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时光早报：斯嘉丽透露新片《黑寡妇》内容

DC未来计划野心大 蒋劲夫再曝家暴女友

2019-11-27 07:28:00 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. DC电影未来计划曝光野心很大！



《综艺》杂志曝光DC电影未来的计划！Box Office首席分析师Shawn Robbins表示，总体来看，DC电影在经历了一段困难时期后，票房正在回升。新闻汇总如下：

1.新版《蝙蝠侠》并不会像传言那样整部电影在阿卡姆疯人院展开，阿卡姆的戏份并不多。如果这部电影获得成功，华纳和DC将会启动更多反派角色的个人电影。此外，《蝙蝠侠》《猛禽小队》的主要演员都有续集和独立电影的合约在身，未来可期。

2.与之相比，新的《超人》电影进展不太顺利。华纳与J·J·艾布拉姆斯有过接触，也与迈克尔·B·乔丹就这个角色未来的设想有过对话，但双方都没有最终达成合作，2023年之前不会有超人为主角的电影，因为没有剧本，也没导演。



3.《小丑》是DC发行的第一部R级电影，但不会是最后一部。《猛禽小队》也可能获得R级评级，《自杀小队2》也将被定为R级。不过《猛禽小队》不会像《小丑》那样阴暗、冷酷。内部人士称，这部电影有更多幽默、活泼、女孩们的冒险故事。最近的一系列重拍极大地改善了试映结果，公司相信《猛禽小队》将在2月份上映时获得成功。

4.一些之前失败的超级英雄，可能重获机会，说的就是绿灯侠。《绿灯军团》仍然是华纳内部的优先项目，今年年底会提交剧本，J·J·艾布拉姆斯和他的坏机器人公司可能会打造该片。



5.华纳兄弟依然相信埃兹拉·米勒版的闪电侠，正在为其开发一部独立电影，《小丑回魂》导演安德斯·穆斯切蒂将会执导，但要等到米勒拍完《神奇动物3》，所以2021年之前不太可能开拍。

6.《海王2》计划2021年年初开拍，温子仁将回归执导，衍生电影《海沟族》现在正在寻找合适的导演。

7.扎克·施奈德导演剪辑版《正义联盟》可能不会出现，公司不愿意投入数百万美元在特效和后期上，一位知情人士说“这就是个白日梦，不可能发生。”

02.翻拍版《亡命天涯》找到导演



外媒报道，艾尔伯特·休斯将担任翻拍版《亡命天涯》的导演。艾尔伯特·休斯和兄弟艾伦·休斯曾是一对导演组合，随着2010年二人共同执导的《艾利之书》的成功，两人单飞发展。艾尔伯特自编自导作品《阿尔法：狼伴归途》曾在内地公映。

93年《亡命天涯》是由哈里森·福特主演的电影，该片是中国内地引进的第一部真正意义上的大片。新版将是剧集形式，登陆Quibi平台。美剧《24小时》导演斯蒂芬·霍普金斯担任该剧导演，尼克·桑多拉(《越狱特别篇》)操刀剧本并担任执行制片。 ；“小强”基弗·萨瑟兰波伊德·霍布鲁克(《金刚狼3》)将担当主演。

03.裘德洛《新教宗》公布新海报&上线时间



新教宗预告

《年轻的教宗》后续——HBO剧集《新教宗》发布海报并宣布开播时间：明年1月13日。裘德·洛回归饰演美国教宗庇护十三世，约翰·马尔科维奇新加盟饰演下一个教宗。 ​​​​

英国Sky Atlantic、法国Canal+与美国HBO联合制作剧集《年轻的教宗》由裘德洛主演、奥斯卡最佳外语片《绝美之城》编导保罗·索伦蒂诺打造，在2016年播出后获不少好评。

04.斯嘉丽约翰逊谈《黑寡妇》影片主题


近日，斯嘉丽·约翰逊接受《名利场》采访，首次谈及影片主题，透露关于“自我和解”以及“家庭”。



“我还没有一个完整的视角。这是一部关于自我和解的电影，是一部关于家庭的电影。”斯嘉丽说道。“在生活中，我们会经历多次的成长，你会有这样的时刻，你处于一种过渡阶段，然后你想办法跨过去。我认为《黑寡妇》独立电影的角色是......在危机时刻以及整个电影中，她以不同的方式直面自己、直面让她成为她的所有东西。”

《黑寡妇》由女导演凯特·绍特兰执导，佛罗伦斯·珀、蕾切尔·薇兹等参演，将于2020年5月1日美国公映。

05.克莱尔·福伊回归《王冠》第四季



《王冠》第四季片场照曝光，在前两季扮演女王的克莱尔·福伊回来了，造型是还原1947年英国女王21岁时的生日演讲，应该是以闪回的形式出现。从第三季开始，《王冠》中年的英国女王由影后奥利维娅·科尔曼扮演。



01.《唐人街探案3》发布正式预告



《唐人街探案3》正式预告片

由陈思诚编剧、执导，王宝强、刘昊然主演的电影《唐人街探案3》曝光“闹东京”版预告。延续电影《唐人街探案2》片尾的线索，唐仁、秦风此次空降东京。

预告一开篇，二人就受邀来到日式泡汤馆，被一群黑帮按在水中泡澡，唐仁操着标志性口音抢答问题的画面，十分好笑。伴随着日本侦探野田昊“Welcome to Tokyo”的欢迎语，由唐仁、秦风领衔的“亚洲侦探联盟”也正式开启了东京之旅。电影将于2020年大年初一公映。

02.皮克斯动画《1/2魔法》再曝中文预告



1/2的魔法新预告

皮克斯全新动画电影《1/2的魔法》再曝中文正式预告！“星爵”克里斯·帕拉特、“荷兰弟”汤姆·赫兰德、朱莉娅·路易斯-德利法斯、奥克塔维亚·斯宾瑟等人为影片配音。

故事设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外世界，一对十几岁的精灵兄弟想用魔法进入幻想世界，他们将在魔法世界中，带着早逝爸爸的下半身去找他的上半身。与早逝的父亲共度最后一个神奇的日子。《1/2的魔法》是星爵和荷兰弟自《复仇者联盟4：终局之战》以来，第一次合作，影片将于2020年3月6日北美公映。


01. 蒋劲夫被曝家暴乌拉圭女友



11月26日晚间，蒋劲夫的乌拉圭女友在社交平台上曝光男友家暴丑闻，称他是个控制狂，暴力狂和妒忌心很强的人。她写道：“他造成我的手和脚有多处瘀伤，但他害怕媒体，不想打我的脸。”

据悉，在一年前，蒋劲夫就因为家暴日本女友而被曝光，近一年几乎是退出娱乐圈的状态，没想到新交的女友再度曝出家暴丑闻。

02.艾莎发量令人羡慕！


《冰雪奇缘2》中艾莎散下长发，一头浓密的秀发让人羡慕。官方公布艾莎的发量竟然有40万根，而普通人只有10–20万根头发。为了给艾莎头发定量专门开发了一个叫做Tonic的新程序。 ​​​

而艾莎的发量也大幅超越了“长发公主”乐佩，她有2万7千根头发——当然这不是说她看起来发量少，是指电脑CG制作时处理的头发数量。

   编辑：sasa

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