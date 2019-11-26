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“南方车站”主创助阵华语青年电影周开幕

胡歌桂纶镁王景春黄轩亮相现场星光熠熠

2019-11-26 18:10:08 来源：Mtime时光网

第十四届华语青年电影周正式在武汉拉开帷幕。
　　时光网讯   11月25日晚，第十四届华语青年电影周正式在武汉拉开帷幕。开幕影片《南方车站的聚会》导演刁亦男胡歌桂纶镁等一众演员也现身助阵，用武汉方言推荐该片并分享拍摄心得。

　　始办于2006年的“华语青年影像论坛”，从今年起正式更名为“华语青年电影周”。本届华语青年电影周由开幕式暨华语青年新演员推介盛典、“猎鹰计划”电影项目创投会、青年编剧特训营之启明星计划、华语青年新片展、影人论坛、闭幕式暨年度新锐荣誉推介盛典等活动构成。整体活动时间为2019年11月25日至29日。



　　开幕式以“回溯”“传承”“展望”为线索展开，从《定军山》到《庐山恋》《海外赤子》《大话西游》《额吉》，以这些影片片断为串联，从经典传承的角度诠释了中国电影的光辉历程。歌唱家与观众们还现场唱起《我爱你中国》、《我和我的祖国》，用歌声致敬新中国70年来的峥嵘岁月。

　　开幕式首度推出华语青年新演员推介盛典，荟聚老中青三代影人，包括陶玉玲、倪萍、娜仁花、卢奇、刘劲、刘之冰、赵静、姜宏波、陈飞宇、热依扎、蒋梦婕、黄宥明、刘恩佳、王森、葛晓凤、张思帆、侯拂明、遇泓羊、丹鹏举、陶然、郑家彬、叶筱玮、薛江涛、杨明鑫等演员纷纷登场亮相。他们通过演唱经典歌曲、演绎经典电影片段等方式，共同展现新老电影人职业精神的传承。



　　本届华语青年电影周年度新锐荣誉推选委员会主席王景春，刚刚获得第32届中国电影金鸡奖最佳男主角，又匆匆从厦门赶往武汉，并在开幕式上致辞。他对在场的青年演员说：“不要着急，不要被各种纷扰和诱惑所扰。作为一名演员，用心演好每一场戏、每一个角色，这是你的本分，也是你的责任。今天同样有一批坐在台下和屏幕前观看直播的青年电影人，我同样想对他们说，不要着急，守住自己的初心。”

　　此外，本届华语青年电影周形象大使黄轩，也代表青年演员登台发言，向前辈致敬、并为青年一代发声。此前黄轩曾凭借电影《推拿》而被推选为“第十届华语青年影像论坛（华语青年电影周前身）年度新锐男演员”，此次重回第十四届华语青年电影周并担任形象大使，可谓“荣耀回归”。



　　值得一提的是，《南方车站的聚会》与武汉市、与华语青年电影周都有着深厚缘分。导演刁亦男，早在2008年第三届华语青年影像论坛（华语青年电影周前身）上，便携第二部电影作品《夜车》前来参展。同时该片全程在武汉多地取景拍摄，此次重回拍摄地展映，算是对武汉市的一次亲密告白。

   编辑：hello王小羊

关键词： 华语青年电影周 南方车站的聚会
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