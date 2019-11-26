本剧聚焦美国的早间新闻行业，讲述一档晨间新闻节目台前幕后的故事，内容包括工作场所男性女性之间的复杂关系，人们在公开场合不敢谈论的话题，以及高层滥用权力引起的性侵丑闻。《早间新闻》已直接被预订两季，每季10集，不仅触及了核心的故事，也探讨了这场丑闻对周遭人物的影响。







两人在《老友记》里饰演了姐妹





有趣的是，《华尔街日报》曾计算过，每集中平均出现了32个含有苹果产品的镜头，不过剧集制作方表示，不是苹果公司要求他们植入广告的。















Mtime：在#MeToo运动之后，制作这样一部展现性骚扰和职场不平等问题的剧集，面临哪些挑战？



