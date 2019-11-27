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一代失踪2019
时光网特稿 失踪年年有，今年特别多。技术原因、市场原因、制作原因……寒冬之际，“一代失踪”2019版，又非常不情愿地跟您见面了。
三年前，在北京朝阳CBD和望京的咖啡馆，随便拎起一个人都在聊电影、谈投资，谁能料到今日光景？资本离场、没钱开机、各公司片单大战再不复往日辉煌，老总们难的都快哭了。
不过优胜劣汰，去伪存真，只有当大潮退去，才知道谁在裸奔。一个朴素的道理：拍好电影不一定能爆，但不好好拍电影肯定是死路一条。无论寒冬还是低谷，唯有如此，好电影才会发光。
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管虎《八佰》
《八佰》是今年不少观众都预定的一部“爆款”，此前被选为上影节开幕片，开幕前一晚因“技术原因”取消放映，后撤出暑期档。
电影讲的是1937年淞沪会战“八百壮士”在日军围困下坚守四行仓库的故事。这是战争史上罕见的被“围观”一役，以五十米苏州河为界，一边是上海租界，灯红酒绿；另一边是地狱中的四行仓库。北岸血战时，南岸歌舞升平，有人加油、有人看景、有人报道，甚至有人为对岸的胜负开出博彩盘口，上演现实版“商女不知亡国恨”。
管虎此前采访了不少17—28岁的年轻人，他们甚至不知道淞沪会战。他说了一句话：“一个民族要想往前走，忘记历史是非常可怕的。”
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张艺谋《一秒钟》
自从今年2月因为“技术原因”退出柏林电影节后，《一秒钟》如石沉大海。张艺谋参加平遥电影节时谈到影片进展：“还不知道，希望能早点跟大家见面。”
《一秒钟》是张艺谋签约欢喜传媒的首部导演作品，男主角张译在电影中“暴瘦”、“剃光头”的形象突破很大。电影剧情与导演自身早期经历略有重叠，倾注了其不少心血。
在物质与精神皆匮乏的年代，《一秒钟》里的人们对电影世界产生好奇与热情。片中没赶上电影场次的张九声与流浪儿小吉林因一场电影结下不解之缘。新任谋女郎刘浩存和张译搭伴而行，在西北大漠戈壁上经历九死一生。
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徐浩峰《刀背藏身》
今年高调在法国戛纳电影节官宣定档的《刀背藏身》最后因为“市场原因”撤档。电影在抵抗日本侵略的历史大背景下，围绕着对“长城大刀术”发明权的争夺，江湖各路奇人义士一一登场。
之前徐浩峰被问到这部影片为什么一直没有上映，他幽默回答因为许晴功夫没练好，大家一直在等她，但是准备在戛纳官宣那天，许晴突然说她练成了，所以就定了。
许晴功夫练得好不好见仁见智，但是据提前看过片的人说，这次她比《邪不压正》更风情万种、更火辣，徐浩峰并不认为这是物化女性，相反，恰恰是受到罗丹雕塑的艺术的影响，他认为自己是在展示女性身体的美，并且女性某些方面的主动，是男女平等的表现。
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冯小刚《手机2》
去年，崔永元曝光“阴阳合同”，引发娱乐圈税务地震，与华谊有深度合作的范冰冰被罚8个亿，范冰冰参演、华谊发行的多部作品如《手机2》、《355》前路未卜。《手机2》原计划于2018年内上映，但在7月中旬杀青后就再无消息传出。
《手机2》仍由刘震云执笔，剧情是：十八年前，严守一是电视台“有一说一”的主持人；十八年后，他成了网站“朋友圈”的主持人。严守一在主持节目的时候，说些朋友圈的奇闻趣事；在生活的朋友圈里，严守一和朋友之间，也发生了许多啼笑皆非的事。
冯小刚说：“《手机2》要探讨人是机器、科技的主宰，还是科技和机器主宰了人类，既是一部喜剧也是一部恐怖片。”
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曹保平《她杀》
曹保平继《烈日灼心》之后，“灼心系列”的第二部作品《她杀》被业界看好，但受到范冰冰“偷税漏税”事件影响，这部电影自2018年5月杀青后，迟迟未有动作曝光。倒是今年初传来消息，有媒体向曹保平求证：“《她杀》还做吗？”他答：“为什么不做呢？”
范冰冰在片中演了一位“深藏秘密的女人”，黄轩则是穿行于这场迷雾当中的“解密人”。王子文、辛芷蕾、李沁……电影中的每一个人物，都隐秘、复杂，据曹保平说，来试戏的女演员几乎都是大哭崩溃着离开的，有的甚至很害怕再踏入他的工作室。
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郭敬明《爵迹2》
受到前作口碑与市场接受度、乐视动荡、敏感演员等多种原因影响，《爵迹2》自从撤出2018年7月6日的档期后，再无新进展。
作为当时中国唯一一部全动作捕捉电影，《爵迹》在2016年国庆档夺得3.83亿票房。郭敬明曾在一次发布上表达拍摄这类电影的艰辛，笑称演员经常追问自己“动画片为什么要由真人来演”？
他说：“因为演员演这部戏完全靠想象，而我作为导演，其实也无法想象最后的效果是怎样的。”郭采洁自曝“第一个镜头就崩溃了”，因为这种演戏方式太难，气得她在现场大叫“郭敬明（拍的是什么东西）”。
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萧峰《大轰炸》
2016年初，《叶问3》票房造假事件引发快鹿集团大坝决堤，施建祥的“拳头产品”、《大轰炸》从此成为电影圈一个神奇的存在。
先是被误诊为癌症的导演萧峰爆料，外表看上去《大轰炸》家大业大，实际上，困难时剧组只剩一万五千元支撑，连布鲁斯·威利斯入住酒店的定金都付不了。他个人更是历经融资借款、抵押贷款、清仓股票、耗尽存款等一系列自毁程序，才艰难率团队将电影拍完。
铁了心自揭家丑、静待上映之际，不料又遇客串演员范冰冰“阴阳合同”事件，这让《大轰炸》停滞不前（在国内），萧峰发出的微博可谓字字血泪，他最后只能说：“天下大道，终会为好人而通畅。苍天有眼，报应定会终归其位。”
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张鹏《阿修罗》
2018年7月15日《阿修罗》向媒体和院线发公告，宣布于当晚22点起撤档停映。公映3天的该片在中国内地收入票房4626万元，片方之前的宣传点一直主打投资7.5亿元，从回报来看，盈利堪忧。《阿修罗》会不会重映？后续还有何动作？答案是：都没有。
实际上，这部魔幻大片上映伊始品质就备受质疑，片方还愤怒声讨过猫眼的评分公正性，直指电影在淘票票和猫眼两个平台上，出现了淘票票8.4分，猫眼4.9分的诡异大额差，称遭遇了有预谋的“黑水攻击”，同时质疑猫眼为何“异常”频出，是“行业耻辱”。不过这种声讨也未能阻止电影断崖式的口碑下降，观众的心，到底还是被国产奇幻又伤了一次。
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宋晓飞&董旭 《情圣2》
在《情圣1》闷声发大财后，《情圣2》定档2019年2月5日大年初一。当面临多位敏感艺人事件发酵时，片方临时提档1月24日，不料两天后又因“技术问题”撤档。
这部片改编自阿根廷喜剧《为妻觅友》，白百何饰演深陷家庭琐事的田心，与肖央演的男友方远相恋七年，焦头烂额之际偶遇从天而降的帅气邻居吴秀波，于是痛下决心活出潇洒人生。
一场发布会上，谈到对情圣的理解，吴秀波表示：“所谓高高在上的情圣最后都会回归本来的面目。”白百何则说：“哪有什么情圣？我们都是被感情剩下来的情种。”
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开心麻花《日不落酒店》
在强片如云的2019年春节档，开心麻花系喜剧《日不落酒店》最初选择正面硬刚，结果临阵逃脱，至今下落不明。
这部电影是黄才伦继《李茶的姑妈》之后第二部担纲男主的作品，《归来》的“谋女郎”张慧雯首次挑战喜剧片，两人饰演一对夫妻。
影片故事发生在一家复古英式酒店里，黄才伦饰演的经理石月的日子过得像数学公式一样，突然被一个意外假期彻底颠覆，妻子怀孕、乌龙旅途、神秘房客等一系列突发状况接连发生，将他指引向了通关打怪般的新生活。火遍宇宙的沈腾客串了一位“外太空大BOSS”。
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胡波《大象席地而坐》
在年初“迷影精神赏”提名会上，《大象席地而坐》制作人高一天透露这部金马最佳剧情长片有望登陆内地院线。他说：“金马获奖回来后就一直在做申请手续。目前网上流传的版本都没有做完，建议大家先不要看了。对于上院线这件事，我们一直在努力，因为那是这部电影应该去到的地方。”不过遗憾的是，目前还未有更多进展。
电影讲述北方小城几个主人公一天内发生的事，非常沮丧和悲观。摄影师范超和胡波是北京电影学院的同学，对影片创作有深刻印象：“曾经，我和胡波闲聊的时候，感觉影片太绝望了，太狠了。他跟我说：不啊，这次最后都去动物园了，他其实还是想点一下‘暖’。”
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麦浚龙《风林火山》
2017年就已经开拍的《风林火山》备受影迷期待，不过至今这部作品也没什么动静。2017年底出品方老总覃宏参加浙江青年电影节时信心满满，透露电影投资已追加到3个亿，本想为麦浚龙配个监制，但后来发现他思路明确，根本不需要。
据说拍完《僵尸》，麦浚龙去了威尼斯，因为时差睡不着，开始创作《风林火山》，一写就是五年。集齐梁家辉 、刘青云 、古天乐、金城武、高圆圆这组豪华卡司又花了两年。
很多人知道“风林火山”源自《孙子兵法》，但麦浚龙说它代表一种冷酷的平衡，他创作了一个很冷的世界，天气、日光和黑夜都会影响人物状态、想法和世界观。麦浚龙想在警匪这一常规类型片里做挑战。
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关锦鹏《八个女人一台戏》
《八个女人一台戏》是关锦鹏自《长恨歌》后时隔13年再执导筒，灵感源于几年前香港政府欲拆中环大会堂，1962年建成的这座建筑承载了几代人记忆，关锦鹏想让它作为一个空间上的“主角”贯穿其中，勾勒出一幅娱乐圈女人间尔虞我诈的图景。电影去年底就已经杀青。
虽然叫《八个女人一台戏》，但片中有台词的女人足有22位，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝领衔主演。借排演一出经典舞台剧为契机，曾经红极一时的舞台剧天后郑秀文与炙手可热的当红女星梁咏琪互撕，舞台内外，更有首屈一指的香港富商千金、霸气制片人、贴身助理、娱乐八卦王、知名大导粉墨登场。白百何的短发造型和角色设计均有颠覆。
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张小北《拓星者》
作为曾经“中国电影科幻元年”的先驱之一，张小北的《拓星者》2017年中就已经杀青，但至今未能上映。
作为电影殿堂上的一颗明珠，科幻电影兼具先进技术、商业价值和哲学深度，不过即便有《流浪地球》的成功，国人对科幻题材的开发能力还是存在巨大的不确定性，而中国的电影工业也没有做好十足的准备迎接科幻电影的到来。很明显，有热情是远远不够的。
张小北认知明确：“我经常跟剧组工作人员讲，你做一个巨大的失败也比平庸的成功要强。”他也坦陈拍摄《拓星者》最大的难题是“没钱”。
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张番番《三体》
“科幻元年”的鼻祖非《三体》莫属，今年8月23日，孔二狗出席刘慈欣电影《超新星纪元》启动会时回应：《三体》“没折”。
孔二狗说，《三体》当初拍完了也做了后期特效，如果不是《流浪地球》那么好，可能《三体》应该也会上映。但看到《流浪地球》如此优秀，《三体》如果不能更好一点的话，无论资方或是刘慈欣，都会觉得“过不去”，所以后续会把它用“更好的方式呈现出来”。
具体怎样呈现？由于孔二狗已不在游族影业，后续游族会公布，但据他所知，“已取得了一定的进展”。
对《三体》，孔二狗打了个比方：“就像革命不是孙中山自己干成的，也有黄花岗七十二烈士。”
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孔二狗《东北往事之二十年》
跟孔二狗有关的《东北往事之二十年》也失踪了。电影根据他的长篇小说《东北往事：黑道风云20年》改编而成，讲1986年至2006年20余年来，某北方黑道组织的发展历程。
据说该系列小说上市后连续18周排名各大图书畅销榜，并在“天涯社区”轰动。《东北往事：黑道风云20年》被改编成网络电视剧后，也刷新了全国网剧纪录，孔二狗也因此被誉为“黑道小说第一人”。
值得一提的是，此次是这个IP首次被改编成电影，原定今年五一档上映，就在大家纷纷感叹“东北版复仇者联盟”的尺度能否投放市场时，结果它真就没上映……
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马凯《中邪》
多年来，中国观众翘首期盼能在电影院被国产恐怖片“吓死”的愿望还是落空了，《中邪》消失了。这部成本只有7万元（其中2万用于治疗男主角董天文拍戏时摔伤的腰）的恐怖片曾入围FIRST影展最佳影片奖，之前在香港放映时还吓晕过一名女观众。
《中邪》聚焦民俗，非职业演员的本土化气质和电影本身的伪纪录片风格浑然一体，“还人”的故事场景以及“驱邪术”等民俗元素有着本土恐怖片独有的味道，尤其是替童纸人“小丽”，惊悚程度可以的。
导演为了让横漂演员们进入氛围，半夜带着他们去坟地体验。电影故事发生在一栋远离集市的二层楼房，因为气氛过于恐怖，剧组成员都不敢一个人待在二楼。
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古天乐《明日战记》
科幻类型是电影金字塔的塔尖，它就像是造大飞机一样，不仅内地想造，香港也想拥有。古天乐作为幕后大BOSS筹备多年的《明日战记》就是代表，据说投资3亿，但很遗憾，看样子今年它还是很难跟观众见面。
众所周知，古天乐是个科幻片爱好者，还迷恋超英电影，私藏手办无数。《明日战记》是他一直想拍摄的科幻大片，他收购了不少后期特效公司，希望通过这部片证明香港的特效已达国际水平。
导演吴炫辉长于视效，参与制作过《风云2》、《画皮》、《投名状》、《太极1》，他说：“《明日战记》可能是迄今为止香港制作的技术难度最高的一部电影。”
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钮承泽《跑马》
《跑马》因导演钮承泽深陷性侵风波传出停拍消息，舆论已判豆导“死刑”，伤及剧组无辜。最惨的是主演任贤齐，为了出演角色，每天吃六顿饭，增肥体重54斤飙升至200斤，等他瘦了身，影片却陷入难产境地。
执着的小齐不甘心白胖一场，他有意买下《跑马》版权，并出任导演，不仅要拍完没有拍的戏份，还要补拍相当多的镜头。这样一来，既当导演又当演员的任贤齐需要再次增重到200斤，医生也苦苦相劝，何必呢？可是小齐看样子是认真的……
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李仁港《刺局》
继《盗墓笔记》大卖10亿后，李仁港与乐视携手继续多部片约，《刺局》就是其中之一，号称投资2.2亿。电影2018年上半年就已拍摄完成，当时片方宣称“电影＋超网”要做一年的后期，不过2019眼看都要过完了，还是上映无期。
《刺局》原著是与《鬼吹灯》、《盗墓笔记》齐名的网络热门小说，被网友评价是全面了解中国历史上刺客文化的第一书。
这个故事结构完全是李仁港的心头好，他必定会在电影里继续深入自己的“机关”乐趣，而观众也可以继续期待一下李仁港电影里灵魂般存在的“飞碟帽”。
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陈冲《英格力士》
《天浴》之后，陈冲再次聚焦特殊年代。《英格力士》改编自作家王刚曾入围茅盾文学奖的同名小说，讲述了一群上海知识分子和孩子们在新疆生活、成长的故事。
特殊的题材、散文式的写法令小说的影视改编难度极大，版权也辗转数次，最终落到陈冲手里。在她看来，《天浴》讲的是知识青年的命运，《英格力士》讲的是一代人，是社会的横切面，以孩子的视角审视那个物质和精神双重匮乏的特殊年代中大人们的情感纠葛、荒诞世界。2018年就预计就要上映来着……
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蔡尚君《冰之下》
2017年是《冰之下》的“活跃期”，先是5月黄渤凭借该片夺得上海电影节金爵影帝，导演蔡尚君接受专访宣传该片，后黄渤又获金马提名……不过一系列大阵仗后，这部电影却销声匿迹了。
《冰之下》是蔡尚君继《人山人海》后，作为导演阔别6年的又一作品，也是黄渤当年荣登“几十亿帝”爆红后激流勇退、休假一年后参演的第一部电影，讲述了一个发生在中俄边境，关于爱情、犯罪、欲望挣扎以及自我救赎的故事。原定女主角是汤唯，后换成小宋佳。
不少媒体在当年上影节没看懂《冰之下》，事后问蔡尚君，他简而言之：一个人想要变成好人是非常难的，即使有一束光照亮灵魂，但也转瞬即逝。
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叶京《记得少年那首歌1969》
叶京是个活在过去的导演，他想做个“青春三部曲”，第一部是《记得少年那首歌1969》，第二部是《与青春有关的日子》（冯小刚演中年冯裤子），第三部是《找朋友》。《记得少年那首歌1969》资方投钱的条件是冯小刚得监制，王朔还任了艺术指导。2016年就预计上映，因没钱做后期撤档。
叶京曾在17年的上影节透露，这片他写了17年，“光审查就6年”。他感慨：“电影节的评委一年比一年强大，去年主席是库斯图里卡，今年是拍过《四月三周两天》、拿过金棕榈的蒙吉，但我觉得搞这么多大腕儿花里胡哨的，其实特拧巴，因为他们的电影在中国几乎都上不了。为什么我们国家的电影不能有多种题材、多种颜色呢？”
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王竞《墨多多谜境冒险》
原定2018年暑期上映的《墨多多谜境冒险》（原名《查理九世》）自撤档后还未公布新档期。影片开机之初便因王竞执导受到关注，此前他的作品《万箭穿心》、《大明劫》均获好评，王竞对故事和角色的敏锐度能否在商业片中得到发挥，让业内人士有所期待。
《墨多多谜境冒险》改编自雷欧幻像畅销读物《查理九世》，是国内青少年文学类作品销量第一的系列图书。基于国内影视行业现状，面向8-18岁的青少年电影属于空白，因此《墨多多谜境冒险》是“第一个吃螃蟹”的。然而作为试水者，电影面临诸多挑战，此前制片人、彩条屋总裁易巧就曾叫苦叫难。
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马俪文《A测试之爱情大冒险》
在《A测试之爱情大冒险》 唯一一次发布会上，主演薛之谦说：“我以前拍了10部电影，拍的时候我还没红，那些电影一部都没卖出去过”，但他话锋一转，“这次不一样了，今年我如日中天，这部电影一定会大卖，而且我演得真的不是很差！”这可能就是传说中的一语成谶。
《A测试》是马俪文第六部导演作品，讲六对热恋中的情侣横跨37000公里，经历爱情测试的故事。她强调：“这部电影不是小清新，反而很残酷。开机前，我采访了60多对情侣，3个月后电影关机，我对这些情侣进行回访，发现他们70%都分手了。爱情是脆弱，经不住考验的，《A测试》以轻松起头，逐渐残酷和沉重。”
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李少红《迷妹罗曼史》
由李少红监制、秦鹏执导的《迷妹罗曼史》曾定档2018年5月11日，后沦为“一代失踪”。电影由闫妮、盛一伦、于小彤、郭姝彤主演，周冬雨、魏晨特别主演，秦海璐特邀出演，结合“迷妹”、“乐谱”、“罗曼史”这些线索，讲的是少女时代的老妈追星的故事。
一版剧情简介如下：90后高歌是个充满奇思妙想的科技狂人，为了阻止母亲把他爸是歌手罗大佑的谎话告诉全世界，带着母亲一同去深圳与罗大佑当面对质，然而到达深圳后却不幸与母亲走失，在与好友豆豆及小编导余微的一同寻找下，不仅遇到了母亲的旧时工友，更发现母亲曾经疯狂的青春和传奇爱情故事。高歌终于消除了对母亲的误解，并与母亲一起踏上寻父之旅。
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张翀《超级的我》
这部由王大陆、宋佳主演的奇幻电影最初引人注目的名头是“复联导演罗素兄弟”监制，2016年底剧组在河北廊坊大厂影视基地拍摄时，正在筹备《复仇者联盟3》的导演乔·罗素还现身片场，与主创零距离交流。
《超级的我》此前曾定档6月28日暑期档，后撤出。电影有点脑洞大开的意味，王大陆饰演的18线小编剧桑榆原本生活拮据，但一夜之间发现拥有超能力的他，依靠“梦里有矿”，迈入人生巅峰，还豪掷千金追到宋佳饰演的女神。电影提出一个问题：如果你可以把梦境的一切带回现实，你的超级人生是否会就此打开？
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赵薇《没有别的爱》
因为涉及敏感艺人，赵薇第二部导演作品《没有别的爱》至今哑火。片方后来发表声明更换主演，之后就再也没有消息了。
《没有别的爱》选择女性犯罪题材作为切入点，编剧仍是李樯，此前他和赵薇联手打造了《致我们终将逝去的青春》，一举让赵薇成功转型做导演。
这部话题之作的演员阵容更是亮眼，除了戴立忍，还包括袁泉、陈冲、宁静、俞飞鸿、齐溪、水原希子、韩红等中日当红明星，可谓“一手演技牌”，甚至还有篮球明星孙悦加盟，首度试水大银幕。
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高群书《太平洋大劫杀》
2016年8月，中南影业与奇树有鱼宣布，将前《南方周末》记者郭国松历时两年自费调研写出的同名非虚构作品《太平洋大劫杀》改编成网络大电影，由高群书担任导演。当时这部片计划17年上映，高群书表示电影类似“残酷版的《神探亨特张》”，不是传统意义上那种山寨低成本的网大。
片方称，《太平洋大劫杀》虽是网大，但拍摄周期和时长都会和院线电影“区别不大”，拍摄成本也在千万以上级别。不过“网大”和传统院线电影的拍摄思维存在不少差别，比如强调“网感”、“6分钟”等概念，制作方表示会在题材设置、剧本改编上做适量考虑，以符合网大受众的观影习惯……
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翁子光《海祭》
翁子光原定2016年10月开拍据“鲁荣渔2682号惨案”（即太平洋大逃杀案）改编的电影《海祭》，共改了10稿，已经过审，网曝金城武等演员也就位，投资过亿，但最终没能成行。
他今年受访称，《海祭》最大的问题是：公布要拍这部电影后，微博很多人反应太大了，尤其是有一些人说，希望这个电影过不了审，希望能做到《踏血寻梅》那个程度。翁子光直言：“其实电影局很无辜，他们要把一个国家批准的关，又怕被公众骂。我挺体谅的。”只能再等等……
和《海祭》类似的情况还有陆川的“白银杀人案”，也是迟迟不见动静，目前正在院线上映的《追凶十九年》就有白银杀人案的影子，只可惜案件更像是罗列铺陈。
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钟汉良《沙漏》包贝尔《鹿鼎记》
《沙漏》也是老梗了。2015年大张旗鼓召开发布会后，就不知所踪。《左耳》后，饶雪漫筹划将另一部小说《沙漏》搬上大银幕，还要拍成两集，导演是钟汉良，韩寒出任监制。主创力证，钟汉良真的不是只有颜值。
韩寒跟钟汉良拍过《后会无期》，因此建立友谊，饶雪漫跟韩寒也是老相识，正是在她的帮助下，韩寒人生中第一部小说《弯弯的柳月河》（后来觉得名字太土改成了《傻子》）才得以发表，当年拿到250元稿费，韩寒买了一双假耐克鞋。
同理，想当导演的还有包贝尔，他三年前跃跃欲试要拍《鹿鼎记》。不过，现在正经导演都找不着投资了，演员会不会更难？
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张猛《胜利》
在黄海波得到广大网民集体同情、呼吁其复出后，这部陈年久片《胜利》会不会起死回生？
上月，曾与黄海波合作过的导演刘江，曝黄海波目前生活窘迫，无收入只能靠父亲养老金生活，看得网友鼻涕一把泪一把的。
《胜利》当年被看成是得奖热门，故事发生在1989年的老东北工业基地，怀揣浪漫主义英雄梦想的陈胜利，因意外伤害罪入狱十年，刑满释放后已时过境迁。在经历风云叱咤后回归生活本质，他选择开幼儿园来化解十年恩怨，与女主角演绎了一段简单粗暴的爱情。
张猛还有一部《枪炮腰花》也处于失踪状态。
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刘慈欣《球状闪电》
刘慈欣说他的科幻小说中，《球状闪电》 更适合拍电影。在2016年1月（下）的广电总局剧本备案中，就立项了。
编剧张小北曾向时光网公布剧情梗概：突如其来的球状闪电令男主人公的父母化为灰烬，为了破解这个神秘莫测的自然现象，他选择踏上一条人迹罕至的探索之路，却也因此意外卷入一场重大危机……友谊、亲情、忠诚、背叛、理性、情感、当宇宙的真相最终被揭开，唯有静静绽放的量子玫瑰见证着奇迹。
当时片方摩天轮文化负责人透露刘慈欣会深度参与并加入新想法。如果剧本一切顺利，预计2017年初开机，会是一部投资绝对不是个小数目的3D片……如今看来，不太顺利。
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“露一面就消失”系列
《摸金校尉之九幽将军》：徐克导演，改编自天下霸唱同名盗墓小说，依旧以胡八一、王胖子和Shirley杨为主角，陶昆担任监制，陈坤有望继续出演胡八一。不过该片从2017年3月公布首张海报后，就没进展。
《蛮荒记》：2015年的影视圈，掀起了网络文学改编IP热，根据《盗墓笔记》、《鬼吹灯》等改编的影视作品相继上映。2016年伊始，阿里也宣布将《蛮荒记》搬上大银幕，宣称要打造中国首部体系化呈现上古神话的系列电影……
《封神》：2015年的戛纳第6日，中国电影再掀高潮，李蔚然执导的《封神》登上场刊《银幕》封面，哪吒、雷震子、杨戬等中国神话形象现身先导海报，气势恢宏……
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“露一面就消失”系列
《酱园弄杀夫案》：这个项目最先曝光在2016年旗舰影业的片单中，因为导演是陈可辛，所以引发关注，取材自民国四大奇案之一。不过2018年，陈可辛说这个项目跟他没关系了。
《端脑》：科幻片《端脑》出现在2016年剧角映画片单中，据说3年筹备中邀请了好莱坞剧本医生、著名编剧邢爱娜（宁浩老婆）等打磨，《木星上行》等片的视觉团队加盟，计划于当年10月开机。然后，就没有然后了。
《画皮前传》《黑色假面》等：与《摸金校尉》一样，都是遗留项目。其实在北京朝阳CBD、望京咖啡厅，随便拎起一个人都在聊电影谈投资的红火年代，类似项目不胜枚举。不知徐克的《神雕三部曲》、郭敬明的《阴阳师》咋样了？
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待映&改档华语电影备忘
周星驰《美人鱼2》
翁子光《风再起时》
成龙《狂怒沙暴》
陆川《749局》
李蔚然《阴阳师》
泷田洋二郎《闻烟》
徐浩峰《诗眼倦天涯》
非行《鬼吹灯》后两部
蔡志忠《武圣关公》
秦海璐《拂乡心》
陈建斌《第十一回》
潘源良《圣荷西谋杀案》
戴思杰《午夜慢车》
刘仪伟《玩命三日》
张大磊《蓝色列车》
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待映&改档华语电影备忘
金依萌《日月》
周显扬《真·三国无双》
黄智亨《怪物先生》
陈正道《秘密访客》
徐展雄《荞麦疯长》
张林子《月半爱丽丝》
耿军《东北虎》
郑保瑞《智齿》
甄子丹《肥龙过江》
周显扬《我们永不言弃》
庄文强《骄阳岁月》
娄烨《兰心大剧院》？
……
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