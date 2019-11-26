2019-11-26 17:41:14 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
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M_299026629
昨天 10:36
叶问.陈真.霍元甲.黄飞鸿 意淫打死的洋人加起来有几卡车了吧？李小龙难得和洋人打平一次有些人就受不了了？
海王波塞东23小时前
事实上洋人打不过李小龙，
大將軍43分钟前
奴性那么久了，你打不过就打不过，不代表其他国人不行啊，动不动意淫，作为国人真为你丢脸，看来国人崇洋媚外更严重了
渡水
昨天 08:45
昆汀确实是在辱龙，但没有辱华，他的侮辱性情节只是针对于李小龙一个人，别把矛盾扩大化。
独行隐客昨天 09:12
自欺欺人到你这地步，也是达到无敌阿甘的境界了！
简直不晓得取个啥名字
昨天 08:28
不管怎么样 就是要恶心你
Lacia
昨天 02:13
最佳动画提名全是3D的
21749干杯
昨天 01:19
好莱坞往事 印象最深刻的是那个在片场读书的小姑娘
曾经对我说
2019-11-26 23:27
已上外网举报HCA
_172791584
2019-11-26 21:59
寄生蟲真的是我個人心中年度最佳
大师大神昨天 09:09
真的一般，形式大于内容
livt
2019-11-26 21:37
拒绝电影中皮特装*仔
海王波塞东
2019-11-26 20:59
烂片，快进都看不下去，快进一半就删了，什么玩意，啥也不是，，
节夏季2019-11-26 21:37
今天有玩家说 时光网人气不行了。快来看，这里活捉一位人气选手
海王波塞东2019-11-26 23:48
@节夏季 洋人的狗腿，
RosenBob
2019-11-26 20:00
必须小丑，昆丁辱华就算了
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