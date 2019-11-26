唐仁被一秒被反派KO，倒在秦风怀里时还不忘留下“遗嘱”：“帮我照顾好小林酱、泰国的阿香、还有美国的英英。”逗趣的同时，也将三部电影中的女神一一集齐，唤回观众记忆。





“日本、密室、本格、黑帮，这么丰富的元素，小说也写不出来。”令野田昊直呼“太难了”的烧脑案件，却激起了秦风的探案欲，毫不犹豫的选择接手。而预告片彩蛋中，面对身形魁梧的相扑选手，上一秒还战斗值满格的唐仁，下一秒就被打倒在了秦风怀中，熟悉的唐探喜感扑面而来。电影将于2020年大年初一公映。









继曼谷、纽约之后，《唐探》系列的第三站来到东京。预告中，随着泡汤馆大门的打开，唐仁与秦风也迎来了棘手难题。密室、本格、黑帮……夹杂着一连串烧脑元素的案件，却令“唐人街神探组合”兴奋不已。而东京铁塔、黑帮大战等一幕幕镜头更是大片范十足，让人对电影充满期待。





陈思诚导演在采访中表示：“东京是推理热土，有很多经典的侦探人物诞生在这里，这次来到日本，我们想要做一个本格的案件，推理也会有所升级。”此前，“日本推理小说之神”岛田庄司也来到电影《唐人街探案3》的剧组探班，究竟电影中会呈现出怎样的推理故事，引人好奇。





除了能看出推理内核的升级，电影《唐人街探案3》的喜感也依旧强烈。预告中，寻找线索的唐仁、秦风来到原宿大英寺，与相扑选手来了一场PK。好笑的是，唐仁被一秒KO，倒在秦风怀里时还不忘留下“遗嘱”：“帮我照顾好小林酱、泰国的阿香、还有美国的英英。”逗趣的同时，也将三部电影中的女神一一集齐，唤回观众记忆。





值得一提的是，此次喜卷东京，“唐探CP”还多了几位新伙伴。唐仁、秦风，和妻夫木聪饰演的日本侦探野田昊、托尼贾饰演的泰国侦探杰克贾，组成“亚洲侦探联盟”，一同探案。四人身穿风衣，阔步走在东京街头的画面十分帅气。陈思诚导演也透露，三国演员语言不通却默契十足，在电影中无时无刻不在贡献笑点，每场戏都欢乐不断。





电影《唐人街探案3》由万达影视传媒有限公司、北京壹同传奇影视文化有限公司、中国电影股份有限公司出品，将于2020大年初一上映。





编辑：汀