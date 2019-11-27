过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. DC电影未来计划曝光野心很大！
《综艺》杂志曝光DC电影未来的计划！Box Office首席分析师Shawn Robbins表示，总体来看，DC电影在经历了一段困难时期后，票房正在回升。新闻汇总如下：
1.新版《蝙蝠侠》
并不会像传言那样整部电影在阿卡姆疯人院展开，阿卡姆的戏份并不多。如果这部电影获得成功，华纳和DC将会启动更多反派角色的个人电影。此外，《蝙蝠侠》
与《猛禽小队》
的主要演员都有续集和独立电影的合约在身，未来可期。
2.与之相比，新的《超人》电影进展不太顺利。华纳与J·J·艾布拉姆斯有过接触，也与迈克尔·B·乔丹
就这个角色未来的设想有过对话，但双方都没有最终达成合作，2023年之前不会有超人为主角的电影，因为没有剧本，也没导演。
4.一些之前失败的超级英雄，可能重获机会，说的就是绿灯侠。《绿灯军团》
仍然是华纳内部的优先项目，今年年底会提交剧本，J·J·艾布拉姆斯和他的坏机器人公司可能会打造该片。
7.扎克·施奈德
导演剪辑版《正义联盟》
可能不会出现，公司不愿意投入数百万美元在特效和后期上，一位知情人士说“这就是个白日梦，不可能发生。”
93年《亡命天涯》
是由哈里森·福特主演的电影，该片是中国内地引进的第一部真正意义上的大片。新版将是剧集形式，登陆Quibi平台。美剧《24小时》导演斯蒂芬·霍普金斯担任该剧导演，尼克·桑多拉(《越狱特别篇》)操刀剧本并担任执行制片。 ；“小强”基弗·萨瑟兰
、波伊德·霍布鲁克
(《金刚狼3》
)将担当主演。
《年轻的教宗》
后续——HBO剧集《新教宗》
发布海报并宣布开播时间：明年1月13日。裘德·洛
回归饰演美国教宗庇护十三世，约翰·马尔科维奇新加盟饰演下一个教宗。
英国Sky Atlantic、法国Canal+与美国HBO联合制作剧集《年轻的教宗》
由裘德洛主演、奥斯卡最佳外语片《绝美之城》
编导保罗·索伦蒂诺打造，在2016年播出后获不少好评。
近日，斯嘉丽·约翰逊
接受《名利场》采访，首次谈及影片主题，透露关于“自我和解”以及“家庭”。
“我还没有一个完整的视角。这是一部关于自我和解的电影，是一部关于家庭的电影。”斯嘉丽说道。“在生活中，我们会经历多次的成长，你会有这样的时刻，你处于一种过渡阶段，然后你想办法跨过去。我认为《黑寡妇》
独立电影的角色是......在危机时刻以及整个电影中，她以不同的方式直面自己、直面让她成为她的所有东西。”
《王冠》
第四季片场照曝光，在前两季扮演女王的克莱尔·福伊
回来了，造型是还原1947年英国女王21岁时的生日演讲，应该是以闪回的形式出现。从第三季开始，《王冠》
中年的英国女王由影后奥利维娅·科尔曼扮演。
预告一开篇，二人就受邀来到日式泡汤馆，被一群黑帮按在水中泡澡，唐仁操着标志性口音抢答问题的画面，十分好笑。伴随着日本侦探野田昊“Welcome to Tokyo”的欢迎语，由唐仁、秦风领衔的“亚洲侦探联盟”也正式开启了东京之旅。电影将于2020年大年初一公映。
故事设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外世界，一对十几岁的精灵兄弟想用魔法进入幻想世界，他们将在魔法世界中，带着早逝爸爸的下半身去找他的上半身。与早逝的父亲共度最后一个神奇的日子。《1/2的魔法》
是星爵和荷兰弟自《复仇者联盟4：终局之战》
以来，第一次合作，影片将于2020年3月6日北美公映。
01. 蒋劲夫被曝家暴乌拉圭女友
11月26日晚间，蒋劲夫
的乌拉圭女友在社交平台上曝光男友家暴丑闻，称他是个控制狂，暴力狂和妒忌心很强的人。她写道：“他造成我的手和脚有多处瘀伤，但他害怕媒体，不想打我的脸。”
据悉，在一年前，蒋劲夫就因为家暴日本女友而被曝光，近一年几乎是退出娱乐圈的状态，没想到新交的女友再度曝出家暴丑闻。
02.艾莎发量令人羡慕！
《冰雪奇缘2》
中艾莎散下长发，一头浓密的秀发让人羡慕。官方公布艾莎的发量竟然有40万根，而普通人只有10–20万根头发。为了给艾莎头发定量专门开发了一个叫做Tonic的新程序。
而艾莎的发量也大幅超越了“长发公主”乐佩，她有2万7千根头发——当然这不是说她看起来发量少，是指电脑CG制作时处理的头发数量。