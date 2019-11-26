第十四届华语青年电影周正式在武汉拉开帷幕。





始办于2006年的“华语青年影像论坛”，从今年起正式更名为“华语青年电影周”。本届华语青年电影周由开幕式暨华语青年新演员推介盛典、“猎鹰计划”电影项目创投会、青年编剧特训营之启明星计划、华语青年新片展、影人论坛、闭幕式暨年度新锐荣誉推介盛典等活动构成。整体活动时间为2019年11月25日至29日。















开幕式首度推出华语青年新演员推介盛典，荟聚老中青三代影人，包括陶玉玲、倪萍、娜仁花、卢奇、刘劲、刘之冰、赵静、姜宏波、陈飞宇、热依扎、蒋梦婕、黄宥明、刘恩佳、王森、葛晓凤、张思帆、侯拂明、遇泓羊、丹鹏举、陶然、郑家彬、叶筱玮、薛江涛、杨明鑫等演员纷纷登场亮相。他们通过演唱经典歌曲、演绎经典电影片段等方式，共同展现新老电影人职业精神的传承。











本届华语青年电影周年度新锐荣誉推选委员会主席王景春，刚刚获得第32届中国电影金鸡奖最佳男主角，又匆匆从厦门赶往武汉，并在开幕式上致辞。他对在场的青年演员说：“不要着急，不要被各种纷扰和诱惑所扰。作为一名演员，用心演好每一场戏、每一个角色，这是你的本分，也是你的责任。今天同样有一批坐在台下和屏幕前观看直播的青年电影人，我同样想对他们说，不要着急，守住自己的初心。”



















编辑：hello王小羊