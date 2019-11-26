2019-11-26 17:54:31 来源：Mtime时光网
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编辑：汀
导演：孙皓
主演：张若昀 陈道明
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Ey_信仰
14分钟前
小说不错
蓝爸爸666
4小时前
我看了四集，原著改动不是太大，陈道明和李小冉二位演技爆炸，其他人表现一般，郭麒麟反而成了亮点，张若昀……演技……得让他妈找人调教一下。其实还不如同期的从前有座灵剑山好看……推荐大家看看灵剑山，无节操搞笑剧还更好一些
月禾
14小时前
小说写的很棒， 前几集看了，发现改动不是很大，并且人物造型和场景还算不错。因为小说，对这部电视剧很期待，因为有陈道明老师，我更期待了。上一部将夜也不错。看来庆余年我也要追完了。
CANICN9小时前
改的都不是一个东西了，还不是很大。。
暗黑魔灵天使
昨天 22:11
这又是老戏骨搭配小鲜肉的烂剧套路吗？
Ht舟亢荳11小时前
张若昀不是小鲜肉 谢谢
想长胖
昨天 19:48
笑掉大牙
龙门左卫
昨天 19:33
看过《将夜》就不期待了，当初以老戏骨作为噱头，过去看了，一塌糊涂。比如胡军，就是那么一句一句毫无感情地念台词，估计胡军自己都不知道演的是什么，好好的网文经典就那么毁了。这次有陈道明和吴刚，据说商业推介上看过样片的合作商都不看好，才会推到现在
龙门左卫昨天 19:35
还有一流网文作家的作品被三流电视编剧胡编乱造，总之这几年简直是网文经典的灾难。
Sephiroth1765583昨天 19:44
网文还有经典啊
亚洲之鹰001昨天 21:48
有啊，《间客》就很好看啊。
大怪熊22小时前
网文还有经典啊+1
龙门左卫22小时前
@Sephiroth1765583 如果你不带偏见地去仔细翻翻，网文经典有很多，十年二十年后也不会落伍
Sephiroth176558315小时前
世界那么多公认的经典活着都不一定能看完，为什么我还要不带偏见的去看网文？
褐瞳
昨天 19:11
终于来了，等的花儿都谢了~
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