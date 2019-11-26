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张若昀＆李沁大剧《庆余年》火速定档今晚开播

神秘少年成长历经艰险 改编自猫腻原著小说

2019-11-26 17:54:31 来源：Mtime时光网

《庆余年》是由孙皓执导，张若昀、李沁、陈道明、吴刚、辛芷蕾、宋轶、郭麒麟等主演的古装剧
　　时光网讯 大型古装剧集《庆余年》制作完成许久，一直没有定档播出的消息，今天上午，片方火速宣布11月26日（今天）晚间8点30分上线播出，也算是创造了定档和播出的纪录。

　　《庆余年》是由孙皓执导，张若昀、李沁、陈道明、吴刚、辛芷蕾、宋轶、郭麒麟等主演的古装剧 。该剧改编自猫腻的同名小说，讲述了一个有着神秘身世的少年，自海边小城初出茅庐，历经家族、江湖、庙堂的种种考验、锤炼的故事  。



   编辑：汀

关键词： 庆余年 开播
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庆余年

庆余年 (2019)

0.0

导演：孙皓

主演：张若昀 陈道明

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