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安妮斯顿与威瑟斯彭聊新剧"早间新闻"

"好莱坞每个女性角色都要有12个人来角逐"

2019-11-26 20:17:17 来源：Mtime时光网

詹妮弗·安妮斯顿与瑞茜·威瑟斯彭两位女神联手，共同出演了Apple TV+的新剧《早间新闻》。
　　时光网特稿　11月1日，苹果旗下的流媒体平台Apple TV+，在筹备了三年之后，终于在100多个国家和地区上线。

　　新推出的影视作品中，最吸引人注意的，莫过于凭借《老友记》中“瑞秋”一角，成为千万观众心中美国甜心（以及无数中国学生学英语教材）的詹妮弗·安妮斯顿，与奥斯卡影后、美剧《大小谎言》的女主角/执行制片人瑞茜·威瑟斯彭共同主演的新剧《早间新闻》


《早间新闻》

　　两位女主此前在《老友记》中饰演过姐妹，而在本剧中，她们每集的片酬分别是2百万美元，这还不包括她们担任本剧执行制片人所拿到的费用。这也是安妮斯顿自《老友记》以来，首次担任主流电视剧集的女主角。

　　本剧聚焦美国的早间新闻行业，讲述一档晨间新闻节目台前幕后的故事，内容包括工作场所男性女性之间的复杂关系，人们在公开场合不敢谈论的话题，以及高层滥用权力引起的性侵丑闻。《早间新闻》已直接被预订两季，每季10集，不仅触及了核心的故事，也探讨了这场丑闻对周遭人物的影响。


两人在《老友记》里饰演了姐妹

　　有趣的是，《华尔街日报》曾计算过，每集中平均出现了32个含有苹果产品的镜头，不过剧集制作方表示，不是苹果公司要求他们植入广告的。

　　史蒂夫·卡瑞尔比利·克鲁德普《守望者》）等人也参演了本剧，预告片中的“Goodbye Stranger“一曲就是卡瑞尔本人唱的。虽然安妮斯顿、威瑟斯彭和卡瑞尔都是喜剧明星，然而本剧确实不折不扣的“剧情类”美剧。
　　
　　在与时光网记者的访谈中，威瑟斯彭道出了在演艺圈内，女演员所面临残酷的真相，“一年才只有一到三个女性角色，同一个角色会有十二个女演员去角逐，真的很荒唐”。而安妮斯顿则对史蒂夫·卡瑞尔的演技表示盛赞，“他演出了角色的人性与脆弱，困惑与愤怒。”



　　Mtime：在#MeToo运动之后，制作这样一部展现性骚扰和职场不平等问题的剧集，面临哪些挑战？

　　詹妮弗·安妮斯顿：我们很荣幸有凯瑞·依云担任编剧，她有非常独特的视角，而且和我们想法一致。这是一个很棒的挑战，但没有非常困难，只是给已经存在的故事增加深度。她把这个故事写的非常精彩，令人大开眼界，写得很好。 

　　瑞茜·威瑟斯彭我觉得谈论时下热点文化问题是件好事，我觉得这很应景，因为随着故事发展，这部剧也在不断变化。不只是一个人面临指控，有很多人都是如此。在我们创作故事的同时，故事自己也在发展。

正式预告

　　Mtime：二位不仅是本剧主演，也是制片人，这份职务最有意思的地方和最具挑战性的地方在哪里？

　　安妮斯顿：从零开始参与创作是件很好玩的事情，包括选角和后期制作等等。

　　威瑟斯彭：一切都是如此，从搭建布景到寻找合适的演员、修改台词、观看彼此的表演，加入音乐，能在这个时间获得这样一个前所未有的机会，真的很棒。而且能和我敬仰的女性合作，第一次看詹妮弗工作真的让我受益匪浅。

　　Mtime：你们在剧中所饰的艾莉克斯和布拉德莉，是两个很不一样的角色，她们之间可能会有很多竞争，但是至少在第三集的结局，她们决定支持彼此。这和你们这几年在业内看到的情况是否一致？演员之间的竞争越来越少？

　　威瑟斯彭：工作机会很少，就连我们也一样，一年才只有一到三个女性角色，同一个角色会有十二个女演员去角逐，真的很荒唐。越来越多女演员像我们一样开始打造自己的作品，因为我们的机会真的不多。在企业中通常只有一个女人，一个有色人种，但我看到这种情况正在改变，随着类似的对话越来越多，企业责任也在提升。



　　Mtime：史蒂夫·卡瑞尔这次的角色非常难演，他给这个角色带来了什么不一样的东西？

　　安妮斯顿：如果那种事情真的发生在他身上，你一定会为他难过，我觉得没有人能演出这种脆弱的感觉。他原本是一个人见人爱的父亲和男性形象，出了这种事情真的让人很伤心。他演出了这个角色的人性与脆弱，困惑与愤怒，因为他坚信自己没做错什么。随着故事的发展，观众可以自行解读，看着他如何逐渐理解自己为什么遭到指控。

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 早间新闻 詹妮弗·安妮斯顿 瑞茜·威瑟斯彭 苹果 美剧
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