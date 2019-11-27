































《猛禽小队》不会是《小丑》那种黑暗、阴沉的基调，而是更幽默、更欢快、更女性动作冒险片，但并不适合小孩子看。《猛禽》最近经历了一系列补拍，大幅提高了试映结果，华纳很有信心当本片明年2月公映时，影片会大卖。

















































Variety认为华纳现在对于花掉上百万美元，来制作未完成的特效工作和剪辑影片毫无兴趣，特别是在《正联》院线票房扑了的情况下。目前不管是在大银幕上还是在HBO Max上，华纳都没有放出扎导剪辑版的计划，“这就是个白日梦，永远不可能发生，”内容消息源表示。







