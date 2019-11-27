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突发！演员高以翔录制节目心源性猝死

事发于浙江卫视"追我吧" 年仅35岁曾出演《101次求婚》

2019-11-27 08:57:21 来源：Mtime时光网

演员高以翔年仅35岁，英年早逝
　　时光网讯 11月27日早，有网友爆料称高以翔在录制浙江卫视节目《追我吧》时晕倒，现场经过十多分钟的抢救后送往医院进一步救治。

　　据浙江新闻客户端最新消息：高以翔已经在医院病逝。《追我吧》11月27日中午官方微博发声明表示：高以翔在奔跑时突然减速倒地，医护人员第一时间上前救治，并紧急送往医院。经过两个小时抢救，医生宣布高以翔心源性猝死


      据媒体报道，高以翔病逝于宁波宁波李惠利医院。高以翔女朋友目前已已搭机飞赴浙江，高以翔的遗体明天将运回台北市。

      “心源性猝死”是指由于心脏病发作而导致的出乎意料的突然死亡，心源性猝死大约占猝死病例中的40~60％，最常见的病因是冠心病，其中急性心肌梗死占60％。心源性猝死好发于冬季，由于寒冷对机体的刺激，机体的交感神经系统兴奋性增高，体内儿茶酚胺分泌增多，可使人的肢体血管发生收缩，心率加快，心脏工作负荷量增多易诱发猝死发作。

      心源性猝死发病与时间有关，在夜间12点至次日清晨4点到上午9点，清晨的发病率为傍晚的3倍。

      27日中午，高以翔经济公司傑星传播有限公司，已发布声明证实此事：“高以翔于节目录制过程中突然晕厥，经近三小时的急救后，不幸离开了我们，令我们震惊且悲痛万分，至今无法接受！感谢传媒朋友以及每一位喜爱高以翔粉丝的关心，经纪人及工作团队一直陪伴在侧，家人已紧急赶往当地。” 




　　高以翔1984年生于中国台湾台北市，毕业于卡普兰诺大学，出演过影视剧《遇见王沥川》《101次求婚》《上海堡垒》以及好莱坞电影《圣杯神器：骸骨之城》。
高以翔在《圣杯神器：骸骨之城》中

     截至目前，浙江卫视《追我吧》节目组尚未对事件作出官方回应。据公开资料显示，《追我吧》是浙江卫视推出的夜晚城市实境追跑真人秀节目，由陈伟霆、范丞丞、黄景瑜、宋祖儿、萧敬腾、钟楚曦组成“追我家族”。为了在追跑战中获胜，嘉宾经常要冲破自己的体能极限，节目通常晚上8时30分开始录制，一般录到凌晨5、6才点钟收工。

    曾和高以翔合作过《上海堡垒》的鹿晗、舒淇，以及周迅、邓超、陈赫、赵又廷、惠英红、秦岚、宋佳、欧阳娜娜、王心凌、王珞丹、李维嘉、毛不易、李治廷、苏芒、严屹宽、朱桢、保剑锋 、袁成杰、金晨、锦荣、张蓝心、宋轶、孙怡、陈秀丽、陈晓东、张亮、孙茜、王铮亮、祝钒刚、高圣远、林俊杰等纷纷发文悼念



赵又廷发文

高以翔曾出演过《101次求婚》

   编辑：时光君

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 高以翔 逝世 追我吧 浙江卫视
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