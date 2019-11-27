网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

来看看DC未来几年所有影片的野心计划

"闪电侠"&"绿灯"都在推进 "超人"还没信儿

2019-11-27 08:55:57 来源：Mtime时光网

总结一下：《蝙蝠侠》有望开发番外篇，《超人》没有动静，《猛禽小队》可能是R级，《绿灯军团》年底交剧本，《闪电侠》也正在写剧本，《海沟族》在找导演，《正联》扎导剪辑版没戏。


　　时光网讯　根据外媒Vareity的长文报道，DC与母公司华纳对于DC电影的未来，有了许多新设想。

　　1. 马特·里夫斯《猩球崛起：黎明之战》）执导，罗伯特·帕丁森《灯塔》）主演的新单兵电影《蝙蝠侠》，此前有传言说整部影片都会在阿卡姆疯人院展开，漫画迷们都熟悉，这里是关押超级罪犯的监狱（包括小丑）。然而根据Vareity的消息，这不是真的，只会有一部分场景发生在阿卡姆疯人院

　　影片中还会出现“谜语人”（保罗·达诺）、“企鹅人”（ 柯林·法瑞尔）与“猫女”（佐伊·克拉维兹），假如《蝙蝠侠》成功了，这些反派都有可能开发自己的独立电影，《蝙蝠侠》和《猛禽小队和哈莉·奎茵》的重要卡司成员都有出演续集与单人电影的合同选项。



　　2. 华纳对于接下来“超人”的走向还不是很清楚，这一角色在过去的13年间已经被重启两次了，先有布兰登·罗斯饰演的《超人归来》，后有亨利·卡维尔饰演的《超人：钢铁之躯》，也经常在包括《露易斯和克拉克：超人新冒险》《超人前传》等美剧中出现，这也让华纳害怕，观众们是不是对于克拉克·肯特见得太多，已经厌倦了。

　　为此华纳和J·J·艾布拉姆斯聊过，今年早些时候华纳还和迈克尔·B·乔《奎迪》见了面，他为华纳提出了自己对于超人的构想。但由于新《超人》电影离开拍实在是还远，乔丹也没有准备好投入这个项目。内部消息认为，现在也没有剧本，没有导演，新《超人》电影不太可能在2023年之前与观众们见面



　　3. 2017年，托比·艾默里奇成为了华纳影业的主席和首席内容官；2018年，新线影业长期以来的高管沃尔特·浜田成为了DC电影的主席，在他俩的领导下，华纳会更愿意拍成年人爱看的漫改电影《小丑》成为了首部R级DC电影，之后《猛禽小队》可能也会照着这个分级发展，而内部人士预估，詹姆斯·古恩《自杀小队2》可能也会是R级

　　《猛禽小队》不会是《小丑》那种黑暗、阴沉的基调，而是更幽默、更欢快、更女性动作冒险片，但并不适合小孩子看。《猛禽》最近经历了一系列补拍，大幅提高了试映结果，华纳很有信心当本片明年2月公映时，影片会大卖



　　4. 华纳还想为此前拍砸了的大银幕作品重新洗牌，他们现在的重心就是《绿灯军团》。曾经的DC娱乐主席戈夫·约翰斯，2018年退位开了自己公司之后，他会在今年年底交出一份《绿灯军团》的剧本，这一项目可能会递给JJ以及他的“坏机器人”公司，看看他们是否有兴趣为本片制片。

　　而经常与华纳合作的格里格·伯兰蒂《绿箭侠》《女超人》），也正与戈夫·约翰斯准备合作“绿箭侠”的新美剧，这一合作可能日后会让伯兰蒂有机会参与长片电影的制作。



　　5. 华纳和DC对于埃兹拉·米勒饰演的“闪电侠”依然有信心，正在发展《闪电侠》单兵电影，选定了《小丑回魂》的导演安德斯·穆斯切蒂加盟，克里斯蒂娜·霍森《大黄蜂》）写剧本。写完《闪电侠》，霍森还要接着写《蝙蝠女》的剧本。米勒拍完《神奇动物3》之后，《闪电侠》的制片工作才可以开启，开拍的话至少要等到2021年了



　　6. DC正在为《海王》的番外篇《海沟族》寻找导演；而《海王2》的导演依然是温子仁，希望2021年上半年可以开拍。



　　7. DC的未来不全在大银幕上，华纳传媒旗下的流媒体平台HBO Max目前也正在寻找适合的DC题材，来做自家的流媒体原创电影，他们希望拍摄更低预算（争取在6500万美元以下）的影片，选择新人演员而非已成名演员。HBO Max明年的上线，让粉丝们对扎克·施奈德导演剪辑版的《正义联盟》充满希望，盖尔·加朵本·阿弗莱克等人都在社交网站上发起了“放出扎导剪辑版”的请求。

　　Variety认为华纳现在对于花掉上百万美元，来制作未完成的特效工作和剪辑影片毫无兴趣，特别是在《正联》院线票房扑了的情况下。目前不管是在大银幕上还是在HBO Max上，华纳都没有放出扎导剪辑版的计划，“这就是个白日梦，永远不可能发生，”内容消息源表示。


   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： DC 华纳 超人 蝙蝠侠 绿灯军团 闪电侠
关注时光网微信

相关电影/影人

蝙蝠侠

蝙蝠侠 (2021)

0.0

导演：马特·里夫斯

主演：罗伯特·帕丁森

在线播放

J·J·艾布拉姆斯

J·J·艾布拉姆斯

J.J. Abrams

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

猛禽小队和哈莉·奎茵

猛禽小队和哈莉·奎茵 (2020)

0.0

导演：阎羽茜

主演：玛歌特·罗比

在线播放

绿灯军团

绿灯军团 (2020)

0.0

在线播放

闪电侠

闪电侠 (2020)

-1.0

导演：安德斯·穆斯切蒂

主演：埃兹拉·米勒

在线播放

海沟族

海沟族 (2020)

-1.0

在线播放

正义联盟

正义联盟 (2017)

7.3

导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (48)

发表

本周热读

1

有史以来最伟大的101部动作片

李小龙成龙巅峰之作 黑泽明卡梅隆大师经典

101
《Time Out》杂志在今年早些时候，邀请了对这一类型了如..
2

迪士尼曾找李安、姜文执导《花木兰》

为中国市场删改情节 担心木须龙冒犯传统

12
迄今为止的《花木兰》幕后故事最全揭秘。
3

《卫报》评选韩国电影二十佳名单

奉俊昊、朴赞郁、李沧东多部影片入选

20
英国《卫报》评选韩国电影20佳。
4

老当益壮！56岁凯奇交往亚裔年轻女孩

带女友造访自己墓地 近两任妻子都是亚裔

6
新女友看上去年龄不超过25岁。
5

布拉德皮特与他生命中的重要男人们

演艺圈逐梦30年 终凭演技获奥斯卡

男女通吃万人迷呀！

查看更多