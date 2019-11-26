过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。

01.赵薇开嗓！献唱《两只老虎》主题曲MV

02.“驴得水”团队打造《半个喜剧》首曝预告

01.外媒称新音乐片"猫"制作成本近3亿美元

根据《卫报》报道，《猫》的制作成本是惊人的2.95亿美元，这将近3亿美元几乎都花在用CGI把明星们变成猫的过程上了。当电影全球票房为预算（制作成本+宣发的费用）2倍时，才可以收支平衡，因为院线往往要收取50%的票房利润。假如这么算的话，《猫》这个体量的影片一般宣发费用大概在1亿美元左右，那全球票房需要达到8亿美元的时候，环球才可以开始盈利。

02.冬兵主演越战电影"最后一搏"中字预告









威廉·哈特·皮森巴格（William Hart Pitsenbarger）是美国空军伞兵，在越南战争中执行了近300次救援任务，以帮助被击落的士兵和飞行员。 1966年4月11日，他在越南战争期间协助和保卫被敌军进攻压制的一伙士兵而被杀。很多战友都推荐他获得“荣誉勋章”（美军最高荣誉），但一直被驳回。原来他牺牲的那次战役，美军遭遇的是友军误伤，为了掩盖丑闻，皮森的荣誉勋章授予也被压了下来。





03.《好莱坞往事》领跑好莱坞影评人协会奖提名











05.查理兹·塞隆、妮可·基德曼、玛歌特·罗比合拍写真谁更性感？

















06.一战电影"1917"烂番茄91%！有望申奥

















07.《时代周刊》2019年十佳电影出炉







