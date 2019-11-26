过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.赵薇开嗓！献唱《两只老虎》主题曲MV
由李非
执导，赵薇
监制并主演，葛优
、乔杉
领衔主演的荒诞喜剧电影《两只老虎》
将于11月29日全国上映，领跑贺岁。近日，片方发布电影片尾曲《可以》MV，由李非导演作词，知名音乐制片人陈伟伦作曲监制，影片监制兼主演赵薇倾情献唱，这也是赵薇时隔多年后再度为电影献声。
02.“驴得水”团队打造《半个喜剧》首曝预告
近日，由周申、刘露担当编剧、导演，任素汐
、吴昱翰、刘迅、汤敏、赵海燕主演，常远、梁翘柏特别出演的爱情喜剧电影《半个喜剧》
曝光“凑个热闹”版首款预告和“扯上关系”版海报，两款物料皆以诙谐荒诞的手法展现错综复杂的人物关系。
电影《半个喜剧》作为开心麻花首战贺岁档的电影，《驴得水》
原班团队历时三年打磨，届时将为观众们送上一份岁末的欢乐套餐，喜迎2020。
01.外媒称新音乐片"猫"制作成本近3亿美元
根据《卫报》报道，《猫》的制作成本是惊人的2.95亿美元，这将近3亿美元几乎都花在用CGI把明星们变成猫的过程上了。当电影全球票房为预算（制作成本+宣发的费用）2倍时，才可以收支平衡，因为院线往往要收取50%的票房利润。假如这么算的话，《猫》这个体量的影片一般宣发费用大概在1亿美元左右，那全球票房需要达到8亿美元的时候，环球才可以开始盈利。
《猫》将于今年12月20日全美公映（和"星战9"同天），汤姆·霍伯
（《国王的演讲》
）执导，“霉霉”泰勒·斯威夫特
、朱迪·丹奇
女爵、伊德瑞斯·艾尔巴
、詹妮弗·哈德森
、伊恩·麦克莱恩
、詹姆斯·柯登
与瑞贝尔·威尔森
等人共同主演。
02.冬兵主演越战电影"最后一搏"中字预告
越战是好莱坞战争片中经常涉及的题材，明年1月24日上映的《最后一搏》
也是以此为背景，影片改编自真人真事。
威廉·哈特·皮森巴格（William Hart Pitsenbarger）是美国空军伞兵，在越南战争中执行了近300次救援任务，以帮助被击落的士兵和飞行员。 1966年4月11日，他在越南战争期间协助和保卫被敌军进攻压制的一伙士兵而被杀。很多战友都推荐他获得“荣誉勋章”（美军最高荣誉），但一直被驳回。原来他牺牲的那次战役，美军遭遇的是友军误伤，为了掩盖丑闻，皮森的荣誉勋章授予也被压了下来。
04.《星球大战9》首曝片段暴风兵飞起来了
《星球大战：天行者崛起》
今天首度曝光正片片段，随着时代的进步，暴风兵的科技也在升级，以前只是到处奔跑的暴风兵有了飞行装置，在追逐蕾伊等人的时候，暴风兵依靠战斗服就能起飞，甚是拉风。
这部《星战9》定于12月20日北美公映，中国内地档期等待官宣。根据外媒报道，《星战9》的片长预计是141分钟，全系列最长的一部仍然是《星球大战：最后的绝地武士》。
05.查理兹·塞隆、妮可·基德曼、玛歌特·罗比合拍写真谁更性感？
06.一战电影"1917"烂番茄91%！有望申奥
萨姆·门德斯
执导并参与编剧的一战题材电影《1917》
口碑解禁，影片91%的烂番茄新鲜度（22家媒体中20家给了“鲜”），和MTC给出86/100的分数，似乎意味着本片注定将在今年的颁奖季有所收获。与《鸟人》
一样，本片也采用了伪“一镜到底”的表现手法。
07.《时代周刊》2019年十佳电影出炉
2019年《时代周刊》电影TOP10
10.《舞女大盗》
9.《邻里美好的一天》
8.《我叫多麦特》
7.《利刃出鞘》
6.《寄生虫》
5.《小妇人》
4.《婚姻故事》
3.《好莱坞往事》
2.《爱尔兰人》
1.《痛苦与荣耀》