破表演
杰西·巴克利《野玫瑰》
小凯文·哈里森《浪潮》
保罗·沃尔特·豪泽《理查德·朱维尔的哀歌》
泰勒·拉塞尔《浪潮》
扎克·高察根《花生酱猎鹰》

最佳选角指导
《复仇者联盟4：终局之战》
《爱尔兰人》
《利刃出鞘》
《好莱坞往事》
《浪潮》

最佳处女作奖
《她的马拉松》
《高材生》
《宝贝男孩》
《花生酱猎鹰》
《皇后与瘦子》

最佳独立电影
《高材生》
《别告诉她》
《宝贝男孩》
《卢斯》
《浪潮》

最佳动作/战争电影
《1917》
《复仇者联盟4：终局之战》
《惊奇队长》
《速度与激情：特别行动》
《疾速备战》

最佳动画电影
《雪人奇缘》
《冰雪奇缘2》
《驯龙高手3》
《遗失的环节》
《玩具总动员4》

最佳商业片
《复仇者联盟4：终局之战》
《惊奇队长》
《好莱坞往事》
《雷霆沙赞！》
《蜘蛛侠：英雄远征》

最佳喜剧/音乐电影
《高材生》
《光盲青春》
《我叫多麦特》
《全民追女王》
《火箭人》

最佳外语片
《别告诉她》
《猴子》
《痛苦与荣耀》
《寄生虫》
《燃烧女子的肖像》

最佳恐怖片
《我们》
《睡梦医生》
《准备好了没》
《仲夏夜惊魂》
《巨鳄风暴》

最佳动画/动作捕捉表演
乔什·布洛林《复仇者联盟4：终局之战》
罗伯特·德尼罗《爱尔兰人》
罗莎·萨拉查《阿丽塔：战斗天使》
瑞安·雷诺兹《大侦探皮卡丘》
汤姆·汉克斯《玩具总动员4》

最佳摄影
《浪潮》
《灯塔》
《小丑》
《好莱坞往事》
《1917》

   编辑：hello王小羊

关键词： 好莱坞影评人协会奖 提名
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