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屡教不改？蒋劲夫外籍新女友曝光家暴丑闻

“他是个控制狂、暴力狂和嫉妒心很强的人”

2019-11-26 23:59:23 来源：Mtime时光网

在一年前，蒋劲夫就因为家暴日本女友而被曝光，近一年几乎是退出娱乐圈的状态
　　时光网讯 11月26日晚间，蒋劲夫的外籍女友在社交平台上曝光男友家暴丑闻，称他是个控制狂，暴力狂和妒忌心很强的人。

　　她写道：“他造成我的手和脚有多处瘀伤，但他害怕媒体，不想打我的脸。”让人看到这段文字就不寒而栗。

　　据悉，在一年前，蒋劲夫就因为家暴日本女友而被曝光，近一年几乎是退出娱乐圈的状态，没想到新交的女友再度曝出家暴丑闻。










   编辑：汀

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关键词： 蒋劲夫 家暴
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职业：演员

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