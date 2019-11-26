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时光晚报:《时代周刊》2019年十佳电影出炉

"好莱坞往事"获好莱坞影评人追捧 赵薇献唱"两只老虎"主题曲

2019-11-26 20:25:00 来源：Mtime时光网

一天的重点新闻都在这了~


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。



01.赵薇开嗓！献唱《两只老虎》主题曲MV



片尾曲MV《可以》（演唱：赵薇）

李非执导，赵薇监制并主演，葛优乔杉领衔主演的荒诞喜剧电影《两只老虎》将于11月29日全国上映，领跑贺岁。近日，片方发布电影片尾曲《可以》MV，由李非导演作词，知名音乐制片人陈伟伦作曲监制，影片监制兼主演赵薇倾情献唱，这也是赵薇时隔多年后再度为电影献声。


02.“驴得水”团队打造《半个喜剧》首曝预告


 

首款预告

近日，由周申、刘露担当编剧、导演，任素汐、吴昱翰、刘迅、汤敏、赵海燕主演，常远、梁翘柏特别出演的爱情喜剧电影《半个喜剧》曝光“凑个热闹”版首款预告和“扯上关系”版海报，两款物料皆以诙谐荒诞的手法展现错综复杂的人物关系。

电影《半个喜剧》作为开心麻花首战贺岁档的电影，《驴得水》原班团队历时三年打磨，届时将为观众们送上一份岁末的欢乐套餐，喜迎2020。

 

01.外媒称新音乐片"猫"制作成本近3亿美元



　

预告片2

 根据《卫报》报道，《猫》的制作成本是惊人的2.95亿美元，这将近3亿美元几乎都花在用CGI把明星们变成猫的过程上了。当电影全球票房为预算（制作成本+宣发的费用）2倍时，才可以收支平衡，因为院线往往要收取50%的票房利润。假如这么算的话，《猫》这个体量的影片一般宣发费用大概在1亿美元左右，那全球票房需要达到8亿美元的时候，环球才可以开始盈利。

　　《猫》将于今年12月20日全美公映（和"星战9"同天），汤姆·霍伯《国王的演讲》）执导，“霉霉”泰勒·斯威夫特朱迪·丹奇女爵、伊德瑞斯·艾尔巴詹妮弗·哈德森伊恩·麦克莱恩詹姆斯·柯登瑞贝尔·威尔森等人共同主演。

02.冬兵主演越战电影"最后一搏"中字预告

       
      越战是好莱坞战争片中经常涉及的题材，明年1月24日上映的《最后一搏》也是以此为背景，影片改编自真人真事。

      威廉·哈特·皮森巴格（William Hart Pitsenbarger）是美国空军伞兵，在越南战争中执行了近300次救援任务，以帮助被击落的士兵和飞行员。 1966年4月11日，他在越南战争期间协助和保卫被敌军进攻压制的一伙士兵而被杀。很多战友都推荐他获得“荣誉勋章”（美军最高荣誉），但一直被驳回。原来他牺牲的那次战役，美军遭遇的是友军误伤，为了掩盖丑闻，皮森的荣誉勋章授予也被压了下来。

 　 预告片中塞缪尔·杰克逊艾德·哈里斯威廉·赫特扮演被皮森营救过的老兵，克里斯托弗·普卢默扮演皮森的父亲，而扮演皮森的则是《战马》男主角杰瑞米·艾文

03.《好莱坞往事》领跑好莱坞影评人协会奖提名



   第三届好莱坞影评人协会（HCA，原洛杉矶在线影评人协会）奖公布提名名单。昆汀·塔伦蒂诺执导的《好莱坞往事》以11项提名领跑，马丁·斯科塞斯的《爱尔兰人》《浪潮》以9项提名紧随其后，北美黑马片《别告诉她》、DC《小丑》获7项提名。

04.《星球大战9》首曝片段暴风兵飞起来了


    

暴风兵飞翔片段

《星球大战：天行者崛起》今天首度曝光正片片段，随着时代的进步，暴风兵的科技也在升级，以前只是到处奔跑的暴风兵有了飞行装置，在追逐蕾伊等人的时候，暴风兵依靠战斗服就能起飞，甚是拉风。

     这部《星战9》定于12月20日北美公映，中国内地档期等待官宣。根据外媒报道，《星战9》的片长预计是141分钟，全系列最长的一部仍然是《星球大战：最后的绝地武士》。

05.查理兹·塞隆、妮可·基德曼、玛歌特·罗比合拍写真谁更性感？



近日，查理兹·塞隆妮可·基德曼玛歌特·罗比，三位“性感炸弹一齐登上《W》杂志，拍摄联合写真。查理兹·塞隆造型霸气外露，妮可·基德曼大展熟女魅力，而玛歌特·罗比则是娇俏可人，都说三个女人一台戏，争奇斗艳好不热闹！

06.一战电影"1917"烂番茄91%！有望申奥


萨姆·门德斯执导并参与编剧的一战题材电影《1917》口碑解禁，影片91%的烂番茄新鲜度（22家媒体中20家给了“鲜”），和MTC给出86/100的分数，似乎意味着本片注定将在今年的颁奖季有所收获。与《鸟人》一样，本片也采用了伪“一镜到底”的表现手法。

《1917》中“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇、“脸叔”科林·费斯马克·斯特朗，此前曾共同出演过《锅匠，裁缝，士兵，间谍》，而《权游》中的“少狼主”理查德·麦登安德鲁·斯科特等人也均参演了《1917》。电影将于今年12月25日全美公映。

07.《时代周刊》2019年十佳电影出炉


      一年又要过去了，各大媒体开始陆续评选自己的年度十大电影，《时代周刊》率先发布榜单，西班牙导演佩德罗·阿莫多瓦《痛苦与荣耀》登顶。

     这份杂志的电影榜单口味一直比较大众，今年的TOP10中除了《爱尔兰人》这种公认的好片，也有《舞女大盗》《我叫多麦特》这种可能被其他榜单无视的作品。

2019年《时代周刊》电影TOP10

10.《舞女大盗》
9.《邻里美好的一天》
8.《我叫多麦特》
7.《利刃出鞘》
6.《寄生虫》
5.《小妇人》
4.《婚姻故事》
3.《好莱坞往事》
2.《爱尔兰人》
1.《痛苦与荣耀》

   编辑：z

关键词： 好莱坞往事 痛苦与荣耀 星战9
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