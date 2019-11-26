《庆余年》是由孙皓执导，张若昀、李沁、陈道明、吴刚、辛芷蕾、宋轶、郭麒麟等主演的古装剧 。该剧改编自猫腻的同名小说，讲述了一个有着神秘身世的少年，自海边小城初出茅庐，历经家族、江湖、庙堂的种种考验、锤炼的故事 。