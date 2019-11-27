时光网讯
根据外媒Vareity的长文报道，DC与母公司华纳对于DC电影的未来，有了许多新设想。
为此华纳和J·J·艾布拉姆斯聊过，
今年早些时候华纳还和迈克尔·B·乔丹
（《奎迪》
）见了面
，他为华纳提出了自己对于超人的构想。但由于新《超人》电影离开拍实在是还远，乔丹也没有准备好投入这个项目。内部消息认为，现在也没有剧本，没有导演，新《超人》电影不太可能在2023年之前与观众们见面
。
3.
2017年，托比·艾默里奇
成为了华纳影业的主席和首席内容官；2018年，新线影业长期以来的高管沃尔特·浜田
成为了DC电影的主席，在他俩的领导下，华纳会更愿意拍成年人爱看的漫改电影
。《小丑》
成为了首部R级DC电影，之后《猛禽小队》可能也会照着这个分级发展
，而内部人士预估，詹姆斯·古恩
的《自杀小队2》可能也会是R级
。
《猛禽小队》不会是《小丑》那种黑暗、阴沉的基调，而是更幽默、更欢快、更女性动作冒险片，但并不适合小孩子看。《猛禽》最近经历了一系列补拍，大幅提高了试映结果，华纳很有信心当本片明年2月公映时，影片会大卖。
4.
华纳还想为此前拍砸了的大银幕作品重新洗牌，他们现在的重心就是《绿灯军团》
。曾经的DC娱乐主席戈夫·约翰斯
，2018年退位开了自己公司之后，他会在今年年底交出一份《绿灯军团》的剧本
，这一项目可能会递给JJ以及他的“坏机器人”公司，看看他们是否有兴趣为本片制片。
7.
DC的未来不全在大银幕上，华纳传媒旗下的流媒体平台HBO Max目前也正在寻找适合的DC题材，来做自家的流媒体原创电影，他们希望拍摄更低预算（争取在6500万美元以下）的影片，选择新人演员而非已成名演员
。HBO Max明年的上线，让粉丝们对扎克·施奈德
导演剪辑版的《正义联盟》
充满希望，盖尔·加朵
和本·阿弗莱克
等人都在社交网站上发起了“放出扎导剪辑版”的请求。
Variety认为华纳现在对于花掉上百万美元，来制作未完成的特效工作和剪辑影片毫无兴趣，特别是在《正联》院线票房扑了的情况下。目前不管是在大银幕上还是在HBO Max上，华纳都没有放出扎导剪辑版的计划，“这就是个白日梦，永远不可能发生，”内容消息源表示。