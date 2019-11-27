冯小刚《手机2》

去年，崔永元曝光“阴阳合同”，引发娱乐圈税务地震，与华谊有深度合作的范冰冰被罚8个亿，范冰冰参演、华谊发行的多部作品如《手机2》、《355》前路未卜。《手机2》原计划于2018年内上映，但在7月中旬杀青后就再无消息传出。



《手机2》仍由刘震云执笔，剧情是：十八年前，严守一是电视台“有一说一”的主持人；十八年后，他成了网站“朋友圈”的主持人。严守一在主持节目的时候，说些朋友圈的奇闻趣事；在生活的朋友圈里，严守一和朋友之间，也发生了许多啼笑皆非的事。



冯小刚说：“《手机2》要探讨人是机器、科技的主宰，还是科技和机器主宰了人类，既是一部喜剧也是一部恐怖片。”